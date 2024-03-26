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神州經脈 | 博鰲論壇報告看好亞洲經濟，A股成交失萬億，人幣挫

26/03/2024

　　關注領導人動向及美國快將公布通脹數據，A股觀望氣氛增加，兩市全日（26日）成交9560億元（人民幣．下同），按日回落8.4%，結束連續六日萬億成交趨勢。A股三大指數早市走軟，午後跌幅稍擴，滬綜指低見3006.26點，三千點關口亮紅燈，不過地產股急升，加上電池、小米汽車、核污染等概念有炒作，股市尾盤復升，滬綜指全日收升0.17%，報3031.48點，深成指倒升0.28%，創業板指揚0.44%。陸股通全日淨流入超過47億元。

 

神州經脈 | 博鰲論壇報告看好亞洲經濟，A股成交失萬億，人幣挫

博鰲亞洲論壇今日舉行首場新聞發布會暨旗艦報告發布會，博鰲亞洲論壇秘書長李保東主持。（博鰲亞洲論壇微博圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後震盪下跌，收報7.2194，較上個交易日4時30分收盤價跌110點子，全日在7.2037至7.2210之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0943，較上個交易日升53點子，兩連升，創3月21日以來近一周新高，與市場預測偏離仍有1094點子，凸顯監管維穩意願強烈；上個交易日報7.0996。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》引述消息指，一些在北京參加中國發展高層論壇活動的美企高管正重新安排行程，據報他們收到了周三（27日）與「中國最高領導人」會面的邀請，包括輝瑞董事長兼CEO艾伯樂（Albert Bourla）、聯邦快遞總裁兼CEO蘇布拉馬尼亞姆（Raj Subramaniam）和安利CEO潘睦鄰（Milind Pant）等。知情人士指，儘管書面邀請函上沒有提及中國國家主席習近平，但這些高管都心照不宣地認為將與習近平會面。

 

2. 昨日（25日）市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，推動融資協調機制落地。而據《路透》引述知情人士稱，中國監管機構從上周開始在敦促銀行加快審批融資「白名單」內的住宅項目貸款，要求銀行在6月底前完成所有貸款的批准和發放，民營房企和國營房企應一視同仁。報道引述消息人士統計，包括民營和國營房企在內，「白名單」計劃合共需要約1.5萬億元融資。

 

3. 國新辦就近期生產、消費、進出口有關數據及政策情況舉行發布會，商務部副部長郭婷婷表示，將鼓勵和推動汽車、家電等消費品以舊換新，培育壯大綠色、數字等新型消費，推動服務消費創新發展。工信部發言人、總工程師趙志國則稱，要著力提升產業科技創新能力，今年將開展「人工智能+」行動，促進人工智能與實體經濟深度融合，推動人工智能賦能新型工業化。趙志國並稱，將引導金融機構加大對製造業的資金投入，探索「股貸債保」聯動等方式，加大金融對製造業重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。

 

4. 博鰲亞洲論壇早上舉行年會新聞發布會，並發布《亞洲經濟前景及一體化進程2024年度報告》，報道指，亞洲主要國家資本市場、外匯市場、債券市場以及銀行業將趨於穩定，貿易與投資有望扭轉去年的下行趨勢。報告預期今年亞洲經濟增速高於去年，達到4.5%左右。南亞地區經濟增速預計達5.8%領跑亞洲。

 

5. 中國財政部就2024年中央預算發布答記者問稿，稱為貫徹落實「黨政機關要習慣過緊日子」要求，今年集中財力保障國家重大戰略任務，做到「大錢大方，小錢小氣」。2024年中央本級一般公共預算支出增長8.6%，扣除重點保障支出後僅增長0.3%，其中重點保障國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出等支出項目，同時嚴控一般性支出，盡可能壓縮中央部門支出，大力推動各部門調整優化支出結構，將資金用在刀刃上。

 

6. 深圳市規劃和自然資源局發布關於停止執行《關於按照國家政策執行住宅戶型比例要求的通知的通知》，此舉意味著執行十多年被稱為「70/90政策」的限制措施在深圳正式退出。該政策要求，住宅項目中90平方米以下住房面積佔比需達70%以上，旨在調整房地產市場供應結構，遏制高房價。深圳曾逐步放開有關政策，2023年出讓的多宗地塊已不再設限。分析指，在「70/90政策」取消後，未來大戶型供應可能進一步增加。

 

7. 中國足壇反腐系列其中5宗案件今日一審宣判。其中，中國足球協會原主席陳戌源受賄8103萬元被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法院批評，陳戌源任職足協期間，為多個足球俱樂部和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上謀取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害。

 

8. 深圳發布《深圳市關於推動高端裝備產業集群高質量發展的若干措施》，提出七大項共20條措施，包括要突破重大裝備技術，圍繞晶圓製造裝備、面板製造前段製程裝備，以及具備戰略意義的高檔數控機床、精密儀器設備、海洋工程裝備等，力爭實現「從0到1」的突破，解決尖端技術「卡脖子」問題，而開展相關攻關項目，將最高獲得3000萬元資助。

 

撰文：經濟通中國組

 

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