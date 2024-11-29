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神州經脈 | 深圳恢復赴港一簽多行，本月買斷式逆回購8000億

29/11/2024

　　A股三大指數今日（29日）輕微低開後展開反彈，滬綜指收升0.93%，報3326.46點，重上三千三，深成指收升1.72%，創業板指漲2.5%。成交放量，滬深兩市全天交易額達1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升2179億元或一成半。

 

神州經脈 | 深圳恢復赴港一簽多行，本月買斷式逆回購8000億

深圳灣口岸將通地鐵。

　　

　　回顧全月，焦點之一莫過於美國大選結果出爐，特朗普重返白宮，有關其是否兌現大幅加徵中國進口商品關稅的競選承諾，成為擾動投資市場的重要因素。中國財經官員22日公開信心喊話，稱中方有能力化解抵禦外部衝擊；惟當日滬指大跌逾3%，創一個多月來最大單日跌幅。直到本周一（25日），特朗普揚言以非法移民和毒品貿易為由，上任第一天起就會對中國商品額外徵收10%關稅，較其競選時聲稱的60%為低。市場逐漸消化該消息，再加上下月舉行的重磅會議能否出台新刺激也惹人期待，最終滬指全月企穩，升約1.4%。

 

　　美國進入感恩節假期，外部美元基本持穩。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2332，較上個交易日4時30分收盤價升193點子，創11月15日以來兩周單日新高，全日在7.2260至7.2381之間波動。全月計，11月人民幣即期匯率貶值1.62%，連續兩個月貶值。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1877，較上個交易日升17點子，兩連升，續創11月11日以來近三周單日新高。

 

今日新聞精選

 

1. 經國務院批准，中國出入境管理局決定，自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽註，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽註，在1年內的每個自然周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過7天；橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽註，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

 

2. 人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作，期限3個月（91天），較10月的首次買斷式逆回購操作的5000億元規模更大。另外，人行表示，為加大貨幣政策逆周期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人行開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值為2000億元，連續兩個月持平。

 

3. 中共中央辦公廳國務院辦公廳發布數字貿易改革創新發展的意見，提出十八項舉措，包括鼓勵電商平台、經營者、配套服務商等各類主體做大做強，加快打造品牌。推進跨境電商綜合試驗區建設，支持「跨境電商＋產業帶」發展。推進數字領域內外貿一體化。目標是到2029年，可數字化交付的服務貿易規模佔服務貿易總額的比重提高到45%以上；數字貿易基礎設施布局進一步完善，適應數字貿易發展的體制機制基本建立，數字領域對外開放水平大幅提高，與國際高標準經貿規則對接全面加強。

 

4. 據《路透》引述知情人士透露，滙豐控股將關閉在中國推出8年的信用卡業務，因難以實現擴張和盈利；滙豐已經停止發行新卡，並正逐步停止向一大部份中國國內客戶提供服務。知情人士提到，滙豐嘗試出售該業務失敗後，計劃關閉該業務，不過滙豐仍在最後敲定計劃，可能會繼續為一小部分高端客戶提供信用卡服務。報道引述滙豐發言人回應稱，滙豐繼續提供信用卡服務，側重於國際旅行和生活方式特色，作為在中國大陸的卓越理財和全球私人銀行服務的一部分。

 

5. 網傳網易深圳全部裁員，主要涉及遊戲業務部門。《澎湃新聞》引用接近網易相關人士解釋，對於裁員具體情況，這是幾個月之前的調整，是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已經內轉到其他產品。該人士還表示，「全部裁員甚麼的，肯定是假的」。

 

6. 據《彭博》引述知情人士透露，大連萬達商業管理集團已告知一些投資者，其計劃設立一支規模約500億元至900億元基金，以助交稅和還債；該基金將有至少50家左右的商場作為底層資產。萬達商管計劃在2025年年內完成該基金的融資。因向太盟牽頭的財團出售商場運營業務股份，萬達商管今明兩年須繳納的相關稅款總計可能有約100億元；萬達商管還打算將部分資金用於償還2026年到期美元債券。

 

7. 廣州市政府常務會議昨日通過「食在廣州」政府消費券有關實施方案，計劃在今年11月下旬至明年上半年分三輪滾動發放合共1億元的「食在廣州」政府消費券。根據方案，消費券分三檔：滿200減50元、滿500減100元、滿1000減200元，自發放之日起7日內有效，位置信息定位在廣東省內和港澳地區的消費者均可報名領取。廣州已與銀聯廣東、微信、支付寶、抖音、美團等密切溝通，進一步提高活動的覆蓋面。

 

8. 山東濟南平陰縣近日出讓當地低空經濟30年特許經營權，由平陰縣財政局全資控股的山東金宇通用航空有限公司以9.24億元人民幣成功中標，引起輿論對於「賣天」的關注。平陰縣宣傳部門今日回應稱，此次公開招標的「低空經濟特許經營權」，主要是基於平陰縣兩座機場及配套設施，在特許經營期內負責低空經濟項目的運營和維護，並不涉及低空空域等國家公共資源類的服務。

 

撰文：經濟通中國組

 

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