魔獸世界 | 網易與微軟宣布《魔獸世界》等暴雪遊戲今夏重返中國市場

．暴雪娛樂、微軟遊戲與網易今日共同宣布，暴雪娛樂旗下遊戲將根據更新後的遊戲發行協議，於今年夏季陸續重返中國市場

．包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《魔獸爭霸》、《守望先鋒》、《暗黑破壞神》、《星際爭霸》等

．此外，微軟遊戲和網易還達成一項協議，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台

暴雪娛樂、微軟遊戲與網易(09999)今日共同宣布，暴雪娛樂旗下《魔獸世界》等遊戲將根據更新後的遊戲發行協議，於今年夏季陸續重返中國市場。

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三方的共同官宣指出，經過過去一年的持續商討，暴雪娛樂與網易非常高興能夠達成一致，以在未來繼續為國服玩家提供服務，更新後的出版協議將涵蓋多款國服遊戲，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《魔獸爭霸》、《守望先鋒》、《暗黑破壞神》、《星際爭霸》等。在過往已超過15年的合作基礎上，暴雪與網易正努力制定回歸計劃，未來將公布更多細節。



此外，微軟遊戲和網易還達成一項協議，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台。



暴雪娛樂總裁Johanna Faries表示，暴雪的同事都非常高興能夠再次與網易結成合作夥伴，暴雪娛樂非常感謝中國的玩家社區，多年來對暴雪遊戲所表現出的熱情。



*丁磊：將繼續致力於提供更刺激、更有創意的娛樂體驗*



網易CEO兼董事丁磊表示，很高興能夠在信任和相互尊重的基礎上開啟下一個篇章，在共同建立的獨特的社區中為用戶提供服務。網易將繼續堅定不移地致力於提供更刺激、更有創意的娛樂體驗。



微軟遊戲CEO菲爾．斯賓塞表示，讓暴雪的傳奇遊戲重返中國，同時探索如何為Xbox帶來更多新遊戲，都展示了我們致力於為全球更多現家帶來更多遊戲的宗旨。

撰文：經濟通中國組

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