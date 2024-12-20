習近平出席澳門政府歡迎晚宴並發表講話，對澳門提出3點期許

國家主席習近平19日傍晚出席在澳門東亞運動會體育館舉辦的澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表講話。他表示，時隔5年再到澳門，感到十分高興，過去5年是澳門歷史上很不平凡的5年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，第五屆特別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，經濟適度多元發展取得新成效，博彩業依法健康有序發展，世界旅遊休閒中心內涵不斷豐富。各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。

富不可自滿，安不可忘危

習近平對澳門提出3點期許，一是登高望遠，緊跟時代潮流，進一步抓緊自身定位，更積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略；二是海納百川，要在愛國愛澳體制下，更開放包容團結，廣納天下英才，共建美好澳門；三是銳意進取，指澳門人向來有拼博精神，富不可自滿，安不可忘危，要展現更大魄力，勇於變革，敢於創新，更好好發揮「一國兩制」制度優勢。

澳門特首賀一誠在致辭中表示，習近平主席對澳門的深情牽掛、深切關懷，令澳門同胞深受鼓舞、倍感榮光。澳門作為祖國大家庭一分子，要在新時代新征程展現新擔當新作為，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。賀一誠感謝習近平和中央政府，過去5年給予自己的信任和支持，並感謝施政團隊辛勤工作，社會各界和廣大市民的支持和配合，深信在中央關懷和大力支持下，下任行政長官岑浩輝將帶領新一屆政府，聯同社會各界，譜寫出具有澳門特色的一國兩制新編章。

撰文：經濟通中國組

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