  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

神州經脈 | 人行連環「降息」，上半年財收跌近3%，股匯跌

22/07/2024

　　三中全會結束後，人民銀行周一（22日）即連環出手，下調政策利率，惟市場擔心人行政策降息10基點的寬鬆力度不足，更擔心第三季不再重啟降息，滬深股市周一早上低開，滬綜指盤中更隨著銀行股急挫而跌近1%，全日走低0.61%，報2964.22點，深成指跌0.38%，創業板指軟0.09%。兩市全日成交6565億元人民幣，較上日（19日）成交減少2%。

 

神州經脈 | 人行連環「降息」，上半年財收跌近3%，股匯跌

（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2737，較上個交易日4時30分收盤價跌65點子，兩連跌，創7月10日以來近兩周新低，全日在7.2677至7.2750之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1335，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創7月11日以來逾一周新低，與市場預測偏離收窄至1300點內，上個交易日報7.1315。


今日新聞精選


1. 人民銀行周一早上宣布，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%，是2023年8月以來首次調整。隨後人行宣布一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR）也各下調10個基點，至3.35%、3.85%。常備借貸便利（SLF）利率也在午後跟進下調，隔夜、7天、1個月SLF利率各降10基點，分別降至2.55%、2.70%、3.05%。此外，人行宣布對賣出中長期債券的中期借貸便利（MLF）參與機構，階段性減免MLF質押品。同時，人行自周一起將LPR發布時間由每月20日（遇節假日順延）上午9：15調整為9：00，稱是「加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接」。



2. 官媒《新華財經》引述接近人行人士指出，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回升的決心，是對二十屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。《第一財經》引述業內專家稱，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。《澎湃新聞》引述業內專家指，LPR本月下降，部分歸因於前期監管部門整改違規手工補息的效果，銀行資金成本提前有所降低。

 

3. 《彭博經濟研究》稱，「降息」10個基點並非市場想要的大刀闊斧舉措，但也朝著正確方向邁進，預計人行將會在8月下調MLF利率，比之前預測時間提前一個月。ING首席中國經濟學家Lynn Song表示，中國央行降息並不出人意料，近期一連串疲軟的數據增加了貨幣寬鬆壓力，預計未來幾個月還會有至少一次降息空間。此外，《財聯社》引述國有大行人士指，利率市場化改革後，存、貸款利率之間的聯動增強，國有大行正在考慮下調存款掛牌利率。根據以往經驗，中小銀行也會跟進調整，預期銀行業淨息差將保持總體穩定。

 

4. 作為房貸利率基準的五年期LPR下調後，據《財聯社》計算，如貸款額度100萬元、貸款30年、等額本息還款，此次LPR下降10個基點，月供將減少57.3元，累積30年月供減少2.1萬元。中原地產首席分析師張大偉指出，全國房貸利率自517政策後出現大幅度調整，疊加本次「降息」影響，更多城市的房貸利率將調整到「2」字頭。其中，南京的首套房房貸利率已降至3.05%，此次「降息」後將進一步降至2.95%。

 

5. 財稅改革被外界視為三中全會的關鍵議題之一，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中以約800字篇幅提到深化財稅體制改革。其中在地方財政方面，《決定》指要增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限，並推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享比例；要研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。另外，《決定》還支持合理擴大地方政府專項債券支持範圍，及加快地方融資平台改革轉型。

 

6. 根據《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中僅一個段落提及房地產政策，並放了在「健全社會保障體系」分論之中。《決定》表示，要加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式；加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求；支持城鄉居民多樣化改善性住房需求；充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準；改革房地產開發融資方式和商品房預售制度；完善房地產稅收制度。

 

7. 財政部公布，上半年全國一般公共預算收入115913億元，同比下降2.8%，其中稅收收入94080億元，同比下降5.6%。主要稅收收入當中，印花稅1632億元，同比下降22.9%，其中證券交易印花稅509億元，同比下降54%。土地和房地產相關稅收中，房產稅2337億元，同比增長20.1%；土地增值稅3074億元，同比下降4.3%。上半年，全國一般公共預算支出136571億元，同比增長2%。上半年，全國政府性基金預算收入19915億元，同比下降15.3%，其中地方政府性基金預算本級收入17842億元，同比下降17.4%，當中國有土地使用權出讓收入15263億元，同比下降18.3%。

 

