  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

神州經脈 | 騰訊寧德等被美列為軍企，外儲回落，滬指人幣止跌

07/01/2025

　　滬綜指今日（7日）低開反彈，盤中一度失三千二關，午後在半導體股拉動下逐漸企穩，終於在連挫四個交易日後止跌，滬指全日收升0.7%，報3229.64點，三千二失而復得；至於深成指更漲1.14%，創業板收升0.7%。惟滬深兩市成交依然低位，全天錄1.08萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量180億元或1.7%。

 

神州經脈 | 騰訊寧德等被美列為軍企，外儲回落，滬指人幣止跌

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3275，較上個交易日4時30分收盤價升21點子，止三連跌，全日在7.3200至7.3295之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1879，較上個交易日跌3點子，止六連升，創1月2日以來近一周新低，與市場預測偏離逾1100點。市場人士稱，大行繼續在7.3290附近投放美元流動性，短期人民幣幾無續跌空間；且市場對特朗普加徵關稅的預期比較充分，若實際關稅幅度弱於預期，人民幣的壓力反而可能緩解。

 

今日新聞精選

 

1. 美國國防部當地時間周一更新「中國軍事企業（Chinese military companies，CMC）」清單，新增騰訊、寧德時代等龍頭企業。今日外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆對此表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高質量發展。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

 

2. 對於被美國國防部列入中國軍事企業清單，騰訊發公告指，公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，被列入清單是一個錯誤，公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤，在此過程中，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從清單中刪除。寧德時代亦表示，「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」。

 

3. 人民銀行數據顯示，2024年12月官方外匯儲備為32023.57億美元，較11月的32658.6億美元減少635.03億美元，降幅1.94%。此外，12月黃金儲備報7329萬盎司，較11月的7296萬盎司增加33萬盎司，連續第二個月增持黃金。國家外匯管理局稱，12月，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

 

4. 據外媒報道，美國當選總統特朗普接受清談節目主持人訪問時表示，他與中國國家主席習近平已通過雙方的代表傾談，相信自己與習近平會融洽相處，但強調必須是雙向。不過，特朗普再度批評中國在經濟上「剝削」美國。中國外交部發言人郭嘉昆今日回應稱，中方重視特朗普上述表態，中美透過各種方式保持著溝通。中方願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美關係「穩定、健康、可持續」發展。

 

5. 中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、財政部部長耶倫今日舉行視頻通話。《央視新聞》指，雙方同意在過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。中方並就美對華經貿限制措施表達關切。美國財政部則發聲明指出，耶倫對美國財政部日前通報遭到黑客入侵，向北京提出嚴正關切，並就「中國的非市場政策和作為，以及工業產能過剩」向中方提出警告，稱若不解決將為雙邊關係帶來壓力。

 

6. 西藏日喀則市定日縣今早9時05分發生6.8級地震，截至下午3時已造成95人遇難、130人受傷，房屋受損情況仍在統計。定日縣絨轄鄉電力中斷，措拉山口和加措拉山口出現塌方。國家發改委緊急下達1億元中央預算內投資，支持西藏地震災區災後應急恢復；財政部、應急管理部亦緊急預撥1億元中央自然災害救災資金，支持西藏做好地震災害救災工作。

 

7. 國家發改委公布《全國統一大市場建設指引（試行）》。其中提到，有關部門要健全統一規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。

 

8. 泰國總理府今日發布聲明稱，泰國總理佩通坦當日在記者會表示，幾日前失聯的中國演員王星已被找到，「泰國警方正等待在泰緬邊境湄索地區接他」。佩通坦稱，泰國政府須盡力謹慎妥善處理此案，以減少對旅遊業的影響。

 

撰文：經濟通中國組

 

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,796.11

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,661.72
    -44.84 (-0.105%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,931.18
    -44.20 (-0.740%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,563.95
    -301.04 (-1.515%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.560
變動率︰+3.630%
較港股︰-8.40%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌43.160
變動率︰-1.421%
較港股︰-0.21%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌375.605
變動率︰-1.449%
較港股︰-1.05%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌54.595
變動率︰-1.570%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升26.900
變動率︰+5.906%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.450
變動率︰+2.707%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升26.900
變動率︰+2.593%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.400
變動率︰-3.590%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升10.910
變動率︰+11.783%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升47.252
變動率︰+10.998%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升127.475
變動率︰+6.044%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌267.020
變動率︰-7.207%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/01/2025 12:24 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/01/2025 12:24 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 379.600
  • 08073 水發興業新材料
  • 0.125
  • 08126 Ｇ﹒Ａ﹒控股
  • 0.039
  • 09688 再鼎醫藥
  • 21.000
  • 02570 重塑能源
  • 196.700
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.600
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.500
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.710
  • 目標︰$11.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.320
  • 目標︰$8.60
  • 00939 建設銀行
  • 6.020
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 379.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.400
  • 00981 中芯國際
  • 31.150
  • 00388 香港交易所
  • 284.200
報章貼士
  • 00300 美的集團
  • 76.650
  • 目標︰$98.00
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.500
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 31.150
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 47.450
即時重點新聞

07/01/2025 16:52  《盤後部署》恒指利淡氣氛籠罩，被列軍企對騰訊營運影響小

07/01/2025 16:44  【大國博弈】騰訊：將與美國國防部討論解決誤解，必要時採取訴訟

07/01/2025 17:33  騰訊遭Naspers減持36.7萬股，持股降至23.99%

07/01/2025 16:43  【賣地計劃】發展局：今季招標推一幅東涌住宅用地，涉745伙

07/01/2025 16:29  【大國博弈】外交部斥美方設歧視性清單，遏制中國發展

07/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２９億元，買騰訊沽盈富基金

07/01/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦下調三桶油目標，大華繼顯點評航運股

07/01/2025 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１７，一個月至一年維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 政府今季推一幅東涌住宅地涉745伙，全年供應不達標新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 騰訊寧德等被美列為軍企，外儲回落，滬指人幣止跌新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打特選客6個月3.48厘，建行亞洲推1個月6.18厘高息吸客新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

車也東升西降
人氣文章

小薯茶水間

木村拓哉助101歲人瑞達成願望：驚喜現身拉麵店，直升機送仙台演唱會，重拾少女心
人氣文章

Foodie What’s On

2025黑珍珠餐廳指南｜香港共37間餐廳上榜！大班樓升至3鑽！7間新入圍1鑽餐廳
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

2025十二星座運程預測：人馬、山羊、水瓶、雙魚！塔羅師美子分享：哪個星座有小人？哪個星座事業會創高峰？哪個星座該佛系面對生活？
人氣文章

港女講男．妮洛

新年新目標：學會誠實面對自己內心！不被社會期望和年齡所困，做真實的自己
人氣文章

Fashion

Pantone 2025代表色「摩卡慕斯」穿搭術！隨手一件棕色單品，配搭出冬日低調時尚造型
健康好人生 Health Channel
人氣文章
浸大E神貪玩引體上升墮地，頸椎移位撕裂術後公開近況
人氣文章
外感頭痛 Vs 內傷頭痛：中醫拆解頭痛類型點分辨？推介2款緩解頭痛食療 新文章
人氣文章
甲型流感 ｜ 內地甲型流感肆虐，99%患者感染，神藥價格飆升至$300！8類人高危，預防3大招數新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 01:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞07/01/2025
賣地計劃 | 政府今季推一幅東涌住宅地涉745伙，全年供應不達標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「1月6日騷亂」會被特朗普「平反」嗎？

07/01/2025 12:51

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處