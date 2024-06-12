中國 | 世銀上調中國今年經濟增長至4.8%，明年4.1%

．世界銀行發表《全球經濟展望》報告，將中國2024年的經濟增長預測從1月的4.5%上調至4.8%，上調0.3個百分點是由於中國出口增長蓋過了國內需求的疲軟

．不過，由於投資和消費者信心疲軟以及房地產行業持續低迷，預測中國2025年的經濟增長率將放緩至4.1%。

世界銀行發表《全球經濟展望》報告，將中國2024年的經濟增長預測從1月的4.5%上調至4.8%，上調0.3個百分點是由於中國出口增長蓋過了國內需求的疲軟；不過，由於投資和消費者信心疲軟以及房地產行業持續低迷，預測中國2025年的經濟增長率將放緩至4.1%。

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*美國需求強勁，上調全球經濟增長預測至2.6%*



世銀指，全球經濟將避免自2021年疫情後大幅躍升以來實際國內生產總值(GDP)增長連續第三年下滑，2024年的增長率將穩定在2.6%，與2023年持平。這比世界銀行1月給出的預測上升了0.2個百分點，主要是美國需求強勁。



世銀將美國今年經濟增長預測上調至2.5%，與去年相同，但較1月時的預測高出0.9個百分點。



該行預測，2025年和2026年全球經濟增長率將均為2.7%，遠低於新冠疫情之前十年3.1%的平均水平。

撰文：經濟通中國組

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