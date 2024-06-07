神州經脈 | 5月出口意外強，外儲回升，內房融資白名單政策升級

A股昨日（6日）經歷小盤股踩踏恐慌，與面臨退市風險的個股數目顯著增長有關。中證監盤後急發答記者問稿安撫市場，強調退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加。滬深股市今日（7日）先行高開，不過，創業板股王的寧德時代(深:300750)遭美國議員呼籲「必須立即」將其列入美國涉疆法案實體清單，股價重創拖累A股，滬綜指盤中低見3031.04點，創4月24日以來新低，尾盤隨著公布一系列交通運輸設備更新方案，環保、新能源車等板塊拉漲，帶動滬綜指倒升0.08%收市。深成指全日則跌0.9%，創業板指則仍插水2.16%，雙雙盤中刷新4月下旬以來新低。端午假期前最後一個交易日，兩市成交7168億元（人民幣．下同）按日回落15.3%。滬綜指全周跌1.15%，連續第三個星期下跌。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2426，較上個交易日4時30分收盤價升47點子，中止二連跌，為5月22日以來收盤新高。人民幣兌一美元中間價報7.1106，較上個交易日升2點子，中止二連跌，與市場預測偏離超1300點。

今日新聞精選

1. 中國海關總署公布，按美元計，5月出口同比增長7.6%，勝於市場預期的增6%，同比增幅創四個月最高；進口同比增長1.8%，遠遜預期的增4.2%。5月貿易順差826.2億美元，高於預期的730億美元。首5月，出口1.4萬億美元，增長2.7%；進口1.06萬億美元，增長2.9%；貿易順差3372億美元，擴大1.8%。以人民幣計價，5月出口同比增長11.2%，進口同比增長5.2%；前5個月，出口9.95萬億元，增長6.1%；進口7.55萬億元，增長6.4%；貿易順差2.4萬億元，擴大5.2%。分析指，出口強勁和美國新一輪加徵關稅前內地出口商加緊出貨有關；而進口增長遠遜預期，顯示內地居民部門需求仍然疲軟。

2. 國家金融監管總局和住房城鄉建設部聯合印發《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用滿足房地產項目合理融資需求的通知》，據報這是今年1月兩部門通知建立城市房地產融資協調機制後，再次針對城市協調機制聯合發文，文件特別提到，金融機構要根據通知制定盡職免責具體實施細則。通知還提出，要積極滿足融資「白名單」項目合理融資需求，對符合要求的項目「應貸盡貸」。

3. 國家外匯管理局公布，5月末外匯儲備規模為32320億美元，較4月末上升312億美元，升幅為0.98%。5月末黃金儲備7280萬盎司，與4月持平，換言之，人行在5月沒再買黃金，黃金儲備終止十八連增。

4. 百度地圖V20真車道級導航全球首發，並在特斯拉所有搭載AMD車機芯片的S3XY車型上線。業內人士表示，此舉意味著百度地圖將成為具備大規模量產落地能力的城市車道級導航服務商。

5. 羅兵咸永道（內地稱普華永道）連月來流失大量重要中國公司客戶，恐引發「Big 4」格局洗牌。彭博分析師統計，四大審計機構為大約100家存在審計問題的香港上市公司提供服務，另外大約有50家由四大行審計的港股公司存在債務風險，分析師預計在中證監承諾嚴厲打擊企業欺詐行為之後，「Big 4」可能會放棄這些香港上市公司和其他在A股上市的高風險客戶，以免遭到調查或罰款。兩月前才提議續聘普華永道的海通證券周四召開臨時會議，決定取消原定續聘提案。

6. 國家審計署入駐12家公募基金公司進行現場審計檢查。檢查團隊由國家審計署的專業人士組成，將對所有相關文件材料進行審計，重點關注費用支出等問題。此外，有傳公募基金2019年以後年薪300萬元以上將被要求全退，且已經離職的人也要退。不過，受訪公募基金均表示上述傳言不實，且監管層沒有出台這樣的規定。

7. 國際金融協會（IIF）數據顯示，中國股票市場5月錄得資金淨流失7億美元，前一月則大致持平。不過IIF經濟師Jonathan Fortun認為，雖然A股資金流失，但與整體新興市場(EM)表現相若，有跡象反映A股上升動力有所增強，主要是受惠於政府推出多項振興經濟措施。

8. 滙豐中國宣布，已面向其企業客戶推出了數字人民幣服務，作為開通企業數字人民幣服務後的首筆交易，滙豐此次在教育領域進行了嘗試，協助雙語教育集團--諾德安達教育集團為其上海、北京、廣州、嘉興和蘇州的六所學校開通了數字人民幣服務，並助其成功完成首筆數字人民幣收款。

撰文：經濟通中國組

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動