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神州經脈 | 製造業PMI向好，車企銷量續升，美或升級打壓芯片

02/12/2024

　　中國11月官方及財新製造業PMI數據走暖，給市場帶來提振。滬深三大股指在12月首個交易日（2日）收漲逾1%，其中，滬綜指升1.13%，收報3363.98點，深成指收升1.36%，創業板指亦升1.42%。兩市全天成交額1.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升783億元或4.6%。滬深共4429隻個股上漲，181隻個股漲停。

 

神州經脈 | 製造業PMI向好，車企銷量續升，美或升級打壓芯片

11月中國汽車市場繼續升溫，其中比亞迪新能源汽車銷量同比大增近68%。（資料圖片）

　　

　　周末特朗普再發關稅威脅，加上感恩節之後美元重新回歸強勢，人民幣貶值壓力上升，不過大行也適度投放美元流動性，以緩和跌勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開後擴大跌幅，收報7.2706，較上個交易日4時30分收盤價跌374點子，創7月24日以來近五個月新低，全日在7.2450至7.2729之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1865，較上個交易日升12點子，三連升，創11月11日以來三周新高。

 

今日新聞精選

 

1. 存量與增量政策效應繼續顯現，帶動供需兩端回升，11月官方製造業PMI繼續回升至50.3%，並創下七個月高點。另財新11月製造業PMI亦升至51.5創五個月新高，同為連續第二個月擴張，其中新訂單指數創21個月高位，新出口訂單亦重返50上方、並創七個月高點，指向外需韌性仍強，或與加徵關稅預期下「搶出口」有關。

 

2. 國資委、國家發改委聯合出台政策措施，推動中央企業創業投資基金高質量發展，支持中央企業發起設立創業投資基金，重點投早、投小、投長期、投硬科技；中央企業創業投資基金存續期最長可到15年，較一般股權投資基金延長近一倍。針對國資創業投資「不敢投」「不願投」等問題，健全符合國資央企特點的考核和盡職合規免責機制。中央企業要為創業投資企業提供戰略引導、產業應用、資源對接、資本運作等支持，符合條件的優質項目可以通過市場化方式由中央企業併購，也可上市、股權轉讓。

 

3. 多家車企11月成績單出爐，整體來看，汽車市場持續升溫，中國汽車市場的未來行情被普遍看好。其中，比亞迪11月新能源汽車銷量達到50.68萬輛，同比大增67.87%。上汽集團11月新能源汽車銷量突破17.4萬輛，同比增長約16%。賽力斯11月新能源汽車銷量為3.68萬輛，同比增長54.58%。廣汽集團上周與華為簽署深化合作協議，表示將打造一個全新的高端智能新能源汽車品牌，合作模式更不同於此前「問界、智界、尊界、享界」四界的鴻蒙智行模式。

 

4. 外電消息指，美國周一將對中國半導體產業發起三年來的第三次打擊，包括限制向芯片設備製造商等140家公司出口。新的制裁名單還包括兩家投資芯片行業的公司，分別為智路資本和聞泰科技，意圖從源頭上切斷中國芯片產業的資金來源。另外，美國還準備對中芯國際實施額外限制。中國外交部發言人林劍今日重申，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制的措施，對中國進行惡意封鎖和打壓。

 

5. 美國商務部29日宣布對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的光伏電池反傾銷初裁調查結果，擬對相關產品徵收最高達271.28%的反傾銷稅，最終裁決將在明年中出爐。據報美國此舉意在防止中國光伏企業繞道東南亞規避美國關稅。根據初裁，中國企業之中，天合光能在泰國生產的產品被徵收77.85%的傾銷稅，其在越南生產的產品適用54.46%的稅率；晶澳科技在越南生產的產品被徵收53.30%的傾銷稅。內媒《21世紀經濟報道》引述晶澳科技相關人士指，若最終稅率過高，公司考慮由美國組件廠發貨，或者嘗試漲價，「看市場會不會接受」。

 

6. 中指研究院公布，11月百城二手住宅價格打破百城連續7個月全跌局面，深圳、成都等4城二手房價格環比止跌轉漲；新房市場受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格環比上漲。另據克而瑞地產研究數據，中國11月百強房企實現銷售操盤金額3633.5億元，環比降低16.6%，較9月仍增長44.3%；同比則降低6.9%。累計1-11月百強房企實現銷售操盤金額34326.3億元，同比降低30.7%，降幅較10月收窄近2個百分點。

 

7. 據深圳中原研究中心統計，11月深圳全市一手住宅網簽8076套，環比上升94.5%，僅次於2021年1月的水平，成為過去四年中的第二高值。同時，深圳全市二手住宅過戶7125套，環比上升16.5%，創下近四年來的最高紀錄。至此，11月深圳賣出超1.5萬套住宅。價格方面，樂有家研究中心的數據顯示，11月深圳二手房成交價穩定在「6字頭」，環比上漲2.1%。

 

8. 據《財新》報道，恒大金融財富管理（深圳）有限公司的存量理財產品涉及的投資者超過7萬人，其中不乏恒大系員工及其親朋好友、恒大樓盤業主、恒大項目供應商及施工方等。據恒大發布於2023年8月21日的公告，截至2021年12月31日，恒大財富未兌付本息規模約為410億元。三年多來，恒大財富通過現金分期和實物資產兌付方式，總共兌付了本息約100億元，至今剩餘未兌付本息仍高達約300億元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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