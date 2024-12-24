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恒大系公司1.2億債權在內地拍賣，起拍價僅1元掀關注

24/12/2024

恒大系公司1.2億債權在內地拍賣，起拍價僅1元掀關注

 

　　阿里拍賣平台近日上線了一個對恒大地產集團有限公司1.2億元(人民幣．下同)債權拍賣的項目，起拍價僅1元，每口叫價2000元，保證金6000元。目前該項拍賣已有超5萬人圍觀，逾320人交納保證金，明日正式開始競拍。

 

　　拍賣公告顯示，此次拍賣的債權實際上是恒大系公司上海豐濤置業有限公司(下稱「上海豐濤」)欠上海早田信息科技發展有限公司(下稱「上海早田」)的工程款、保證金、補償款及利息。

　　阿里拍賣平台上還有4個恒大地產債權項目，分別是成都恒大御府首期二期等2戶105.20萬元工程款債權、恒大地產集團上海盛建置業有限公司6800萬元債權/4500萬元債權、恒大長基(瀋陽)置業有限公司5888萬元債權，起拍價均為1元，起拍日期分別為2025年1月5日、1月9日/19日、1月11日。各場拍賣目前都有超過10報名參加。

 

拍賣行建議參拍者至少準備50萬元資金

 

　　《每日經濟新聞》引述拍賣業務資深人士稱，1元起拍價的設定，更大意義是吸引市場關注，預計一大部分參拍者是湊熱鬧的；幾千元保證金不高，如果參拍的話要提前做好資金預算。不過，像這種複雜的債權拍賣，不太建議市場普通投資者參與。

 

　　報道指，最先開拍的對恒大地產集團有限公司1.2億元債權，由宿遷德易拍賣有限公司(下稱「宿遷德易拍賣」)受委託執行。記者以競買人身份致電宿遷德易拍賣工作人員，對方表示，對於拍賣成交價格並沒有一個明確預計，從目前報名情況看，建議參拍者起碼準備50萬元參拍資金。該工作人員強調，是次拍賣「高風險、高利潤」，但拍賣結果有不確定性，最終能否執行回款項也難以預測。

 

　　值得注意的是，該債權至少一人報名且出價不低於起拍價，即可成交。成交後，需另付軟件服務費，為成交價的0.5%-1%，還需另付成交價5%的佣金。

 

撰文：經濟通中國組

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