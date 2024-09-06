神州經脈 | 國泰君安海通證券將合併，滬指未回二千八連跌三周

國泰君安、海通證券謀劃合併，證券業「超級航母」呼之欲出，人行表態降準有空間，滬深股市今日（6日）早段上揚，券商股帶領保險、銀行衝高，惟午後市況開始一路走軟，大金融板塊升幅也迅速收窄，護盤不力，滬綜指全日收跌0.81%，報2765.81點，刷新今年2月5日以來新低。深成指收挫1.44%，創業板指跌1.7%。

中國兩家大型國有券商國泰君安、海通證券宣布合併，將締造一個新的券商巨無霸。（網絡圖片）

兩市成交首見回升，今日交易額錄5427億元（人民幣．下同），較上日增79億元或1.5%。

回顧全周，官方8月製造業PMI創半年低，連續4個月萎縮，內地經濟成長引擎現啞火跡象。雖然同月財新製造業PMI重回擴張，但程度有限，且外需明顯放緩，新出口定單降至收縮區間，出廠價格指數加速下滑，顯示經濟通縮風險升溫，穩增長壓力仍大。雪上加霜的是，摩通將中國股票評級由「增持」下調至「中性」，美國銀行等國際大行紛紛下調對中國今年經濟成長預期。市場憂慮經濟疲軟，滬綜指連續第三周走挫，全周跌幅擴大至2.7%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0882，較上個交易日4時30分收盤價升113點子，三連升，創8月30日以來一周新高，全日在7.0815至7.0924之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0925，較上個交易日升64點子，兩連升，創1月2日以來逾八個月新高，上個交易日報7.0989。

今日新聞精選

1. 中國兩家大型國有券商宣布合併，將締造一個新的券商巨無霸。根據公告，國泰君安將通過換股方式吸收合併規模較小的海通證券。合併後的新實體資產規模將達到1.6萬億元，成為國內第一大券商。海通證券及國泰君安的A股今日起暫停在上交所買賣，預計暫停買賣時間不超過25個交易日。外媒稱北京當局正努力推動規模1.7萬億美元的券商業整合，希望創建一家「航母級」券商，與華爾街銀行一較高下，國泰君安與海通證券合併標誌著中國在實現這一雄心上邁出了一大步。

2. 中國證監會今日發布《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》，拉長離職人員入股禁止期，其中將發行監管崗位或會管幹部離職人員入股禁止期延長至10年；發行監管崗位或會管幹部以外的離職人員，處級及以上離職人員入股禁止期從3年延長至5年，處級以下離職人員從2年延長至4年。《規定》還將從嚴審核的範圍從離職人員本人擴大至其父母、配偶、子女及其配偶。另外，中介機構要對離職人員投資背景、資金來源、價格公平性、清理真實性等做充分核查，證監會對有關工作核查覆核。

3. 《彭博》引述知情人士報道指，蘋果已在iPhone 16中批准了微信應用程式的更新，為雙方就「蘋果稅」展開的談判爭取到更多時間。知情人士稱，蘋果已批准騰訊本周提交的針對iOS生態系統的微信更新；最新版本在微信朋友圈和直播中增加了新功能。《華爾街見聞》指，今日下午，蘋果iOS系統已有微信版本更新，側面平息了此前「微信可能不支持iPhone16」的傳言。

4. 華為官方微博昨日發布短片，由品牌大使劉德華展示三折疊屏智能手機Mate XT實機。片中可見，Mate XT機背採啡色皮紋外殼，以金色字印有HUAWEI品牌名外，中間印上「ULTIMATE DESIGN」；鏡頭模組以八角形包圍，並配置四個鏡頭。據內媒報道，Mate XT價格已被渠道商炒至4萬元。

5. 荷蘭政府表示，出於國家安全考慮，將要求芯片設備製造商ASML向海牙而非美國政府申請兩款光刻機的出口許可證。美國此前曾聲稱有權監管這些深紫外光（DUV）光刻工具，以達到限制中國芯片技術發展的目的。ASML發言人在一份聲明中表示，預計監管方面的變化不會影響今年或未來的財務前景。另外，美國商務部宣布，出於國安考慮，美方將進一步加強對量子計算、半導體製造等科技出口限制，參與行動的有日本、荷蘭及其他盟友，並希望有更多國家跟隨。中國外交部發言人毛寧批評美方此舉違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。

6. 中非論壇企業家大會舉行，國務院總理李強在大會上表示，為了提升中非合作，提出3點，包含進一步加強市場對接、進一步推動產業融合、進一步強化創新驅動。將拓展非洲農產品輸入中國的「綠色通道」，歡迎非洲優質產品進入中國。小米集團董事長雷軍表示，在中非合作的系列舉措下，小米已經在埃及、南非、尼日利亞、摩洛哥、阿爾及利亞、肯尼亞等16個非洲國家開展業務，小米希望有機會能夠在包括新能源汽車在內的各個新興產業領域與非洲企業強化合作。

7. 《外商投資准入特別管理措施（負面清單）》（2024年版）的出台已排上日程，是時隔近3年的更新。現行的外資准入負面清單，包括全國版和自貿試驗區外資准入負面清單，其中自貿試驗區外資准入負面清單已經實現了製造業「清零」。全國版中，製造業條目僅剩「出版物印刷須由中方控股」和「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、鍛等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」。

8. 據《彭博》引述知情人士透露，字節跳動正為旗下汽車信息和交易平台「懂車帝」籌集至多6億美元資金。泛大西洋投資、红杉中國、KKR & Co和高榕創投是這一輪融資的聯合投資者；懂車帝的估值接近30億美元。字節跳動在不到一年前啟動了分拆懂車帝的計劃。今年6月已有傳字節跳動擬為懂車帝籌集7億至8億美元，為該部分業務的IPO做準備。

撰文；經濟通中國組

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