8. 據《彭博》報道，比中國恒大更早出現債務違約的華北大型房企華夏幸福獲「神秘買家」以極低價格向持有人收購這些債券，然後這些債券獲註銷，有分析猜測這可能是內地化解房地產企業流動性風險的最新舉措。報道引述知情人士稱，華夏幸福在過去幾個月一直在聯絡債券持有人，商談讓他們持有的公司境內債券賣給一家名為霸州市永森房地產開發有限公司的企業，每100元債券本金的收購價為10元，相當於打了一折。據華夏幸福代表向部分債券持有人透露，霸州永森截至上個月已購買了總面值近100億元的債券，超過華夏幸福債務重組計劃涵蓋的371億元境內債的四分之一。

 

撰文：經濟通中國組

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,514.23

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,415.44
    +127.91 (+0.317%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,564.41
    +59.41 (+1.079%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,007.57
    +280.63 (+1.583%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升376.283
變動率︰+3.300%
較港股︰+0.83%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升23.188
變動率︰+2.126%
較港股︰+0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升34.935
變動率︰+1.589%
較港股︰+0.82%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.406
變動率︰+1.577%
較港股︰-0.26%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.890
變動率︰+7.929%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升160.930
變動率︰+4.000%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升20.480
變動率︰+3.696%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.380
變動率︰-3.429%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升14.940
變動率︰+7.870%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升5.280
變動率︰+5.389%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升251.510
變動率︰+5.146%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升941.260
變動率︰+5.125%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/07/2024 20:31 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/07/2024 08:13
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/07/2024 20:31 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01064 中華國際
  • 0.038
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.960
  • 86618 京東健康－Ｒ
  • 19.540
  • 01211 比亞迪股份
  • 246.000
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 361.800
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 246.000
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 40.200
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.750
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 24.100
  • 目標︰$27.20
  • 02888 渣打集團
  • 73.450
  • 目標︰$78.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 373.200
  • 00941 中國移動
  • 75.550
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.750
  • 00005 滙豐控股
  • 67.100
  • 01114 華晨中國
  • 3.920
報章貼士
  • 02487 科笛－Ｂ
  • 7.560
  • 目標︰$8.00
  • 00934 中石化冠德
  • 4.110
  • 目標︰$6.20
  • 00762 中國聯通
  • 7.320
  • 目標︰$7.76
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 00700 騰訊控股
  • 373.200
  • 電力 More
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.040
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.220
即時重點新聞

22/07/2024 17:35  巴菲特再減持比亞迪近140萬股H股，持股降至4.94%

22/07/2024 16:32  《本港經濟》6月CPI升1.5%高於預期，基本通脹率維持1%

22/07/2024 16:34  《盤後部署》恒指未破50天線仍橫行，小米推新摺疊手機有錢途

22/07/2024 14:08  3人串謀操縱正利股價，判囚4年4個月至6年8個月

22/07/2024 14:33  【人行操作】彭博：降十基點非大刀闊斧舉措，MLF料提前下月減

23/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒９２億元，買盈富沽美團

22/07/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】花旗降中遠海控至「賣出」，高盛升舜宇目標近一成

22/07/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行連環「降息」，上半年財收跌近3%，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>生財有道

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

超級富豪 | 全球超級富豪增8%，紐約最多香港排第二新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5厘
人氣文章

娛樂情報

張致恒終於自食其力去地盤開工！放下明星包袱與工友有說有笑！網民獻計4步搵多啲
人氣文章

港是港非．李慕飛

是時候改革消委會？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

錶迷不要錯過！東方表行「Timeless Party」、OCTO 樂都表期間限定店，讓美好時光在腕間薪火相傳
人氣文章

Fashion

瑜伽服也能穿得時尚！lululemon Align™系列柔和大地色系單品上架：女神崔慧善、Rima Zeidan演繹運動休閒風穿搭
人氣文章

Fashion

Prada 2024七夕情人節系列來了！絕美紫藤色Arqué半月包、柔和麂皮Soft Lux手袋，點綴甜蜜氛圍
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食魚引發過敏？中大研究建「魚類過敏階梯」！邊3種魚致敏度最高？最低致敏度有哪些？
人氣文章
安樂死 | 瑞士研發3D打印安樂死膠囊艙！自行按掣30秒無痛離世！原理係點？收費僅$158數月內可投入服務 2 新文章
人氣文章
內地女長開冷氣染退伍軍人症！器官衰竭、咳橙紅色痰只因做漏1件事？醫生︰長期吸入OO易致肺炎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 08:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 08:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 08:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事22/07/2024
神州經脈 | 人行連環「降息」，上半年財收跌近3%，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

22/07/2024 14:38

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金