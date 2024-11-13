京城近觀｜老牌紅橋市場轉型，「直播」+「珍珠外交」煥新生

說到紅橋市場，年輕人或者不認識這個北京的老牌商場，對土生土長的北京人來說，紅橋市場不僅是購物場所，還盛載著許多情感記憶；童年時跟家人逛菜市場買海鮮，市場的魚腥味帶著的都是親情的味道。

1979年，位於北京東城區的紅橋市場隨著改革開放春風應運而生。紅橋市場與秀水街齊名，是北京乃至全國最早建立並經營至今的商場。紅橋市場更享有「京城珍珠第一家」美譽。紅橋市場如何從水產雜貨市場轉型為「文旅商融合」及線上線下全渠道發展的市場？記者近日走進紅橋市場，一探其發展脈絡。

紅橋市場是北京乃至全國最早建立並經營至今的商場，享有「京城珍珠第一家」美譽。（黃燕明攝）



從一開始農副市場到享有「京城珍珠第一家」美譽

上世紀70年代末，北京近郊的農民將自家生產的農副產品拉到北京出售，天壇附近人流較多，農民聚集在天壇東門附近，自然而然地形成了一個早市。北京紅橋市場總經理金偉介紹：「一開始它是農副市場，主要是賣海鮮、農產品等，以及一些輕工業品，如家具。」

隨著外國遊客增多，天壇作為外國遊客鍾愛的景點，為紅橋市場帶來了豐富的外國客源。然而，當時的紅橋市場只是搭建攤棚經營，嚴重影響市容和交通。1995年1月，紅橋市場大樓落成正式對外營業，重張當年，稅費繳納就達3000萬元（人民幣．下同），並迎接了英國首相戴卓爾夫人及世婦會代表的參觀。

獨特的民間「珍珠外交」，承接重要外事活動的接待

戴卓爾夫人購物情景如今仍為商家津津樂道。當年，芳華珠寶迎來了貴賓戴卓爾夫人。芳華珠寶的創始人白如芳向記者展示了當年賣給戴卓爾夫人的同款珍珠項鏈--由3條小的淡水珍珠扭成一串大項鍊。

芳華珠寶展示1995年賣給戴卓爾夫人的同款珍珠項鏈，由商家現場製作，當年售價約一萬元。（黃燕明攝）

2005年，紅橋市場確立「京城珍珠第一家」的地位。當年9月「首屆北京國際珍珠文化節」上，中國珠寶玉石協會授予了紅橋市場「京城珍珠第一家」稱號牌匾。2007年初，為了迎接2008年北京奧運會，紅橋市場負一層水產市場撤市進行全面升級改造，負一層改為餐飲項目，麥當勞、護國寺小吃等知名快餐企業進駐，既改善了整個商場充斥著魚腥味的氣味問題，又增加了收入。

獨特的民間「珍珠外交」使紅橋市場獨一無二。紅橋市場承擔了亞運會、中非論壇、北京奧運會、一帶一路國際合作高峰論壇、北京冬奧會等重要外事活動的接待任務，至今接待過包括美國前總統老布殊夫婦、小布殊夫婦等超過1500批次外國首腦及團隊。在全球各大旅行社的旅遊手冊中，紅橋市場以「pearl market」（珍珠市場）之名，被列為旅遊地標性建築重點推薦，每年都有近百萬的外賓慕名前來參觀購物。今年中非合作論壇峰會在京召開期間，約有16個國家20多批150人次的外籍嘉賓來到紅橋市場。

疫情期間生意重創，打造電商直播基地吸引客流量

外賓是紅橋市場的主要客源，無可避免，在前幾年疫情期間受到重創。地下一層的餐飲區是商場經營的「晴雨表」，疫情前餐飲區域最高一日營業總額曾達22萬元，但疫情最慘淡時日營業額只有8000元。客流量也從日均3萬至4萬人次減少至現在日均1萬左右。紅橋市場面臨生存困境，改革成為逼在眉睫的最重要任務。

紅橋市場近年打造了紅橋電商直播基地。數據顯示，自紅橋電商直播基地運營以來，紅橋市場中50%的珍珠商家都已積極涉足電商領域，2024年上半年，紅橋直播觸達人次2.64億。

紅橋市場近年打造電商直播基地，線上以吸引客流為主，將堅持線上線下全渠道發展。（黃燕明攝）

「紅橋電商直播基地目前關聯新媒體運營帳號累計達20餘個，賦能園區企業30餘家，挖掘和培育了10餘位直播達人，全面開通主播帶貨、達人帶貨模式，助力園區線下企業數字化轉型。」紅橋市場副總經理王麗艷介紹，今年以來，紅橋電商通過小紅書、視頻號、抖音、快手、天貓等新媒體電商平台，已觸達人群5億多人次。

紅橋市場的直播間正在進行珍珠及相關飾品直播，設備專業。（黃燕明攝）

智慧物業改造，人力成本大幅降低

除了開源，紅橋市場在節流方面也作出努力。北京紅橋市場總經理金偉介紹，紅橋市場進行智慧物業改造，與專精特新企業合作，將市場內的硬件設施改造升級，如引入數字孿生技術，將配電室、電梯等系列設備進行網絡化提升。

金偉直言，一開始進行改造目的是節約人力成本。第一個改造的是配電室，在智慧改造之前，每個月需要十幾名工作人員輪換值班，改造之後，配電室基本不需要工作人員長期值守。之後紅橋市場內的備設一個個改造升級，人力成本大幅降低，同時提升了企業數字化的服務功能，為消費者帶來更好的體驗。

目前，紅橋市場的餐飲行業就已恢復至疫情前80%的水平。金偉表示，目前紅橋市場正進行第5次轉型升級，將堅持「京城珍珠第一家」的發展戰略，堅持文商旅融合發展，堅持線上線下全渠道發展，堅持綠色低碳發展，繼續打造對外文化交往的商業窗口，搭建中外文化交融互鑑的橋樑。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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