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神州經脈 | 7月通脹升溫，滬指周跌1.5%，黃崢登頂中國首富

09/08/2024

　　美國上周首次申領失業救濟人數大幅減少，美股周四大幅反彈，環球股市今日（9日）進一步回升，滬深股市跟隨高開，惟午後三大指數集體翻綠，維生素、遊戲、醫藥等跌幅居前，地產股則先跌後回升惟獨難撐市，滬綜指全日收跌0.27%，報2862.19點，深成指跌0.62%，創業板指跌0.98%。

 

神州經脈 | 3月CPI走弱，大行上調中國經濟增長預測，滬指升

中國7月CPI同比上漲0.5%，勝預期並創五個月新高。（資料圖片）

 

　　成交低迷，兩市全日成交5631億元（人民幣．下同），按日減9%，創2022年10月11日以來近兩年低。

 

　　總結全周，上周五（2日）公布的美國就業報告顯示，失業率升至近三年來最高水平，加劇了投資者對美國經濟放緩的擔憂，環球股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指周一跌幅達1.54%刷新半年低。不過，亞洲股市第二日已經開始反彈行情，A股雖然接連兩個交易日小幅反彈，但難挽周初失地，全周仍跌1.5%。

 

　　中國7月通脹數據高於預期，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點後維持區間震盪，中午前跌幅收窄並收復7.17關，惟午後走上日內高位後跌幅重新擴大，收報7.1746，較上個交易日4時30分收盤價跌117點子，全日在7.1645至7.1798之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1449，較上個交易日升11點子，止兩連跌，暫脫離八個半月低位，與市場預測偏離略收窄至240點左右，上個交易日報7.1460。

 

今日新聞精選

 

1. 中國7月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.5%，勝預期並創五個月新高；扣除食品和能源的核心CPI同比漲幅回落至0.4%，創六個月低位。7月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比降幅與上月持平，亦優於預期。統計局表示，7月消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，全國CPI環比由降轉漲，同比漲幅有所擴大；核心CPI環比由降0.1%轉為漲0.3%，高於近十年同期平均水平，同比受上年同期對比基數走高影響，保持溫和上漲。7月PPI受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，同、環比降幅均與上月持平。其中汽車製造業價格同比下降2.1%；鋰離子電池製造價格環比下降0.9%，新能源車整車製造價格環比下降0.1%。

 

2. 國家發改委今日在國新辦《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況的記者會上表示，在擴大文旅體育等重點領域服務消費方面的工作，包括在大規模設備更新和消費品以舊換新的工作當中，牽頭出台《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》，實施觀光遊覽設施更新提升等八大行動，將符合條件的重點項目納入超長期特別國債等資金支持範圍。另外，文旅部對於豐富消費惠民活動表示，將鼓勵各地制定實施景區門票優惠、文旅消費券、滿減優惠等多樣化惠民舉措，同時優化消費惠民活動舉措。商務部則稱，將會同相關部門積極優化餐飲業營商環境，規範行業經營秩序。

 

3. 商務部網站發布，中國將歐盟電動汽車臨時反補貼措施訴諸世界貿易組織爭端解決機制。發言人表示，歐盟初裁中的認定缺乏事實和法律基礎，嚴重違反世貿組織規則，損害全球應對氣候變化合作大局。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿合作和電動汽車產業鏈供應鏈穩定。


4. 中汽協數據顯示，7月汽車產銷分別完成228.6萬輛和226.2萬輛，環比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%。新能源汽車方面，7月份產銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，新能源汽車新車銷量達總銷量的43.8%。出口方面，7月汽車出口46.9萬輛，環比降3.2%，同比增長19.6%。今年1-7月，汽車出口326.2萬輛，同比增長28.8%。


5. 據《路透》引述消息人士報道，內地監管機構近期要求部分券商對債券交易進行自查，與剛遭自律調查的江蘇農商行有交易的券商，也被要求進行相關倒查。報道引述另一消息人士表示，監管正在全力整肅市場「不正之風」。報道又提到，人民銀行近日已要求部分機構，每日上報長期國債持倉變化以及餘額情況。國有大行本周曾兩度在二級市場持續賣出中國國債，帶動國債收益率曲線上移。外媒分析，最近大行收到指令拋售10年國債，吸引很多農村商業銀行趁機接盤，當局處罰江蘇多家農商行應是「殺雞儆猴」。

 

6. 據《彭博》引述其億萬富翁指數顯示，44歲的拼多多創辦人黃崢財富達到486億美元，雖然較2021年初的715億美元峰值腰斬32%，不過他最新反超農夫山泉主席鍾睒睒，登頂中國首富。報道指，雖然中國打擊互聯網平台公司曾令拼多多市值大跌，但基於拼多多經營狀況穩定，以及Temu品牌在海外成功擴張，幫助其抵銷中國國內經濟持續疲軟的不利影響。

 

7. 台積電公布7月營收報告，當月合併營收新台幣2569.53億元，較去年同期大幅增長45%，環比增長23.6%，數字更創下單月新高紀錄。累計今年前7個月營收達15231億元新台幣，較去年同期增30.5%。​​​​​​台積電董事長魏哲家日前表示，受惠AI、智能手機強勁需求，以及台積電先進3/5納米技術，預期今年將是強勁成長的一年，全年美元營收估計成長24%到26%。

 

8. 華為常務董事余承東據報被拍到在機艙裏操作一款神秘三折疊手機，多個數碼博主都上載有關照片，估計余承東手上的就是華為首款三折疊屏手機，採用內折+外折+雙鉸鏈設計，屏幕預計10英寸左右，完全打開後有如一部小平板，機身右側還有一個疑似「筆槽」，可能將支持手寫筆操作。據報這將是全球首款上市的三折疊屏手機，今年第三、四季量產，或將在10月之前發布。

 

撰文：經濟通中國組

 

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