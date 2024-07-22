神州經脈 | 人行連環「降息」，上半年財收跌近3%，股匯跌

三中全會結束後，人民銀行周一（22日）即連環出手，下調政策利率，惟市場擔心人行政策降息10基點的寬鬆力度不足，更擔心第三季不再重啟降息，滬深股市周一早上低開，滬綜指盤中更隨著銀行股急挫而跌近1%，全日走低0.61%，報2964.22點，深成指跌0.38%，創業板指軟0.09%。兩市全日成交6565億元人民幣，較上日（19日）成交減少2%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2737，較上個交易日4時30分收盤價跌65點子，兩連跌，創7月10日以來近兩周新低，全日在7.2677至7.2750之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1335，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創7月11日以來逾一周新低，與市場預測偏離收窄至1300點內，上個交易日報7.1315。



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1. 人民銀行周一早上宣布，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，操作利率下調10基點至1.7%，是2023年8月以來首次調整。隨後人行宣布一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR）也各下調10個基點，至3.35%、3.85%。常備借貸便利（SLF）利率也在午後跟進下調，隔夜、7天、1個月SLF利率各降10基點，分別降至2.55%、2.70%、3.05%。此外，人行宣布對賣出中長期債券的中期借貸便利（MLF）參與機構，階段性減免MLF質押品。同時，人行自周一起將LPR發布時間由每月20日（遇節假日順延）上午9：15調整為9：00，稱是「加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接」。





2. 官媒《新華財經》引述接近人行人士指出，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回升的決心，是對二十屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。《第一財經》引述業內專家稱，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。《澎湃新聞》引述業內專家指，LPR本月下降，部分歸因於前期監管部門整改違規手工補息的效果，銀行資金成本提前有所降低。

3. 《彭博經濟研究》稱，「降息」10個基點並非市場想要的大刀闊斧舉措，但也朝著正確方向邁進，預計人行將會在8月下調MLF利率，比之前預測時間提前一個月。ING首席中國經濟學家Lynn Song表示，中國央行降息並不出人意料，近期一連串疲軟的數據增加了貨幣寬鬆壓力，預計未來幾個月還會有至少一次降息空間。此外，《財聯社》引述國有大行人士指，利率市場化改革後，存、貸款利率之間的聯動增強，國有大行正在考慮下調存款掛牌利率。根據以往經驗，中小銀行也會跟進調整，預期銀行業淨息差將保持總體穩定。

4. 作為房貸利率基準的五年期LPR下調後，據《財聯社》計算，如貸款額度100萬元、貸款30年、等額本息還款，此次LPR下降10個基點，月供將減少57.3元，累積30年月供減少2.1萬元。中原地產首席分析師張大偉指出，全國房貸利率自517政策後出現大幅度調整，疊加本次「降息」影響，更多城市的房貸利率將調整到「2」字頭。其中，南京的首套房房貸利率已降至3.05%，此次「降息」後將進一步降至2.95%。

5. 財稅改革被外界視為三中全會的關鍵議題之一，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中以約800字篇幅提到深化財稅體制改革。其中在地方財政方面，《決定》指要增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限，並推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享比例；要研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。另外，《決定》還支持合理擴大地方政府專項債券支持範圍，及加快地方融資平台改革轉型。

6. 根據《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中僅一個段落提及房地產政策，並放了在「健全社會保障體系」分論之中。《決定》表示，要加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式；加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求；支持城鄉居民多樣化改善性住房需求；充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準；改革房地產開發融資方式和商品房預售制度；完善房地產稅收制度。

7. 財政部公布，上半年全國一般公共預算收入115913億元，同比下降2.8%，其中稅收收入94080億元，同比下降5.6%。主要稅收收入當中，印花稅1632億元，同比下降22.9%，其中證券交易印花稅509億元，同比下降54%。土地和房地產相關稅收中，房產稅2337億元，同比增長20.1%；土地增值稅3074億元，同比下降4.3%。上半年，全國一般公共預算支出136571億元，同比增長2%。上半年，全國政府性基金預算收入19915億元，同比下降15.3%，其中地方政府性基金預算本級收入17842億元，同比下降17.4%，當中國有土地使用權出讓收入15263億元，同比下降18.3%。

8. 據《彭博》報道，比中國恒大更早出現債務違約的華北大型房企華夏幸福獲「神秘買家」以極低價格向持有人收購這些債券，然後這些債券獲註銷，有分析猜測這可能是內地化解房地產企業流動性風險的最新舉措。報道引述知情人士稱，華夏幸福在過去幾個月一直在聯絡債券持有人，商談讓他們持有的公司境內債券賣給一家名為霸州市永森房地產開發有限公司的企業，每100元債券本金的收購價為10元，相當於打了一折。據華夏幸福代表向部分債券持有人透露，霸州永森截至上個月已購買了總面值近100億元的債券，超過華夏幸福債務重組計劃涵蓋的371億元境內債的四分之一。

撰文：經濟通中國組

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