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回顧展望－人幣走貶 | 關稅殺到，先貶為敬，人幣明年勢見7.5

31/12/2024

回顧展望－人幣走貶 | 關稅殺到，先貶為敬，人幣明年勢見7.5

 

　　特朗普明年1月20日重主美國白宮，其事先張揚的上任首日就宣布對所有中國進口產品加徵關稅，料成明年人民幣要面對的最大威脅，中國當局據報已在考慮讓人民幣貶值，下限或達7.5，以應對貿易衝擊；而在今年底兩大重磅會議也已定調明年貨幣政策從「穩健」轉向「適度寬鬆」，在岸人民幣(CNY)跌穿7.3這個重要關口的時間正在倒數，機構普遍預計，明年人民幣匯率或落在7.35-7.6之間。

 

ING：料人民幣貶幅不會故意去到雙位數

 

　　荷蘭國際集團(ING)大中華區首席經濟學家LYNN SONG認為，考慮到預期美元走強的背景，明年人民幣溫和貶值仍在預期範圍之內。市場上有一些聲音呼籲快速貶值10%-20%，以幫助抵消關稅影響，但預計實際不會出現這樣有意的大幅貶值，因為迅速放棄維持匯率穩定的目標，會使過去幾年在維持中國購買力、減輕資本外流壓力以及提升人民幣結算貨幣地位方面所取得的進展付諸東流。

 

　　特朗普第一個任期內中美首次爆發貿易戰時，人民幣在2018-2019年間貶值超過11%，幾乎完全抵消了關稅對貿易的影響。

 

　　瑞穗駐香港的外匯策略師KEN CHEUNG指出，如果貨幣貶值是應對關稅衝擊的一種策略，那麼可能升級的貿易戰或將強化美元的例外主義，並對地區貨幣造成壓力。人民幣貶值至7.5，資本外流風險仍將可控，尤其是在使用外匯穩定工具管理貶值速度和幅度的情況下。

 

大摩：美國或分階段對華加徵關稅，人民將溫和貶值

 

　　摩根士丹利美國公共政策團隊認為，美國可能更傾向於分階段對華加徵關稅，預計按貿易規模加權後的有效關稅會在2025年年底上升到26%，2026年年底上升到36%，將有一個緩衝。

 

　　摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，在上述假設下，關稅對於中國出口的直接影響或相當於2018-2019年，而對企業信心和資本開支的間接影響可能較為溫和，主要原因在於國內外企業在過去7年已重新布局了全球供應鏈。因此，人行可能更傾向於溫和的人民幣貶值來抵消部分關稅影響。不過，如果美國也對全球其他國家施加10%的統一關稅，則全球需求將進一步承壓，中國繞道出口美國的難度也會增加。

 

　　摩根士丹利預測今年人民幣兌美元目標價為7.3，並料明年可能進一步走弱至7.6。

 

　　巴克萊則預計，今年人民幣兌美元目標價為7.25，明年為7.5。關稅的提升將導致人民幣以貿易加權方式顯著貶值，貿易加權匯率的貶值未必完全不受歡迎，特別是考慮到CFETS人民幣匯率指數目前已接近100的高位，相對其他出口貨幣偏強。

 

中信銀行：基準情況下明年人幣中樞或在7.35附近

 

　　中信銀行金融市場部的報告稱，在即將到來的特朗普2.0時代，目前市場預期相對悲觀。展望2025年，基準情況下，假設美國加徵關稅幅度落在20%-30%，美國的核心PCE通脹率能夠回到2.5%附近，2025年人民幣匯率水平的中樞可能在7.35附近。樂觀情況下，假設美國加稅幅度不及20%，明年的人民幣匯率中樞可能會在7.1附近；悲觀情況下，假設美國加稅幅度達到60%，人民幣匯率中樞可能突破2016年匯改以來的高點。但在此情形下，如果把匯率管理措施作為逆周期變量加入之後，貶值幅度仍然可控。

 

撰文：經濟通通訊社記者林小莉

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