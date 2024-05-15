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由「施威」到「春風化雨」
親子關係

由「施威」到「春風化雨」

逸趣談Teen
張逸
逸趣談Teen

　　早前我提及機構與Aces Educational合作，為前線同工度身訂造一系列培訓課程，當中第二單元「與孩子建立有效的溝通」亦已完成。與孩子溝通，讓他們明白我們背後的苦心並不容易。然而如果我們能掌握技巧，以有效——孩子聽得入耳——的方式進行，讓他們了解我們並非站在他們的對立面，已是成功了一半。

 

　　與孩子溝通，應隨著他們的年齡而改變溝通方式。當孩子還年幼時，他們未有足夠理解能力去認識事情的益處或弊處，會傾向「畏威不畏德」，即聽從權威性的指示，於是我們便傾向直接給予命令。舉例說，當我們教孩子刷牙時，會說：「如果你不刷牙，我就不再讓你吃朱古力或雪糕！」因為他們心智尚未成熟，與其向他們解釋不刷牙帶來的弊處，我們將懲罰和指示掛勾反為更有效。而當孩子漸漸長大，溝通方式應逐步轉為「春風化雨」。

 

　　「春風化雨」有不同的表達方式。正如上述提及刷牙的例子，隨著孩子年紀漸長，或許我們要用感性方式去勸戒，即動之以情。例如我們擔心他們不刷牙的原因，是不忍看到他們的牙齒變黑、牙痛；當他們漸漸長大，則可以與他們理智分析事情，即說之以理。例如向他們解說不刷牙所引致的問題，如口臭、牙痛、牙齒剝落等。他們正值著緊自己儀容的年齡，讓他們知道這些或會有效，而更長遠的影響，乃他們須為牙齒問題而煩惱、要承擔昂貴的醫療開支和牙患痛楚等，直接陳述事實，讓他們自行決定做法。此外，我們亦可運用同理心—與他們站在同一陣線，嘗試理解他們不喜歡刷牙的原因，再一同衡量利弊作出決定。

 

由「施威」到「春風化雨」

（由作者提供）

 

　　然而採取甚麼溝通方式不單單取決於孩子的年紀，亦需要按照不同人的性格和背景去處理。有青少年較容易接受理性分析，也有青少年看重成年人對他們的關愛，或喜歡成年人以「朋輩」方式與他們溝通。所以在學習不同的溝通方式時，成人也要了解孩子及青少年的性格，熟悉他們的「雷區」並避免觸碰，方能令雙方進行有效的溝通。成人亦需要留意避免情緒勒索孩子，例如告訴孩子﹕「如果你不刷牙，牙齒變壞，就枉廢我一番心機養大你。」這樣可能對孩子的情緒帶來負面影響。

 

　　最近我機構為了6月15日的全港賣旗日積極招募義工，有些學校為了讓其家長認識我的機構，特地邀請我方到校作簡介會，分享我機構的服務及理念。由於機構主要提供兒童住宿照顧服務，簡介會也會提及我們的宿生來自複雜的家庭背景、有因為打機、父母婚姻問題等不同原因與家長產生激烈爭執而入住我們院舍，因此同工在處理宿生個案時，十分注重增強父母及宿生間的溝通。會後有許多家長均表示遇到類似問題，他們著緊孩子卻不懂得如何以有效的方式與孩子溝通，為此感到十分苦惱，希望他們看到這篇文章後能得到一些啟發。

Tags:#青少年#溝通方式#同理心
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