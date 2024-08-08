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神州經脈 | 深圳保障房以購代建，中俄或啟易貨貿易，監管治債市

08/08/2024

　　美股隔晚下跌，亞洲股市早段顯著回軟，盤中一度復穩但收市告跌。滬深股市今早（8日）低開，後來隨外圍回穩倒升，地產股盤中愈升愈有，加上白酒股拉漲，帶動滬綜指半日倒升，但受軍工、汽車股下跌拖累，滬綜指最終平收，報2869.9點，深成指跌0.04%，創業板指受累衛星導航概念回吐，同跌0.54%。明日國家統計局將公布7月CPI和PPI數據，關注中國通縮壓力有否減弱。

 

神州經脈 | 深圳保障房以購代建，中俄或啟易貨貿易，監管治債市

深圳將收購市內商品房用作保障房，業內人士認為京滬也有望跟進。（AP圖片）

 

　　兩市全日成交6199億元（人民幣．下同），按日成交回增4.7%，回到6000億元以上水平。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾百點後維持區間震盪，臨近中午開始進一步走高，至尾盤略有回吐，收報7.1629，較上個交易日4時30分收盤價升208點子，止兩連跌，全日在7.1540至7.1804之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1460，較上個交易日跌74點子，兩連跌，創去年11月20日以來八個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至360點左右，上個交易日報7.1386。

 

今日新聞精選

 

1. 深圳在四大一線城市之中，率先發起在全市範圍收購商品房用作保障房。深圳市安居集團有限公司發布通告，稱其所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作，徵集範圍包括深圳市內商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整幢或整單元未售、可實現封閉管理的樓幢項目。業內人士認為，一線城市已開啟「以購代建」模式，預計京滬後續也有望跟進。

 

2. 人行主管的自律組織中國銀行間市場交易商協會昨晚（7日）公告，監測發現常熟銀行、蘇農銀行在內4家江蘇省內農村商業銀行在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送，交易商協會對上述4家機構啟動自律調查。今日上午，交易商協會又公告稱，近期查處發現部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規情形，已將部分嚴重違規機構移送人行實施行政處罰，對於其他此類案件線索交易商協會正在加緊調查處理。同時，《彭博》引述知情人士報道，江蘇省部分農村商業銀行已應地方金融管理部門要求暫停國債交易。

 

3. 近期市場有傳言稱「監管不讓發公募債券基金」。《中國證券報》引述業內人士指，基金公司並沒有接到監管停發債基的明文指令或者窗口指導，不過近期債基審批明顯放緩，最近一個月沒有債基審批。但自上周開始，監管關於債基的審批工作已在正常進行，只是速度會比權益類基金慢。《彭博》亦引述知情人士稱，中國監管機構要求部分基金公司反饋新債基產品的債券投資久期計劃，意在遏制非銀機構激進投資國債市場的風險；同時，為給市場降溫，中國證監會已明顯放緩新債券型基金產品的審批流程，至少需要六個月來批准新基金，時間至少是過去正常周期的兩倍。

 

4. 據《彭博》引述知情人士透露，大連萬達商業管理集團本周向一些投資者表示，包括浦發銀行在內的多家銀行已承諾提供合計逾100億元的貸款；該筆貸款可能用於支付一家子公司的一些首次公開招股前（pre-IPO）投資者。萬達於2021年分拆出珠海萬達商管，並與投資者簽訂對賭協議，承諾珠海萬達商管在2023年內完成上市，否則投資人有權要求公司回購股權，涉及贖回金額或達約300億元。珠海萬達商管至今未能上市，但大連萬達商管集團與太盟投資集團（PAG）簽署了新投資協議，解除對賭危機。

 

5. 在中國恒大財務造假風波後，國際四大會計師樓之一的普華永道（港稱羅兵咸永道）痛失至少36家來自中國的上市公司大客戶，據傳背後有中國監管機構下達了窗口指導。普華永道目前負責審計內地約45%的公募基金，市佔率仍居排名第一，但解聘潮開始蔓延到基金行業。踏入8月後，紅土創新基金、創金合信基金和寶盈基金相繼宣布，旗下基金的審計機構由普華永道中天會計師事務所改聘為其他會計師事務所，涉及的基金產品合共74隻。

 

6. 美國制裁令中國等與俄羅斯有貿易往來國家的銀行匯款支付延遲，俄媒稱目前支付延遲平均約10至16日。據《路透》引述消息人士報道，中國和俄羅斯可能將開始使用易貨貿易計劃，預計最早在今年秋季達成首筆涉及農業的交易。報道稱俄方正在制定易貨貿易法規，消息人士認為中國也在同步制定相關協定規定。

 

7. 內地乘聯分會公布，7月全國乘用車市場零售172.0萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%，結束兩個月連升勢頭。其中7月新能源車零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增長2.8%，零售滲透率51.1%，但值得留意的是批發銷量為94.5萬輛，同比增長27.6%，環比下降3.6%。7月汽車零售銷量繼續以比亞迪大幅領先，達31.2萬輛，吉利汽車月銷量11.8萬輛排第二，一汽大眾月銷量11.4萬輛排第三；新勢力品牌之中，理想汽車)繼續領跑，月銷量5.1萬輛，在所有汽車廠商中排在第十。

 

8. 深圳市財政局公布，8月7日，深圳市政府完成2024年離岸人民幣地方政府債券路演，這是深圳市連續第四年赴香港發行離岸債券。此次深圳市離岸債預計發行規模不超過70億元，發行期限為2年、3年、5年和10年，其中10年期中長期債券屬內地地方政府首次在境外發行。深圳此次還將創新發行低碳城市主題綠色債券。

 

撰文：經濟通中國組

 

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