阿里巴巴 | 阿里創辦人馬雲內部信：被挑戰超越不意外，競爭讓自己更強大

馬雲於阿里巴巴內網以《我驕傲因為我是阿里人》為題發帖，激勵員工

周二(10日)是阿里巴巴(09988)成立25周年，創辦人馬雲再「開金口」，於阿里巴巴內網以《我驕傲因為我是阿里人》為題發帖，激勵員工。



馬雲稱阿里立志做一家能生存102年的公司，如今阿里已經走過四分之一的路程，馬雲提醒員工要時刻提醒自己不能在競爭和形勢壓力下失去了自己：「阿里之所以是阿里，那是因為我們有理想主義精神，我們相信未來，我們相信市場，我們更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司，才能堅持走完102年路程。」



他又提到，目前網絡AI技術風起雲湧，各產業領域競爭激烈，阿里許多業務面臨挑戰甚至被超越，他指這些是意料之中。馬雲稱沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一，而且只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康，馬雲強調阿里從來就不是被保護出來的公司，阿里相信市場的力量和創新的價值。

馬雲：員工通宵開發健康碼獲認可

馬雲表示，阿里人的驕傲並不源於公司的盈利或市值，而在於即便在取得經濟成功後，依然保持著理想與情懷。馬雲指，25年來他最驕傲的不是創辦了多少家公司，而是這些公司為社會帶來了多少的改變和價值；驕傲的不是賺了多少錢，市值多高，而是「賺了錢以後的阿里人還有理想，還是有情有義」。



馬雲特別提到，在疫情期間阿里上千名程序員「通宵達旦開發健康碼」，以及大量優秀員工到貧困地區擔任「鄉村經濟特派員」，這些「阿里人業績以外的俠氣有幸得到了認可」。

撰文：經濟通市場組

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