神州經脈 | CPI漲幅三個月低，內需弱股匯跌，普華永道傳裁員

國家統計局今日（10日）公布，6月全國居民消費價格（CPI）漲幅回落至0.2%。數據繼續反映內需不足，悲觀情緒為國債期貨炒作再添把火，較短期品種中國國債收益率下跌，國債期貨價格續漲。回到股市，滬綜指低開低走，早段無人駕駛概念爆發，刺激深市逆勢上升，然而到了下午資源股跌幅放大，消費、地產板塊不振，A股明確跌勢，滬綜指全日回吐0.68%，報2939.36點，深成指軟0.1%，創業板指軟0.06%。

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救市效應消失，兩市全日成交6776億元（人民幣．下同），按日下跌6.5%，重返7000億元成交之下。陸股通昨日（9日）顯著淨流入，盤後關注外資會否重返流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日反覆走低，收報7.2759，較上個交易日4時30分收盤價跌39點子，三連跌，創去年11月14日以來近八個月新低，全日在7.2734至7.2762之間波動，最低位距交易區間下限不足10點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1342，較上個交易日跌32點子，兩連跌，創去年11月21日以來近八個月新低，與市場預測偏離仍有近1370點，上個交易日報7.1310。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，6月居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.2%，大幅低於市場預期的上漲0.4%；雖為連續第五個月上升，但升幅較上月回落0.1個百分點，且是3月以來最小升幅。同期工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下跌0.8%，與市場預期一致，降幅較上月收窄0.6個百分點，並為一年半以來最小跌幅。經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰稱，數據顯示物價整體下行壓力仍然偏大，而核心是國內經濟仍處於供給強、需求弱的狀態。如果剔除豬肉價格18.1%的同比漲幅，並且考慮到CPI數據可能低估當前住房成本的下降，目前整體物價應處於負增長狀態。

2. 中國銀行間市場今日資金面繼續向寬，存款類機構隔夜回購加權利率（DR001）盤初跌4.9基點至1.6286%，創2月29日以來新低。匿名（X-repo）系統上隔夜逆回購在1.6%附近有大量供給，與人行設定的臨時隔夜正回購利率持平。不過，交易員表示，從昨日已觸發臨時隔夜正回購條件而人行仍按兵不動來看，這一新工具的操作門檻或偏高，作為常規操作的補充，頻次亦可能低於預期。截至今午4時40分，人行未有進行臨時隔夜正、逆回購。

3. 網傳普華永道（香港稱羅兵咸永道）廣州分所將關閉，要求所有員工在七日內離職，補償待遇為「N+1」，至於深圳業務則保持正常。《彭博》則引述知情人士報道，普華永道中國在北京、上海等地辦公室來自不同團隊的至少100名員工被裁，其中一個團隊減員過半，目前尚不清楚全公司裁員的最終數字。普華永道公關回應外界查詢時表示，由於外部客觀情況的變化，該行根據市場需求相應優化組織架構，強調此次調整是艱難的決定，會確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。普華永道並強調廣州分所並未關所。

4. 「毒油」風波持續發酵，國務院食安辦組織國家發改委、公安部等部門成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。電商則緊急下架相關品牌的食用油，包括匯福糧油集團旗下匯福、金匯福，中儲糧旗下金鼎、華鼎、中鼎、鼎皇、聚美味、海上花、俏廚、佳烹和儲福等。此外，有自媒體找出被媒體揭發混裝煤製油及食用油的油罐車車牌及其行車軌跡，發現除中糧儲外，其曾經在東莞從中糧集團旗下中紡糧油公司裝上食用油，運往咸陽的金龍魚食用油工廠卸貨。東莞市市監局昨晚已到中糧東莞糧油工業有限公司進行專項檢查。金龍魚則回應稱，該車曾在集團旗下武漢、陝西工廠卸貨，涉武漢工廠行程的車為新車，而涉陝西工廠行程的車在裝載油料前有按流程清罐、驗罐。

5. 中國商務部公布，決定自2024年7月10日起就歐盟《外國補貼條例》調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。商務部指，歐盟依據該條例及其實施細則對中國企業開展的初步審查、深度調查以及突襲檢查等調查中採取的相關做法，主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。商務部就歐盟的相關做法進行貿易投資壁壘調查，當中可採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係方了解情況；調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至2025年4月10日。

6. 百度旗下自動駕駛網約車平台蘿蔔快跑已在武漢投入運營，初步投入了上千輛，而且7x24小時全天候提供服務。據報車費還相當低廉，以10公里路程為例，武漢普通網約車車費為18至30元，蘿蔔快跑車費僅4至16元。不過，有武漢網民在網上發布影片，指蘿蔔快跑無人駕駛的士在武漢街頭與行人相撞。百度方面相關負責人回應稱，此事故發生於漢陽區鸚鵡大道與國博大道交匯路口，是車輛在綠燈亮起啟動之際，與一名闖紅燈人員發生輕微接觸；行人經送醫檢查證實無明顯外傷，目前正在醫院進一步觀察和休息。

7. 中證監今年2月為救市祭出一系列監管措施，其中包括嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券。東興證券日前在官網公告指，擬於7月15日啟用融券變相T+0交易限制功能，並列出所禁止的具體交易行為。對於東興證券在新規發布後五個月才落實有關措施，業內人士分析，各家券商的合規尺度不同，且監管並未給出明確的實施時間要求，所以不同券商在落實監管要求的節奏上也並不一致。內媒《券商中國》記者以投資者身份分別致電四家龍頭券商在北京地區的營業部，發現均未限制融券變相T+0操作，不過當前可出借的券源非常少。

8. 湖南洞庭湖流域最後一個超警水文站點--岳陽站水位今早退至警戒水位32.5米以下並繼續回落，意味洞庭湖流域全線整體退出警戒水位。另外，水利部長江水利委員會表示，長江上游未來一周將多次漲水，三峽水庫7月12日前後將出現一次入庫洪峰流量在每秒45000立方米左右的洪水，長江水利委員會調度三峽水庫分別於今日14時、18時各開啟1個洩洪孔，在洪峰來臨前控制三峽水庫水位，為攔洪削峰做好準備。這是三峽水庫今年首次開閘洩洪。

撰文：經濟通中國組

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