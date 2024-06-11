電動車 | 歐洲港口電動車堆積嚴重，行業人士籲防範風險

．吉利(00175)旗下睿藍汽車海外事業部總經理鄧曉丹近日談及考察歐洲市場經歷，他稱中國電動汽車在歐洲各大港口堆積嚴重，汽車出口需要防範歐美市場風險

．車企也要長遠規劃、謹慎布局，如果應對不當，很可能「去年賺錢，今年賺錢，明年把之前賺的錢全賠進去」。

據《財新網》報道，吉利(00175)旗下睿藍汽車海外事業部總經理鄧曉丹近日談及考察歐洲市場經歷，他稱中國電動汽車在歐洲各大港口堆積嚴重，汽車出口需要防範歐美市場風險，車企也要長遠規劃、謹慎布局，如果應對不當，很可能「去年賺錢，今年賺錢，明年把之前賺的錢全賠進去」。

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*歐洲電動汽車市場增速顯著回落*



當前歐洲和美國的貿易保護措施是主要風險之一，歐盟即將對中國電動車加徵臨時關稅的消息受業界高度關注。當地時間6月5日，中國商務部副部長凌激在波蘭華沙召開的中資企業座談會上說，歐盟對補貼定義有很多地方不符合世貿組織規則，中方堅決反對；同時中方願從中歐關係大局出發，通過對話和協商妥善處理雙方分歧和合理關切。



與此同時，歐洲電動汽車市場增速亦顯著回落。美媒早前報道稱，進口汽車庫存堆在幾個歐洲海港，其中許多來自中國，幾家汽車製造商在港口租用了大片區域用於停放車輛。歐洲港口及物流體系無力應對大量汽車進口，汽車滯留已持續一段時間，沒有足夠的卡車將這些電動汽車運走。



近年來中國汽車出口持續增長，電動車是其中主力，但增長態勢能否持續面臨不確定性。企業人士建議，國內車企還應同時重視燃油車出口。

撰文：經濟通中國組

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