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大陸開放福建赴馬祖旅遊，批准台灣文旦柚等輸入

29/04/2024

．國民黨立法機關黨團召集人傅崐萁26日至28日率團訪問大陸，期間與多名大陸官員會面

．北京藉機公布多項惠台措施，包括開放福建赴馬祖旅遊及批准台灣文旦柚等農漁產品輸入

 

 

大陸開放福建赴馬祖旅遊，批准台灣文旦柚等輸入

 

　　國民黨立法機關黨團召集人傅崐萁26日至28日率團訪問大陸，期間與多名大陸官員會面，北京藉機公布多項惠台措施，包括開放福建赴馬祖旅遊及批准台灣文旦柚等農漁產品輸入。

 

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　　大陸文旅部副部長饒權表示，大陸一貫支持包括旅遊在內的兩岸各領域交流，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台旅行團，並指歡迎台灣同胞多來大陸觀光，共享大陸進步成果。


　　海關總署副署長趙增連就指，與國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施。



*陸委會：旅遊鬆綁只限福建，須釐清再作決定*


　　台灣方面，陸委會回應指，大陸只開放福建居民到馬祖，未見金門與澎湖，而旅行團只以平譚航線復航為條件，旅客只限福建居民，其他地區未同步開放，相關安排不符合對等開放原則，亦不是觀光旅運的常態。陸委會表示，將與交通部等部門進一步釐清再作決定，以便利實際執行。


　
*福建公布新一批惠台措施，促兩岸融合發展*


　　另外，福建省公布新一批惠台措施，在便利台胞來閩交流和工作生活，推出在閩政通手機應用程式設立「台胞專區」，在平潭綜合實驗區工作的台灣籍員工，個人所得稅稅負差額補貼「免申即享」，完善「台胞醫保健保福建線上服務平台」，向台灣馬祖居民推出「福馬同城通」卡。　


　　福建會設立台商產業投資基金，在福州、廈門、泉州實施對台跨境貿易便利政策，加大對台資農業企業金融服務支持，支持閩台航運船舶和企業發展，推動閩台共同開展標準共通合作。為鼓勵台灣居民到福建就業創業和培訓，推出兩岸互聯網營銷師培訓就業創業扶持計劃，也會為台胞在閩參加多種類船員培訓、申辦大陸船員證書提供便利。

 

撰文：經濟通中國組

 

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