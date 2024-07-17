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神州經脈 | 青年失業率三連降，監管調研銀行債券投資，滬指轉跌

17/07/2024

　　在經歷連日小幅上升後，滬綜指今早（17日）在資源股拖累下回落，雖然盤中保險股反彈、白酒股急漲，滬指仍維持跌幅至全日收市，收跌0.45%，報2962.86點，結束四日連升，深成指跌0.47%，創業板指則升0.01%。兩市全日成交6751億元（人民幣．下同），按日增加5.4%。

 

神州經脈 | 青年失業率三連降，監管調研銀行債券投資，滬指轉跌

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2651，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，止兩連跌，創7月12日以來近一周新高，全日在7.2635至7.2691之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1318，較上個交易日升10點子，與市場預測偏離仍有約1310點，上個交易日報7.1328。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局今日發布分年齡組失業率數據。6月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為13.2%，為連續第三個月下降，按月降幅達1個百分點，5月的青年失業率為14.2%。6月不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.4%，較上月下降0.2個百分點，亦是連續第三個月下降。30-59歲勞動力失業率則與上月持平為4%。國家統計局日前公布，6月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。

 

2. 據《彭博》引述知情人士報道，中國人行部分分支機構正進行新一輪調研，摸底更多轄內商業銀行的債券投資情況，以幫助人行評估賣出國債操作可能帶來的潛在市場影響，並為採取進一步防風險舉措做好準備。內媒《21世紀經濟報道》亦引述多個省份的地方法人銀行相關人士透露，其所在銀行近期收到金融管理部門有關債券投資情況相關的調研，需反饋的內容包括債券投資餘額上升的原因，債券投資的主要考慮、決策機制，尤其是中長期（5年以上）債券投資情況等，以及在人行4月23日提示債券市場風險後，以及7月1日宣布開展國債借入操作後，債券投資行為有何變化。

 

3. 美國政府計劃將對華晶片技術圍堵行動再度升級，並通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ASML和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，美國便可能實施外國直接產品規則（FDPR）加強管制。中國外交部發言人林劍回應稱，中方對此一貫堅決反對，批評美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的晶片出口管制，脅迫別國，打壓中國半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產供鏈穩定，不利於任何一方。

 

4. 據《路透》引述消息人士稱，歐盟委員會暗示，將調低德國車廠福士（內地稱大眾）及BMW（寶馬）在中國生產、運往歐盟銷售的電動車臨時關稅稅率，從目前的37.6%降至20.8%。此外，歐盟成員國早前就正式向中國電動車加稅的投票結果為12票贊成、4票反對、11票棄權票，投贊成票的包括法國，投棄權票的包括德國。今輪投票表決沒有約束力，但會影響歐盟委員會的最終決定。與此同時，英國商業和貿易部最新表示，英國商務大臣韋諾韜在與歐盟貿易專員會晤後，對於電動汽車進口對行業的影響保持警惕，並與行業討論下一步措施。

 

5. 外媒報道，中國光大集團和中信金融資產旗下中國華融國際最近幾個月，要求香港的部分高管甚至前員工退還過往的部分獎金，引發外界驚詫。內媒《財新》在今早的報道中證實了部分內容，指光大集團旗下海外金融業務旗艦光大控股要求部分香港員工退還部分獎金，另有一些員工的遞延獎金則確定不再下發，相關金額介乎幾千元至上千萬元不等，而受波及的主要是項目前線人員，故基本上都是內地背景的「港漂」，而一般擔任中後台崗位的香港本地人沒聽聞受到影響。

 

6. 自然資源部信息中心礦產室副主任胡容波今日在2024年中國鋰業大會上表示，為全力推進新一輪找礦突破戰略行動、促進鋰資源勘探開發和增儲上產、推動鋰電新能源產業高質量發展，自然資源部積極推進鋰礦區塊出讓，加大鋰礦源頭供應。

 

7. 國際四大會計師行之一的普華永道（香港稱羅兵咸永道）考慮將中國的金融審計業務裁員最多一半，至於其他業務則考慮裁員兩成。據報該行的裁員工作已於上周開始，總體目標預計將在一段時間內實現。報道沒有提到香港業務是否包括在其裁員範圍，不過此前有傳本港部門亦開始勸退員工。報道另引述消息指，普華永道要求其上海1000人的金融服務審計團隊在7月和8月休假15天，期間員工收入打兩折。

 

8. 據海關總署廣東分署統計，今年上半年，廣東外貿進出口4.37萬億元，規模再創歷史同期新高，較去年同期增長13.8%，高出全國平均水平7.7個百分點，佔全國比重20.6%。其中，出口增長12.1%，進口增長17.1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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