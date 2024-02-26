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內地新聞| 商務部：美方顛倒黑白歪曲中國履行世貿承諾情況

26/02/2024

．美國貿易代表戴琪表示，中國仍然是世界貿易體系的最大挑戰，仍採納國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。

．中國商務部世貿司負責人回應稱，中方注意到這份報告的不實指責

．該負責人炮轟，美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就

 

美國貿易代表戴琪表示，中國仍採納國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則；中國商務部世貿司負責人回應稱，中方注意到這份報告的不實指責，報告否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，中方對此堅決反對。

 

　　美國貿易代表辦公室近日發布《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》，就中國履行加入世貿組織有關承諾狀況作出評論。美國貿易代表戴琪表示，中國仍然是世界貿易體系的最大挑戰，批評中國加入世貿組織22年，仍採納國家指揮的、非市場經濟做法違背世貿組織所體現的規範和原則。

 

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　　中國商務部世貿司負責人回應稱，中方注意到這份報告的不實指責，報告否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，中方對此堅決反對。


　　該負責人炮轟，美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫勾」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑。

*中方斥美方抹黑、甩鍋，籲及時糾正錯誤言行*

　　該負責人並指出，近年美方以「美國優先」為出發點，違背世貿組織規則，實施單邊貿易霸凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員共同利益。在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，美方不僅拒絕執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入「癱瘓」，對多邊貿易體制造成嚴重破壞。美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、「甩鍋」的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責任的。


　　該負責人表示，中方再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。

 

撰文：經濟通中國組

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