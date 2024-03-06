神州經脈 | 發改委指GDP目標能實現，人行指降準有空間

內地訂下今年經濟增長目標約5%，華爾街大行質疑難達成，滬深股市今早（6日）低開，科技股扎堆的深成指、創業板指盤中曾跌1%，不過早市滬深300ETF成交續高企，能源及工業生產相關板塊帶升，然而到了午後，滬深300ETF成交快速回落，銀行、保險、白酒等板塊領跌，拖累市況轉下，滬綜指跌0.26%，終結四連升，報3039.93點，但仍保持在逾三個月高位左右；深市全日反覆，深成指收市跌0.22%，創業板指軟0.06%

國家發改委表示，今年5%左右的中國經濟增長預期目標與經濟增長潛力基本匹配，是奮力一跳能夠實現的目標。（AP圖片）

兩市全日成交9317億元（人民幣．下同），中斷連續成交破萬億趨勢，按日大減12.7%，陸股通全日淨流出14.6億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後回吐漲幅，午後更曾跌穿7.2關口，收報7.1992，較上個交易日4時30分收盤價跌1點子，四連跌，續創去年11月17日以來三個半月新低，全日在7.1949至7.2002之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1016，較上個交易日升11點子，創2月2日以來逾一個月新高，與市場預測仍偏離超900點，上個交易日報7.1027。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平5日下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。但發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。今日下午，習近平看望參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界聯組委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。

2. 全國人大舉行經濟主題記者會，國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，今年將5%左右作為中國經濟增長預期目標，是經過科學論證的，符合「十四五」規劃的年度要求，與經濟增長的潛力基本匹配，是奮力一跳能夠實現的目標。今年發改委將進一步加大調控力度，強化財稅、貨幣、就業、產業、區域等政策統籌協調，在強實體、促消費、擴投資、穩外貿等方面持續發力，推動大規模設備更新和消費品以舊換新、發行使用超長期特別國債等增量政策。發改委正會同有關方面就超長期特別國債抓緊制定形成具體行動方案，按程序報批後啟動實施；並會同有關部門研究制定推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，其中設備更新重點聚焦工業、農業、建築、教育、交通、文旅、醫療等七大領域，初步估算，設備更新市場規模將達5萬億以上；汽車、家電更新換代也能創造萬億規模的市場空間。

3. 人民銀行行長潘功勝在全國人大經濟主題記者會上表示，目前中國銀行業存款準備金率平均在7%，後續仍然有降準空間。人行將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考慮，統籌兼顧銀行業資產負債表的健康性，繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。中國的貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間，人行將綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，支持社會融資規模和貨幣信貸總量穩定增長、均衡投放，實現社會融資規模、廣義貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。

4. 中證監主席吳清在全國人大經濟主題記者會上表示，要進一步加強對投資者的保護，進一步增強投資者對市場的信心和信任，以吸引更多資金，特別是長期資金參與到這個市場。監管工作重點為「兩強兩嚴」，即強本強基，嚴監嚴管。中證監將加快補齊監管短板弱項，對問題機構、問題企業強化早期糾正，對各類風險及早處置，對各種違規行為露頭就打，對重點領域、重大違法行為要重點嚴打，嚴打造假、欺詐，嚴打操縱市場，嚴打內幕交易。

5. 商務部部長王文濤在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上表示，今年促消費要做兩個重點工作，一是推動汽車、家電、家裝廚衛等消費品以舊換新，二是提振服務消費。他強調，以舊換新是要建立在消費者的自願基礎上；未來一段時期，服務消費的空間和潛力很巨大，商務部將會同有關部門，重點從三個方面推進服務消費工作，包括擴大服務領域開放，豐富服務消費供給等。

6. 中國海關總署料於明日公布1-2月貿易數據。國家發改委主任鄭柵潔今日在十四屆全國人大二次會議的記者會上透露，據海關初步統計，前兩個月出口增長10%左右。《路透》則綜合約30家機構預估中值顯示，中國1-2月以美元計價出口同比增1.9%，增速比前值(去年12月)放緩0.4個百分點，外貿形勢仍複雜嚴峻；而受益於低基數效應，進口同比增速料從0.2%攀升至1.5%；貿易順差料為1037億美元，前值753.4億美元。

7. 自1月26日起持續40天的春運昨日結束。交通運輸部表示，今年春運40天全社會跨區域人員流動量預計超84億人次，其中鐵路客運量預計完成4.8億人次，公路人員流動量78.3億人次，水路客運量2900萬人次，民航客運量8300萬人次。國鐵集團表示，今年鐵路春運全國累計發送旅客4.84億人次，日均1208.9萬人次，同比增長39%，較2019年同期增長18.8%，其中2月17日(大年初八)發送1606.7萬人次，創春運單日旅客發送量新高。民航局表示，今年春運全國民航累計運輸旅客8345萬人次，日均超208.6萬人次，較2023年春運增長51.1%，較2019年增長14.5%，旅客運輸量創新高。

8. 美國兩黨議員提出議案，要求中國公司字節跳動在大約六個月內剝離TikTok，否則TikTok將於美國被禁。議員們認為，TikTok由外國對手控制，對美國國家安全構成不可接受的風險。另外，美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）提出議案，要對中國進口車輛合共加徵高達2萬美元的關稅，以阻止其進入美國市場，保護美國汽車行業。魯比奧並建議，中國汽車廠商通過在墨西哥等第三地設廠生產的汽車，進口美國時須要支付同等關稅。同時，美國要修訂美墨加協議，限制對該等車輛提供優惠。

撰文：經濟通中國組

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