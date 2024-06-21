  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅

21/06/2024

　　人民幣貶值壓力持續，北向資金已連續九個交易日循陸股通淨賣出A股股票，持續刷新今年最長賣出紀錄，累計走資規模接近390億元（人民幣．下同）。滬綜指苦苦堅持多日，終在今早（21日）開市穿三千點關口，盤中股王茅台下跌穿1500元的心理關口，加上資源、科技、消費等大類板塊下跌，儘管基建工程股撐市，但難以挽回大局，滬指全日收跌0.24%，連續第三日下跌，報2998.14點低於三千點收市，盤中低見2985.93點，刷新今年3月28日以來新低。深成指跌0.04%，創業板指跌0.39%。兩市全日成交只有6196億元，按日大減逾1000億元或14.5%，不但是1月15日以來成交新低，而且還是今年以來成交第二低水平。

 

神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅

（資料圖片）

 

　　回顧全周，隨著人民幣貶勢不改，股票資產亦持續捱沽，就算是陸家嘴論壇上公布的所謂重磅政策「科創板八條」，也實屬雷聲大雨點小，對股市提振效果極其有限，滬綜指本周下跌1.14%，已經是連續第六個星期下跌。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2613，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，六連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2575至7.2615之間波動。監管小幅放鬆中間價的同時繼續嚴守維穩底線，今日人民幣兌一美元中間價報7.1196，較上個交易日跌4點子，三連跌，續創去年11月23日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至逾1500點，上個交易日報7.1192。

 

今日新聞精選

 

1. 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部今日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。其中，以「分裂國家罪」定罪的「台獨」頑固分子，如屬首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，而當中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。《意見》自發布之日起施行。

 

2. 全國人大常委會法制工作委員會發言人黃海華表示，十四屆全國人大常委會第十次會議於6月25日至28日在北京舉行，會議將審議金融穩定法草案等多份草案、會計法修正草案、學前教育法草案、治安管理處罰法修訂草案等。其中擬提請本次常委會會議審議的金融穩定法草案二次審議稿主要修改包括：完善管理體制，明確中央金融工作領導機構職責；完善草案關於金融監管和金融風險防範處置相關規定；做好與其他金融法律的銜接。

 

3. 華為開發者大會2024今起一連三天在東莞松山湖舉行，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在會上宣布，HarmonyOS NEXT全場景智能操作系統正式發布，實現一個系統，統一生態，打通多設備多場景。HarmonyOS NEXT今起針對開發者和先鋒用戶啟動Beta版，今年8月啟動針對消費者Beta，第四季度將隨著Mate70系列的上市大規模商用。鴻蒙NEXT還首次將AI能力融入系統，帶來AIGC圖像生成、AIGC聲音修復、AI圖像識別等體驗。另外，華為終端BG軟件部總裁龔體宣布，下一代編程語言倉頡今日起正式開啟預覽。倉頡是華為自研編程語言，亦是華為鴻蒙生態最後一環。

 

4. 住建部昨日召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議並表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作，意味「收儲」存量商品房用作保障性住房「擴容」至縣級以上城市。會議又提到，要做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適，並要推動條件成熟的項目盡快落地。易居研究院研究總監嚴躍進認為，人行政策出台後，各地都在積極地響應，此次住建部再次強調要推動條件成熟的項目盡快落地，對於去庫存具有積極的影響，加快各地保障房房源的籌集速度。

 

5. 據《澎湃新聞》報道，已經完成境外債重組的中國奧園正在和境內債持有人討論關於境內債小額兌付寬限至2025年3月的方案。按照原定方案，奧園集團的4隻公募債券「19奧園02」、「20奧園01」、「20奧園02」和「21奧園債」應該在2023年12月30日和2024年6月30日分別兌付5萬元小額。

 

6. 據酒價參考數據，貴州茅台戰略性單品茅台1935的批發參考價今日跌破每瓶800元大關，每瓶報780元，已經出現價格「倒掛」的情況，即低於出廠價。茅台19352022年1月18日正式發布，官方出廠價為每瓶798元，產品定位於千元價格帶，直接與五糧液普五和瀘州老窖的國窖1573正面競爭。茅台1935去年銷售額超過100億元。

 

