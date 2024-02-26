神州經脈 | 中央促舊換新，滬指止八連升，7萬人參與跨境理財通

經過八連升後，滬綜指終於返回具重大意義的三千點關口，儘管官方再出口術撐經濟，但外界擔心「國家隊」達成目標鳴金收兵，金融股今日（26日）大幅回吐，外資亦見流出，守三千點壓力大，滬綜指盤中明確向下，午後跌幅更一度擴大至超過1%，全日收市則跌0.93%，報2977.02點，中斷連續八個交易日上升的反彈行情，至於深市個別走，深成指軟0.04%，創業板指跌0.37%。

人行廣東省分行數據顯示，截至1月末，粵港澳大灣區7.1萬個人投資者參與「跨境理財通」業務，跨境理財匯劃金額138億元人民幣。(資料圖片)

資金反應亦大，在獲利回吐心態催谷下，兩市全日成交達到9891億元（人民幣．下同），較上日（23日）成交增加7.3%，逼近萬億元關。陸股通淨流出超過13億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日在7.2關口附近窄幅整理，收報7.1981，較上個交易日4時30分收盤價小升3點子，全日在7.1949至7.1986之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1080，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創2月6日以來近三周新低，與市場預測偏離水平仍近920點，顯示監管仍不遺餘力維穩預期；上個交易日報7.1064。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平上周五（23日）下午主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。習近平強調，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。物流是實體經濟的「筋絡」，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。

2. 國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，會議聽取2023年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報，研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措，部署進一步做好防範化解地方債務風險工作。會議指出，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，又提到「地方債務風險得到整體緩解」，要持之以恆攻堅推進，進一步推動一攬子化債方案落地見效。會議並審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，多措並舉推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。





3. 截至2024年1月末，境外機構持有境內人民幣債券託管量3.87萬億元，環比增加2028億元，是自2023年9月以來境外機構連續第五個月增持人民幣債券。另根據中國外匯交易中心的數據，去年10月以來，境外機構明顯加大買入中國債券力度，其中去年11月淨買入和增持規模均創歷史紀錄。去年第四季境外機構成交量39747億元，淨買入7993億元，較三季度增加333%，高於2023年前三季度累計淨買入規模。2024年1月，境外機構淨買入2921億元。





4. 跨境理財通2.0今日正式啟動，粵港澳大灣區跨境理財相關數據也同步出爐。人民銀行廣東省分行最新數據顯示，截至2024年1月末，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」業務的個人投資者7.1萬人，其中涉及港澳個人投資者4.6萬人，內地個人投資者2.5萬人；跨境理財匯劃金額138億元人民幣，其中「南向通」130.13億元人民幣，「北向通」7.87億元人民幣。





5. 國家力谷人工智能發展及應用，由中央廣播電視總台製作的中國首部文生視頻AI動畫片《千秋詩頌》，將於今晚起在央視綜合頻道（CCTV-1）18:40檔開播。首批推出的《春夜喜雨》、《詠鵝》等6集動畫片，將通過AI技術呈現中國審美特色的美術視覺。





6. 俄烏衝突爆發兩周年之際，美國國務院、商務部和財政部近日將合共500多名個人和實體加入限制貿易黑名單，指它們支持俄羅斯對烏克蘭發起的特別軍事行動，其中十多個實體來自中國。中國外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭危機問題上，中方始終保持客觀公正立場，致力於勸和促談；中俄開展正常的經貿合作不針對第三方，也不受第三方干擾。中方堅決反對對中國企業實施非法單邊制裁，將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。中國商務部發言人亦批評，美方做法是典型的單邊制裁、「長臂管轄」和經濟脅迫，破壞國際經貿規則和秩序，損害全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方堅決反對。





7. 瑞幸咖啡擊敗星巴克，成為中國最大的咖啡連鎖品牌。瑞幸咖啡公司截至去年12月的收入數據顯示，瑞幸2023年的總銷售額將達到248.6億元，超過星巴克在中國的可比年銷售額約227億元。另外，由瑞幸咖啡前CEO創辦、一直對標瑞幸咖啡大打價格戰的庫迪咖啡（COTTI COFFEE），今日宣布在全球門店數達到7000家之際，開啟「好咖啡全場9.9不限量」促銷活動，為期三個月。





8. 華為公司高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬表示，生成式AI正在驅動移動產業走向全面智能化；2024年是5G-A（5G-Advanced，又稱5.5G）商用元年，結合雲和AI技術的發展，運營商商業增長的潛力巨大。華為願與運營商一起，充分釋放5G和5G-A網絡潛能，激發新增長。李鵬又提到，商用五年來，全球5G用戶規模已經突破15億，相當於4G九年的發展成果。同時，5G用20%的全球移動用戶佔比，貢獻了30%的移動流量與40%的移動業務收入。

撰文：經濟通中國組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動