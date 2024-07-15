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神州經脈 | 次季GDP遜預期，FDI跌幅擴，財政部明日賣國債

15/07/2024

　　中國今年第二季國內生產總值（GDP）同比增長4.7%，低於預期的5.1%，亦低於全年增速目標，創五個季度最低水平，消費和地產投資數據亦差，拖累全日超過4100隻個股下跌，不過中共三中全會今日（15日）在北京召開，中字頭拉漲撐市，滬綜指全日升0.09%，報2974.01點，深成指跌0.59%，創業板指跌0.63%。

 

神州經脈 | 次季GDP遜預期，FDI跌幅擴，財政部明日賣國債

（資料圖片）

 

　　觀望情緒濃厚，交投繼續回落，兩市全日成交6021億元（人民幣．下同），較上日（12日）成交急跌12.4%，是上周一（8日）以來成交低位。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後回吐全部漲幅，全日震盪走弱，收報7.2627，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子，全日在7.2500至7.2642之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1313，較上個交易日升2點子，三連升，創7月9日以來近一周新高，與市場預測偏離逾1230點，上個交易日報7.1315。

 

今日新聞精選

 

1. 中共二十屆三中全會今起一連四天在北京的京西賓館舉行。中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作說明。會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。會議最後一天將發表與進一步全面深化改革、推進中國式現代化相關的決定。

 

2. 國家統計局公布，2024年第二季國內生產總值（GDP）同比增長4.7%，低於預期的5.1%，亦遠低於第一季的5.3%，增速創五個季度最低水平。6月工業、消費和上半年投資同比增速亦進一步趨緩，其中工業增加值增5%勝預期，但較5月增幅放緩；消費增速僅2%，遠遜預期，並創一年半新低；上半年投資增3.9%符合市場預期，增速較首5月回落0.1個百分點。統計局表示，在外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內結構調整陣痛有所顯現，影響經濟增長的因素較以往更為複雜的局面下，中國經濟頂住壓力，運行總體平穩、結構不斷升級，成績來之不易。數據公布後，高盛及摩根大通對中國今年經濟增長預期分別由5%下調至4.9%及5.2%下調至4.7%。

 

3. 國家統計局公布，6月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平，比上年同月下降0.2個百分點。上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比一季度下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，上半年就業形勢總體穩定，當前就業總量壓力和結構性矛盾並存，穩就業仍面臨一定挑戰。要繼續強化就業優先政策，健全高校畢業生、農民工等重點群體就業促進機制，積極培育新的就業增長點，努力促進更高質量和更充分就業。

 

4. 財政部公布，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，決定開展國債做市支持操作。操作方向為隨賣，操作券種為2024年記帳式附息（十一期）國債、2023年記帳式附息（二十六期）國債，操作額分別為12.7億元、12.2億元，期限為10年，競爭性招標時間為7月16日11:05-11:35。

 

5. 人民銀行今日縮量續做1000億元1年期中期借貸便利（MLF），利率連續第11個月持平於2.5%；本周三（17日）有1030億元MLF到期，即人行透過MLF淨回籠30億元，MLF連續第五個月無淨投放。同日人行透過逆回購操作向公開市場投放1270億元。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前中長期限資金相對市場需求偏鬆，市場利率相對低，削弱了MLF資金吸引力。同時，從經濟保持復甦態勢，銀行淨息差壓力及兼顧內外均衡，短期調降MLF利率門檻不低。從目前內外經濟形勢及平衡政策多目標看，年內調降MLF利率前景仍不清晰，需要經濟數據指引。

 

6. 商務部公布，2024年1-6月，全國實際使用外資（FDI）金額4989.1億元，同比下降29.1%，跌幅較首5個月的下跌28.2%擴大。上半年，全國新設立外商投資企業26870家，同比增長14.2%。從行業看，製造業實際使用外資1418.6億元，佔全國實際使用外資比重為28.4%，較去年同期提高2.4個百分點。高技術製造業實際使用外資637.5億元，佔全國實際使用外資的12.8%，較去年同期提高2.4個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長87.5%和43.4%。從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長18.1%和10.5%（含通過自由港投資數據）。

 

7. 工信部披露第385批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，四款「小米牌」純電動轎車在列。其中，取得獨立造車資質後，其生產企業名稱由北汽更換為「小米汽車科技有限公司」，產品尾標也從「北京小米」變為「小米」。專家分析，這意味著小米汽車已取得獨立造車資質。同時，市傳小米明日將發布新車「小米SU8」，還有印著小米SU8效果圖的海報流傳，不過小米公關部總經理王化今日在微博帖文闢謠稱「沒有SU8，假的」，而涉事海報原來有極小字體標註「圖片為渲染猜想圖」。

 

8. 全球第四大智能手機製造商、被稱為「非洲手機王」的內地公司傳音控股，被指控多年來一直拒絕就其通信技術支付專利費用。據報高通和飛利浦已經在印度法院向傳音提訟，諾基亞亦在要求傳音支付專利費。傳音表示，已與高通簽署5G標準專利許可協議並正在履行該協議，將繼續與第三方展開專利談判確定合理許可費。不過，傳音產品主要為4G手機而非5G手機，而公司和高通就3G、4G等專利現在並未達成一致。

 

撰文：經濟通中國組

 

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