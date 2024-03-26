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內地新聞 | 內媒確認百度為iPhone16等提供AI功能，市值連續兩日漲

26/03/2024

．百度將為蘋果今年發布的iPhone16、Mac系統和iOS18提供AI功能

．蘋果曾與阿里巴巴以及另外一家國產大模型公司進行過洽談，最後確定由百度提供這項服務

．報道指，蘋果的國行iPhone等設備採用國產大模型AI功能，主要是出於合規需求，但國外版iPhone等設備AI功能均來自蘋果自己研發的大模型。　

 

內地新聞 | 內媒確認百度為iPhone16等提供AI功能，市值連續兩日漲

　　內媒從知情人士處獲悉，百度(09888)將為蘋果今年發布的iPhone16、Mac系統和iOS18提供AI功能蘋果曾與阿里巴巴(09988)以及另外一家國產大模型公司進行過洽談，最後確定由百度提供這項服務。蘋果預計採取API接口(應用程序編程接口)的方式計費。報道指，蘋果的國行iPhone等設備採用國產大模型AI功能，主要是出於合規需求，但國外版iPhone等設備AI功能均來自蘋果自己研發的大模型。

 

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　　此前有外媒報道，蘋果公司已與百度舉行初步會談，內容是關於在中國市場的蘋果設備中使用百度的生成式AI技術。


　　百度受惠合作消息，股價現漲約3.2%，連續兩日上升。

撰文：經濟通中國組

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