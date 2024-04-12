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國際 | 中駐日使館批日美元首涉華言論干涉內政，提嚴正交涉

12/04/2024

．美國總統拜登與日本首相岸田文雄日前發布聯合聲明，多處提及涉華議題

．中國駐日本大使館批評，日方不顧中方反復規勸，執意在日美領導人會晤和聯合聲明中大肆操弄涉華議題

．嚴重干涉中國內政、損害中方利益

 

國際 | 中駐日使館批日美元首涉華言論干涉內政，提嚴正交涉

　　綜合傳媒報道，美國總統拜登與日本首相岸田文雄日前發布聯合聲明，多處提及涉華議題，包括批評中國在南海採取「危險和升級性的舉動」等。中國駐日本大使館批評，日方不顧中方反復規勸，執意在日美領導人會晤和聯合聲明中大肆操弄涉華議題，嚴重干涉中國內政、損害中方利益。

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　　駐日使館發言人表示，中方鄭重敦促日方尊重中國核心利益和重大關切，切實落實全面推進戰略互惠關係的重要共識，停止做以鄰為壑、干涉中國內政、損害中方利益的事，避免中日關係受到更大損害。


　　發言人稱，日美大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，這將推高衝突風險，威脅地區和平穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。



*台灣問題純屬中國內政，警告日方謹言慎行*


　　發言人強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，日方應恪守承諾、謹言慎行。至於中國在東海、南海問題上的立場主張具有充分歷史和法理依據。日本不是南海問題當事方，應停止挑動對抗的攪局行徑。日美同盟不應針對第三方，更不應損害第三方利益。在軍事安全領域搞小圈子的做法完全是逆時代潮流而動，最終只會引火燒身。

 

撰文：經濟通中國組

2024-04-12｜內地3月數據見真章 難助港股發力上？｜分析科技股｜汽車行業前景｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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