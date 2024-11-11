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A股 | 官媒：中國經濟當不得「瘋牛」，要當「慢牛」

11/11/2024

A股 | 官媒：中國經濟當不得「瘋牛」，要當「慢牛」

 

　　官媒《人民日報》發表署名任平、題為《既要正視困難　更要堅定信心》的評論文章，指一攬子增量政策措施強信心、促增長效果持續顯現，金融市場迅速反應，股、債等市場反應都比較積極正面。中國經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩住勁。當不得「瘋牛」，要當「慢牛」。進一步提高政策措施的針對性、有效性，中國經濟一定能穩扎穩打、行穩致遠。

 

　　文章指，一段時間裏出現的困難和問題，歸納起來主要有四個方面：一是外部環境更趨複雜嚴峻。世界經濟不穩定性增強，國際政治不確定性增大，全球貿易保護加劇，一些國家的圍堵打壓持續加碼，中國穩外貿、穩外資壓力加大。二是內需不振。居民消費能力和消費意願不強，穩投資難度加大，民間投資活力有待進一步激發。三是一些企業經營困難，面臨銷售疲軟、效益下滑、市場預期走弱等情況。四是一些領域風險隱患較多。有的地方化債難度較大，有的基層財政困難，有的企業出現裁員降薪，高校畢業生等青年群體就業壓力上升，城鎮居民收入增速放緩。

 

　　文章認為，當前遇到的困難，是發展中的問題、轉型中的陣痛，經過努力是完全可以克服的。既要正視困難，更要堅定信心：面對正常波動，當多一份平常心；推動結構調整，當多一份進取心；化解轉型陣痛，當多一份自信心。必須堅定不移走高質量發展之路，決不能因為有困難和挑戰就半途而廢、回頭倒退，習慣性回到追求粗放擴張、低效發展的老路上。

 

撰文：經濟通中國組

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