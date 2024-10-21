神州經脈 | LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地

滬深股市今日（21日）衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市升幅收窄至0.2%，報3268.11點。深成指揚1.09%，創業板升0.69%。首批回購增持再貸款資金獲批，滬深兩市交易額增，全日成交2.18萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加864億元或4%。

人行今日下調1年期及5年期以上LPR各25個基點，是LPR年內第三降。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤短暫反彈至近一周高位後回吐多數漲幅，午後隨著美指攀升而進一步下行，收報7.1118，較上個交易日4時30分收盤價跌83點子，全日在7.0956至7.1154之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0982，較上個交易日升292點子，止四連跌，創10月15日以來近一周新高，上個交易日報7.1274。

今日新聞精選

1. 1年期、5年期以上貸款市場報價利率（LPR）今日均下降25個基點，分別從3.35%、3.85%降至3.10%、3.6%。這是LPR年內第三降，也是1年期LPR降幅歷來最大的一次，而與房貸利率掛勾的5年期以上LPR今年以來已累計下調60個基點，從年初的4.2%降至當前的3.6%。廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，大幅度降息能帶來市場需求的反彈，疊加此前一線城市鬆綁限購、限貸，稅費政策調整，首付比例調整等，將帶來四季度樓市的暖冬行情。

2. 中國石化、招商蛇口等23家滬深上市公司昨發公告稱，公司或大股東已與銀行簽訂貸款協議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。業內人士表示，這是市場首批回購增持再貸款案例，涉及金額上限近115億元，標誌著首期3000億元回購增持再貸款進入落地階段。另外，中國證券登記結算有限責任公司據報日前在行業內下發通知，闡明在申請開設回購增持股票專用證券帳戶前，應先發布回購增持公告，而提交申請時，需於證券帳戶開立申請表中特別註明「本公司/本人承諾該專用證券帳戶僅用於使用再貸款回購/增持股票」。

3. 國務院總理李強出席東亞合作領導人系列會議並對老撾進行正式訪問。澳洲總理阿爾巴尼斯10日表示，他在老撾舉行的東盟會議期間與李強會晤時，就年底前全面恢復龍蝦貿易的時間表達成了一致。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，願與澳方一道通過對話解決雙方關切問題，使兩國關係更加成熟和穩定。另外，《新華社》報道稱，李強在萬象會見阿爾巴尼斯表示，中方願同澳方更多分享發展機遇，並願同澳方進一步加強相互理解，持續攜手前行，打造更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

4. Sibos2024年會在北京國家會議中心開幕。人民銀行副行長陸磊在開幕式致辭時表示，當前中國債券市場規模位居全球第二，境外投資者持有中國債券近4.6萬億元，創歷史新高。人行將繼續為海外投資者進入中國市場、在中國開展業務提供有利的金融環境，並按照國際最佳做法，提升金融市場運作，加強與海外金融市場的互聯互通，同時將鼓勵優質中資企業在海外市場上市和發行債券。

5. 繼六大行、股份行中的招商銀行之後，其他股份行的今年第二輪存款利率下調也開始落地，包括中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行、華夏銀行在內的股份行今日宣布下調存款掛牌利率，平安銀行則於19日就宣布這一調整。調整幅度方面，這些股份行各期限整存整取掛牌利率下調幅度與大行保持一致，均為0.25個百分點，活期存款利率則下調0.05個百分點。

6. 近日傳出國際奢侈品牌香奈兒（Chanel）計劃在內地進行裁員，以減輕內地奢侈品市場急速收縮，以及品牌過去數年在內地高速擴張帶來的影響。此次裁員主要涉及行政、管理人員，部分部門裁員幅度高達50%，另外也會涉及部分前線員工，同時暫停所有中國市場的招聘計劃。

7. 海關總署廣東分署表示，前三季度，全省實現外貿進出口總額6.75萬億元，同比增長11.1%，是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份，比全國總體增速（5.3%）快了5.8個百分點，對全國增長的貢獻率達41.5%；規模更創歷史同期新高，並佔全國外貿的20.9%，規模和比重均繼續穩居全國第一。其中，出口4.39萬億元，增長9.1%；進口2.36萬億元，增長15%。

8. 北京市統計局公布，前三季度，全市實現地區生產總值（GDP）33462億元，按不變價格計算，同比增長5.1%。分產業看，第一產業實現增加值71.5億元，下降0.4%；第二產業實現增加值4757.9億元，增長5.2%；第三產業實現增加值28632.5億元，增長5.1%。

撰文：經濟通中國組

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