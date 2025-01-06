A股 | 滬深交易所召開外資機構座談會，就市場形勢聽取建議

滬深交易所近日召開外資機構座談會，就近期A股市場形勢等，分別與8家外資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。

機構建議：完善滬深港通和QFII機制

與會機構就深化中國資本市場對外開放、進一步促進資本市場高質量發展提出了建議，包括持續優化完善滬深港通機制和QFII機制，暢通外資投資A股渠道；加強對外政策宣講，鼓勵優質上市公司海外路演，幫助外資全面系統了解中國經濟及上市公司發展情況；提升上市公司投資價值，提高股東回報和公司治理水平等。大家一致表示，將繼續深耕中國市場，服務中國市場。

上交所負責人表示，上交所將堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立後破，推動各項工作取得進一步成效。希望外資機構積極建言獻策，也希望外資機構發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋梁作用，共同建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

深交所相關負責人表示，外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境。中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。深交所將進一步全面深化資本市場改革，夯實資本市場基礎制度，持續提升上市公司質量，營造良好市場生態。希望外資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。

撰文：經濟通中國組

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