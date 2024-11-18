神州經脈 | 破淨股大升惟滬指倒跌，青年失業率降至17.1%

滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾漲約1.7%，惟午後急轉直下，全日收跌0.21%，報3323.85點，錄得三連跌；深成指亦軟1.91%，創業板指挫2.35%。成交續縮量，兩市全日交易額1.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量688億或3.8%。

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中證監15日發布《上市公司監管指引第10號--市值管理》，從四大方面進行規範，聚焦主要指數成份股和長期破淨（股價跌破每股淨值）股，市場認為是新規推動股價要合理反應公司長期價值，被視為激勵A股的一大長期利好政策。破淨股全日強勢，煤炭、銀行均升超2%，鋼鐵、中字頭等亦逆市走強。惟全市場個股跌多升少，破淨概念難挽整體頹勢。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2441，較上個交易日4時30分收盤價跌131點子，為8月1日以來三個半月單日新低。人民幣兌一美元中間價報7.1907，為11月12日以來新高，較上個交易日升85點子，上個交易日報7.1992。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平與美國總統拜登，於當地時間11月16日在秘魯利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會面。這是二人第三度會晤，亦是拜登任內最後一次的「習拜會」。習近平歸納總結7條經驗和啟示，釋放願意合作信號同時劃出四條不容挑戰的紅線，即台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利。分析認為，特朗普近期的人事安排增加了中美衝突風險，習近平今次也是借會晤向候任總統特朗普隔空喊話。

2. 中證監主席吳清以視像形式在互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，國際投資者一直扮演十分重要的角色，未來將會堅持市場化、法制化、國際化的方向，為投資者投資中國市場創造更好環境，亦會繼續與香港監管機構緊密合作，共同推動內地與香港資本市場互利共贏、協同發展。金管局總裁余偉文表示，商討為債券通南向通擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，加入證券、保險等非銀行金融機構，亦一直與內地監管機構密切合作，豐富離岸投資者流動性和風險管理工具箱，提升人民幣資產吸引力。

3. 上海證券交易所總經理蔡建春表示，目前境外投資者在滬股的交易佔比已升至14%；在同一場合，深圳證券交易所總經理李繼尊沒有透露外資在深交所的佔比，但指今年A股市場出現積極變化，外資及專業機構配置陸股的力度有所加大，市場交易活躍。

4. 摩根士丹利發表報告指出，預計在消費刺激不足、美國關稅威脅下，中國面臨通貨緊縮，2025年GDP增速將放緩至4%，2026年增長可能進一步放緩至3.9%。大摩認為，美國最快可能在2025年第一季提前宣布全面關稅計劃，並在2025至26年分階段實際實施，對市場情緒的影響可能導致人民幣在未來1至2個季度提前貶值。大摩指出，假設美國對中國商品的有效關稅在2025年增加15個百分點，在2026年再增加10個百分點，出口及製造業資本支出將從主要增長動力轉變為拖累增長。

5. 10月全國城鎮不包含在校生的16-24歲青年失業率為17.1%，較9月的17.6%下降0.5個百分點，連續兩個月下跌。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.8%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%。10月份，全國城鎮調查失業率及31城失業率均為5%，創四個月新低。

6. 國務院副總理何立峰昨日在廣東調研外貿集裝箱碼頭發展工作，先後來到廣州南沙港、深圳蛇口港，要求強化港口物流樞紐和綜合服務能力建設，加快數字化智能化轉型，推進區域港口一體化協同發展，提升外貿進出口的韌性和便捷性。

7. 上海市明確取消普通住房和非普通住房標準，並取消個人轉讓非普通住房以轉讓收入的2%核定應納個人所得稅額的規定。個人將購買2年及以上的住房對外銷售的，免徵增值稅。對個人購買家庭唯一住房面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。

8. 本周（11月18-22日）內地地方政府將共計發行1926億元再融資專項債置換存量隱性債務，但尚未達到大規模放量的程度。有分析師指出，真正的供給壓力可能集中在11月末和12月上旬。由於再融資專項債券大多由銀行承接，會消耗其超儲，從而對貨幣市場的資金供給產生影響，因此人行已經預告將在11-12月進行擇機降準，以應對可能出現的資金緊張情況。

撰文：經濟通中國組

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