7. 據《彭博》引述知情人士指，加拿大政府正準備對中國製電動汽車徵收新關稅，以期與美國、歐盟的行動保持一致。現時加拿大對中國汽車徵收約6%的關稅。另外，對於中方宣布對歐盟產豬肉等發起反傾銷調查，反制歐盟對華電動汽車反補貼調查初裁披露，歐方各界擔心或引發「貿易戰」，中國商務部發言人今日回應稱，對於中歐當前出現的貿易摩擦局面，中方是不願看到的，中方希望歐方能通過對話協商妥處分歧，回到中歐正確相處之道，避免貿易摩擦升級失控，共同推動中歐經貿合作行穩致遠。

 

8. 日本宣布將對中方企業和外貿進行制裁，目的是阻止中方為俄羅斯對烏克蘭戰爭提供支持。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁，並強調中方在平等互利基礎上同俄羅斯開展正常的經貿合作，是中方的合法權利，不容外界干擾破壞。日方不顧中方的嚴正立場，執意追隨某些國家，濫施非法單邊制裁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方將採取一些必要措施，堅決維護自身的正當合法權利。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,495.62

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,150.33
    +15.57 (+0.040%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,464.62
    -8.55 (-0.156%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,689.36
    -32.23 (-0.182%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌256.238
變動率︰-1.559%
較港股︰-0.45%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌36.059
變動率︰-1.702%
較港股︰-1.34%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌67.904
變動率︰-1.806%
較港股︰-0.36%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.768
變動率︰-2.109%
較港股︰-0.84%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.140
變動率︰+6.393%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.100
變動率︰-2.022%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.860
變動率︰-2.771%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌26.350
變動率︰-3.832%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌126.570
變動率︰-3.219%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌225.860
變動率︰-3.902%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.550
變動率︰-5.405%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌23.930
變動率︰-6.487%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/06/2024 21:00 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/06/2024 21:00 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00288 萬洲國際
  • 5.070
  • 01038 長江基建集團
  • 42.600
  • 00101 恒隆地產
  • 6.640
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.117
  • 02800 盈富基金
  • 18.400
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.050
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.890
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.750
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.200
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.360
  • 00700 騰訊控股
  • 381.400
  • 00001 長和
  • 36.550
  • 00388 香港交易所
  • 257.400
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.790
  • 目標︰$9.20
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 136.800
  • 目標︰$145.00
  • 01378 中國宏橋
  • 12.220
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.440
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 24.550
即時重點新聞

21/06/2024 16:44  《盤後部署》恒指跌幅擴大失守50天線，青啤料見底可候低買入

21/06/2024 18:49  煤氣公司計劃8月起加價4.8%

21/06/2024 15:43  財庫局：單月破產數字不反映經濟實況，強調香港經濟正穩步上揚

21/06/2024 17:54  【比特幣】渣打據報成立比特幣和以太幣現貨加密貨幣交易部門

21/06/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.8%，料月底將跌破撤辣前低位

21/06/2024 17:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒７８億元，買建行沽兗礦

21/06/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

21/06/2024 17:05  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２７，九個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中資電訊股5月營運數據對辦，兼具中特估概念獲中央加持，可部署吸納新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 港股無力突破區間，悶市下咩股仍值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場生態大變天！經濟差、AI浪潮夾擊︰員工努力不再值錢！甚麼是打工仔未來生存法則？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

備戰
人氣文章

娛樂情報

口水多過浪花 | 余德丞買手信又「出事」？送德國旅行小禮物被嘲︰超似鞋墊
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

淺水灣人氣半自助Brunch！ 無限暢飲法國香檳名莊佳釀、任食鮮美阿拉斯加帝王蟹腳、日式鮮鮑魚！軟嫩鮮濃烤美國西冷牛排、魚油豐腴血橙汁慢煮三文魚
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《重案夢幻重組再重組》—— 奧斯卡一巴掌，摑不走Will Smith觀眾緣
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

「藝術銀行」是一個創新行業，還是一個混水摸魚的局？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新冠 │ 台灣爆第6波新冠疫情！一周增623宗確診、長者佔死亡個案9成！醫生︰這兩類人病情較嚴重！新文章
人氣文章
長者下肢肌力訓練：3個簡易動作鍛鍊腹部、大腿及髖外展肌群！改善平衡力，減少重心不穩，坐低起身無難度！新文章
人氣文章
糖尿病飲食 ｜ 每10名港人有1人患糖尿病！識別食物中的「隱形糖」是關鍵！教你5招＋食2種天然食材控制血糖
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事21/06/2024
神州經脈 | 金融穩定法草案將三審，滬指連跌六周，加國擬加關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金