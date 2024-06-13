神州經脈 | 中方擬反制歐盟加徵關稅，市場人士再倡茅台拆股

美聯儲維持利率不變，調整後的點陣圖預測預期今年僅降息一次，但美國CPI數據疲軟支持貨幣政策寬鬆取向。滬深股市今早（13日）窄幅高開，惟盤中有色、基建、地產等板塊集體下行，半導體板塊支撐，滬綜指收跌0.28%，報3028.92點，全日振幅只有0.58%，至於深成指跌0.69%，創業板指軟0.09%。市場傳出上海科創板開戶門檻將由50萬元（人民幣．下同）降至10萬元，科創板表現強勢，科創50指數逆市收升0.5%。

（資料圖片）

交投狀況低位反彈，兩市全日成交7525億元，回歸七千億之上，按日增加8.7%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2520，較上個交易日4時30分收盤價跌17點子，全日在7.2475至7.2523之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1122，較上個交易日升11點子，兩連升，與市場預測偏離繼續收窄至逾1260點，上個交易日報7.1133。

今日新聞精選

1. 歐盟宣布從7月4日起對中國產純電動汽車加徵臨時反補貼關稅，即在現時10%的進口稅上，再額外徵收稅率介乎17.4%至38.1%不等的關稅，其中比亞迪被加徵17.4%，吉利被加徵20%，對歐出口最多電動車、聲言拒交敏感商業資料的上汽集團被加徵38.1%。中國外交部發言人林劍敦促歐盟停止將經貿問題政治化，避免損害中歐互信，並強調中國將採取一切必要措施來反制。中國商務部發言人何亞東亦批評歐盟此舉嫌違反世貿組織規則，中方保留向世貿組織提起訴訟的權利。上汽集團則對歐盟的決定深表關切和遺憾，呼籲歐盟與包括中國在內的全球汽車產業夥伴進行建設性的對話，共同尋找促進公平競爭和可持續發展的解決方案。

2. 正在新西蘭訪問的中國國務院總理李強當地時間13日在惠靈頓總督府與新西蘭總理盧克森會談。李強表示，中方將把新西蘭納入單方面免簽國家範圍，希望新方為中國公民赴新提供更多便利；又表示中方願同新方持續擴大貿易規模，深挖數字經濟、綠色經濟、新能源汽車、創意產業等領域合作潛力，共同推動區域經濟合作。中方歡迎更多新方企業來華投資。盧克森則稱，新方願同中方加強高層及各級別溝通對話，進一步深化農業、食品、創意產業、環境保護等領域合作等。兩國並同意啟動服務貿易負面清單談判。

3. 貴州茅台批發參考價繼續下跌，據醬酒平台「不二醬」數據顯示，2024年茅台飛天（散）（即「散花飛天」）53度/500ml批發參考價今日跌破2400元，報2320元一瓶，較上日下跌80元。散花飛天是貴州茅台去年底推出的新品，曾被炒至每瓶超過8000元。另外，被稱為貴州茅台「鐵粉」的東方港灣董事長但斌今日再度發文「建議茅台拆股」，他以美股為例，指拆股往往助推企業市值增長，批評「那些反對茅台拆股的部分茅粉，真不知是怎麼想的？現在茅台不斷下跌又『哀嚎』，明明有成熟市場通行的好辦法就是不用，還好像自視甚高，也真是莫名奇妙、不可理喻」。

4. 人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會，就地方國企收購存量房提出部分原則，例如一個城市政府選定不超過兩家非政府融資平台的地方國有企業作為收購主體，收購對象嚴格限定為房企已建成未出售商品房等。《彭博》經濟研究認為，在樓市情況嚴峻的地方支持國企收購存量房，效果可能不會很好，因為私人需求可能在很大程度上仍處於缺失狀態。《彭博》經濟研究建議中國政府應優先考慮向房地產市場環境處於中間狀態、有可能企穩的地區提供更多援助，若救助計劃後續資金規模得以擴大，才把更多資源提供給處於邊緣的地區。

5. 各地陸續出台房地產市場「以舊換新」細則，其中浙江海寧市的商品房「以舊換新」試點活動以一套存量住房換購一套新房，市民自持的存量住房經當局委託的第三方評估公司評估價格且雙方都認可後，由市城投資產公司進行收購，市民則可從指定樓盤換購一套新建商品住房。不過，存量住房評估總價佔換購新房總價的比例不得高於60%，即換購新房至少要支付40%房款，並以現金或按揭貸款支付。活動報名期限截至今年7月15日，名額300組。

6. 美國大幅擴大對俄羅斯制裁範圍，對象為俄境內外300多個個人和實體，包括中企。中國外交部發言人林劍下午回應稱，中俄是全面戰略協作夥伴，雙方開展互利合作有自身的內在邏輯和強大韌性，符合兩國利益。中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，中俄之間的正常經貿往來不應受到干擾和破壞，更不應成為抹黑遏制中國的工具。中國駐美國大使館發言人稍早時發聲，中俄的正常貿易是光明正大的，符合世界貿易組織規則和市場原則，不針對第三方。

7. 央企招商局集團啟動航運業務重組，安通控股擬通過向招商輪船發行股份的形式，購買後者持有的中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。招商輪船表示，此次交易以分拆子公司重組上市為目的，交易完成後其將控股安通控股，招商局集團成為安通控股的實際控制人，但招商局集團已經通過一家合夥企業控股安通控股。

8. 今年前5個月，廣東外貿進出口3.59萬億元，較去年同期增長13.6%，增速較前4個月加快1.3個百分點，並高出全國7.3個百分點。其中，出口2.33萬億元，增長10.7%；進口1.26萬億元，增長19.2%。前5個月，廣東機電產品出口增長8.6%，佔廣東出口總值的64.6%，其中電動載人汽車、船舶、集裝箱分別出口141.1億元、120.1億元和73.8億元，增長65.4%、76.6%和113.7%。進口機電產品增長26.4%，佔廣東進口總值的63.6%，其中進口半導體製造設備238.6億元，增長233.4%。

撰文：經濟通中國組

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