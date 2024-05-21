神州經脈 | 青年失業率下降，AI大模型掀價格戰，短劇開始備案

滬深股市今日（21日）低開低走，有色股集體回調，銀行及煤炭股撐市，滬綜指最終收跌0.4%，止步三連升，報3157.97點，深成指及創業板指均收跌0.7%。兩市全日成交大縮水，僅7993億元（人民幣．下同），按日減少20%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2370，較上個交易日4時30分收盤價跌50點子，三連跌，創5月14日以來一周新低，全日在7.2330至7.2419之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1069，較上個交易日跌27點子，創2月28日以來近三個月新低，與市場預測偏離擴大至近1300點，上個交易日報7.1042。

今日新聞精選

1. 國家統計局今日公布4月份分年齡組失業率數據。4月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為14.7%，較3月的15.3%下降0.6個百分點；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.1%，亦較3月下降0.1個百分點；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率則為4%，也較3月時下降0.1個百分點。國家統計局上周五(17日)公布，4月份全國城鎮調查失業率為5%，比上月和上年同月均下降0.2個百分點。

2. 內地AI行業掀減價戰，阿里巴巴旗下阿里雲宣布通義千問主力模型Qwen-Long降價97%，這款模型最高支持1千萬tokens長文本輸入，降價後約為GPT-4價格的1/400。百度智能雲亦宣布文心大模型兩大主力模型全面免費，涉及今年3月推出的兩款輕量級大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite，支持8K和128k上下文長度。此前在5月15日，字節跳動宣布豆包通用模型Pro 128k版模型推理輸入價格為0.005元/千Tokens，豆包通用模型Pro 32k版模型推理輸入價格為0.0008元/千Tokens，價格相比同行業降低99%。

3. 人民銀行提振內房新政陸續在各城市落地，《財聯社》引述湖北武漢多家銀行個人貸款部門指出，有銀行已開始執行首套房首付15%、二套房首付25%，首套房貸利率亦由3.55%降為3.25%，而二套房貸利率目前為3.35%。《界面新聞》亦報道指，中國人民銀行武漢分行已發布通知，將首套住房貸款利率下限調整至LPR-70基點，即3.25%，是人行新政下首個實施降息政策的城市。此前武漢首套房個人按揭利率下限為LPR-40基點，即3.55%。

4. 短劇行業正迎來「最嚴新規」，據《澎湃新聞》報道，近日各平台紛發布有關短劇備案相關細則。微信方面指，5月27日起製作成本低於30萬元的微短劇需提交成本配置比例報告，經審核後獲得備案號。抖音也向短劇開發者和作者發布通知，5月30日前所有已上線播出的短劇需按照模板準備材料，平台在5月23日開放上傳入口；6月1日起新上線短劇，需填寫成本配置比例情況報告表和片酬承諾書，將材料上傳到抖音後再由平台統一向省級廣電備案。快手公告稱，6月1日起，無備案號的微短劇禁止在平台經營推廣。現有微短劇小程序開發者需要在5月30日前完成審核系統接入工作。

5. 國家新聞出版署發布5月國產網絡遊戲審批信息，共96款遊戲獲批，網易、騰訊這些遊戲大廠均榜上無名，愷英網絡的《百工靈》，中青寶的《米拉加爾戰記》，中國移動旗下咪咕互娛的《貓王爭霸》，阿里旗下靈犀互娛的《神探詭事錄》等在列。另外，由騰訊代理發行的Neople《地下城與勇士：起源》（又稱《DNF手遊》）今早9時正式開啟國服，但因有大量玩家湧入躋爆伺服器導致部分玩家無法登陸，而要於9時45分停機更新，約一個半小時後修復完畢。《DNF手遊》方面對所有玩家作出了金幣及道具等補償。

6. 國家發改委新聞發言人李超表示，從三方面推進超長期特別國債支持「兩重」建設準備工作，待國債資金到位後即可加快建設。「兩重」建設是指國家重大戰略實施及重點領域安全能力的相關建設。去年中國增發1萬億元國債專門用於支持以京津冀為重點的華北地區等災後恢復重建，以及提升防災減災救災能力，相關資金已於今年2月前全部下達到各地方。另外，李超表示，據有關方面不完全統計，部分家電企業、汽車企業已公布的以舊換新補貼計劃金額超過150億元；多家電商平台與生產企業合作投入超過100億元開展以舊換新促銷活動。

7. 國家發改委新聞發言人李超表示，1-4月份，全國規上工業發電29329億千瓦時，同比增長6.1%；4月份發電6901億千瓦時，增長3.1%。1-4月份，全國全社會用電量同比增長9%；4月份，全社會用電量同比增長7%。此外，1-4月份，國家發改委共審批核准固定資產投資項目50個，總投資3207億元，主要集中在高技術、水利等行業；其中，4月份審批核准20個，總投資1152億元。

8. 內媒報道指，今年以來全國多地發布網約車行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業，指網約車運力已趨於飽和，或者遠超實際需求。來自交通運輸管理部門的數據顯示，在眾多網約車平台中，有的平台沒有開展經營，有的平台接入車輛低於50輛，有的平台日均單量小於1000單；網約車從業人員的經營狀況同樣不樂觀，多地網約車單車日均接單量不超過20單，單均營收在20元左右，單車日均收入僅200多元。

撰文：經濟通中國組

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