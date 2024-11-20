  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕

20/11/2024

　　11月貸款市場報價利率（LPR）一如預期維持不變，滬深股市今日低開反彈，深成指及創業板指午後曾漲逾1%，收市時，滬綜指升0.66%，連升兩個交易日，收報3367.99點，深成指升0.78%，創業板升0.5%。滬深兩市全日成交額1.61萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增562億元或3.6%。

 

神州經脈 | LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕

小米集團董事長雷軍在2024世界互聯網大會上表示，小米將於下月發布端到端全場景智能駕駛技術。（林雯婕攝）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開低走，收報7.2422，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子。人民幣兌一美元中間價報7.1935，為本周以來最低，較上個交易日跌24點子，上個交易日報7.1911。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日在烏鎮舉行的2024世界互聯網大會開幕式上發表視頻致詞稱，當前新一輪科技革命和產業變革迅速發展，人工智能等新技術方興未艾，大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。中國願同世界各國一道把握信息革命發展的歷史機遇，攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。

 

2. 國務院副總理丁薛祥今日在烏鎮舉行的2024世界互聯網大會開幕式上表示，當前互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等技術不斷取得突破，正在全面賦能經濟社會發展，但是數字鴻溝在擴大，網絡安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要協調，共同推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段。

 

3. 人民銀行公布11月貸款市場報價利率（LPR），一年期、五年期以上LPR均維持不變，分別為3.1%、3.6%。業內已普遍預期本月LPR保持穩定。

 

4. 美國總統當選人特朗普宣布，提名過渡團隊共同主席、金融服務公司行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長。盧特尼克亦將會領導美國的關稅和貿易議程，額外直接負責美國貿易代表辦公室。盧特尼克對中國態度強硬，同時是加徵關稅的大力支持者，尤其是針對中國的關稅。

 

5. 標普發表報告分析美國徵收60%關稅對中國影響，認為中國經濟以及國內一批依賴對美出口的行業或將遭遇沉重衝擊，企業將難以把升高的關稅成本轉嫁給消費者，而國際公司難以將供應鏈從中國轉移。60%的關稅，估算令2025年中國經濟增速或將因此減少2.3個百分點，2026年少2.8個百分點，導致2026年增速顯著低於2%。

 

6. 東盟防長擴大會議將於周四（21日）在老撾舉行，中國據報拒絕在會議期間，安排防長董軍與美國防長奧斯汀會面。有媒體報道稱，中國拒絕中美防長會面的原因，與美國近期對台軍售有關。美國國防部發言人辛格周二（19日）證實，中美防長將不會在這次會議期間會面。

 

7. 繼上海及北京之後，深圳宣布自12月1日取消該市普通住房和非普通住房標準，並對相關徵稅問題予以明確。另外，深圳今日啟動保障性租賃住房項目的配租工作，此次共推出房源2705套，面向符合條件的市民配租，租金約為市場價格的六折。本次配租的房源分布在深圳市光明區、坪山區、大鵬新區，共7個項目2705套保障性租賃住房。

 

8. 上海迪士尼度假區今日宣布，將於12月23日起正式實行一人一票實名制購票政策。這一全新政策也與國內大部分旅遊目的地的相關政策保持一致。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,985.77

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

26.670

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

110.803

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,192.00
    -76.94 (-0.178%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,893.14
    -23.84 (-0.403%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,883.90
    -103.57 (-0.545%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升301.615
變動率︰+1.228%
較港股︰+0.07%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升46.235
變動率︰+1.106%
較港股︰-0.78%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升40.086
變動率︰+1.060%
較港股︰-0.41%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.665
變動率︰-1.027%
較港股︰-0.96%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升195.850
變動率︰+4.303%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.150
變動率︰+2.871%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.740
變動率︰-6.179%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌18.205
變動率︰-7.495%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升330.990
變動率︰+1.978%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升587.935
變動率︰+1.895%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌103.080
變動率︰-3.120%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌158.870
變動率︰-3.546%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/11/2024 09:57 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/11/2024 09:57 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06682 第四範式
  • 43.800
  • 09926 康方生物
  • 70.350
  • 00314 思派健康
  • 5.980
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.550
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 15.720
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.750
  • 目標︰$98.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.000
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 71.300
  • 目標︰$77.70
  • 00554 漢思能源
  • 0.248
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.760
  • 目標︰$2.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.750
  • 00700 騰訊控股
  • 410.800
  • 00941 中國移動
  • 71.300
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.800
  • 00388 香港交易所
  • 301.400
報章貼士
  • 00551 裕元集團
  • 17.000
  • 目標︰--
  • 01336 新華保險
  • 25.000
  • 目標︰$30.55
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.500
  • 目標︰$180.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/11/2024 17:46  蔚來第三季經調整虧損擴大至44億人幣，料本季交付量升最多五成

20/11/2024 16:38  快手第三季經調整盈利按年升24%，首三季升1.2倍

20/11/2024 17:00  《盤後部署》港股成交連跌六日，減肥藥翻炒歌禮製藥升勢穩宜留意

20/11/2024 15:04  【金融峰會】橋水CIO在港買大宅，稱香港在泛亞證券化角色重要

20/11/2024 13:47  《新股上市》青海麗豪傳考慮香港IPO，籌資約10億元人幣

20/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒７１億元，買美團沽招行

20/11/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通上調小米目標四成，德銀升京東目標至１６５元

20/11/2024 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７８１９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優惠 新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏戰爭 | 基輔或遭大規模空襲，美國關閉當地大使館新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

香港人即將面對的移民潮
人氣文章

Shopping What’s On

聖誕禮物2024｜新推LEGO版聖誕紅、花圈砌出靚家居布置 Mercedes-Benz越野車模型超仔細！細路禮物Harry Potter、Marvel、超級瑪利歐系列 LEGO 有咩購物著數優惠？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

一代時尚教主唐書琨離世：從時裝、飲食、舞台、電影、繪畫到攝影，回顧品味大師締造浮華的瞬間
人氣文章

Art & Living

《破．地獄》：放下釋懷，才是真正的破地獄
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

被出軌的多重傷害：從對方背叛到懷疑自我價值，前路該怎樣走下去？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
箭蹲比深蹲更有效！訓練腿部及臀部肌肉！強化身體平衡力！
人氣文章
51歲男末期肝癌奇蹟康復！靠1種蔬菜配合治療，8個腫瘤全消失新文章
人氣文章
煙鏟BB近況曝光！14年前每日吸40支煙，今日戒煙成功？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 22:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2024 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事20/11/2024
神州經脈 | LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處