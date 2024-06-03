中美 | 國防部董軍：中美兩軍關係穩定，事關全球安全與穩定

．中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會，圍繞「中國的全球安全觀」作大會主旨發言，表示中國的國防政策和理念體現在注重開放包容

．中美兩軍關係的穩定，事關全球安全與穩定，中方的立場是一貫而明確的，始終對交流合作持開放態度，但這需要雙方相向而行

中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會，圍繞「中國的全球安全觀」作大會主旨發言，表示中國的國防政策和理念體現在注重開放包容。

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董軍表示，中國軍隊始終秉持開放合作，注重互利互惠，追求共同進步。中美兩軍關係的穩定，事關全球安全與穩定，中方的立場是一貫而明確的，始終對交流合作持開放態度，但這需要雙方相向而行。



董軍稱，兩軍之間正因有分歧更要多交流，即使道不同也不能搞對抗，關鍵是要堅持以和為貴、以穩為重、以信為本，找到正確的相處之道，為世界和地區提供更多正面預期。中方倡議敞開大門共謀和平，反對建構排他性軍事聯盟。中方願以更開放的姿態，同地區國家攜手建構平等互信、合作共贏的新型安全夥伴關係。



*強調台灣問題屬內政，外部勢力無權干涉*



董軍又指出台灣問題是中國核心利益中的核心。現在的問題是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。



他補充，外部干涉勢力不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長「台獨」，圖謀以台制華，正在把台灣引向險境。



董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞。解放軍將以及時、堅決、有力的作為遏止「台獨」，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

撰文：經濟通中國組

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