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內房 | 碧桂園債務重組擬提5選項，冀減債最多900億元

10/01/2025

內房 | 碧桂園債務重組擬提5選項，冀減債最多900億元

 

　　碧桂園(02007)公布，有關債務重組的重組提案共7項關鍵條款，重組提案擬給予債權人5個選項，目標是減少債務最多116億美元，折合近903億港元，並將債務到期時間延長至最多11.5年，以及將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。碧桂園繼續停牌，至今停牌超過9個月。

 

　　碧桂園提出的五個選項包括：

 

　　一是在重組生效日將債權人所持相關範圍內債務通過要約回購出售予公司，以換取現金，價格較該等範圍內債務的面值存在折讓；

 

　　二是純粹股權化，即發行強制性可轉換債券置換債務，有關債券最終到期日為2025年6月30日後3.5年；

 

　　三是將債務展期及部份股權化，即發行強制性可轉換債券置換部分債務，有關債券最終到期日為2025年6月30日後7.5年，剩餘債務以發行票據及/或貸款融資形式展期；

 

　　四是將債務展期，即以發行票據及/或貸款融資形式展期9.5年，並設有本金削減；

 

　　五是將債務展期，即以發行票據及/或貸款融資形式展期11.5年，但不設本金削減。

 

　　此外，作為重組提案的一部分，控股股東正在考慮進一步對資產負債表進行去槓桿化，其中包括將其在2021年12月至2023年9月期間向該集團提供未償還本金總額為11億美元的股東貸款部分股權化。

 

料至2039年可分配盈餘250億人幣

 

　　境內集團現金流量方面，碧桂園指，在2024年至2039年的預測期內可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200億至250億元人民幣。至於截至去年8月，估計在2024年至2040年期間，29個國際開發項目產生累計應佔槓桿自由現金流量總額預計介乎26億至30億美元。此外，碧桂園正在出售境外少數權益金融投資，截至昨日，約1.4億美元的出售收益已存入用於重組提案的指定帳戶。在本月至2033年的預測期間內，預期透過出售有關少數權益金融投資籌集約6億至8億美元的淨出售收益。

 

　　碧桂園又表示，截至2023年12月31日，就境外債務而言，有應佔有息負債總額約164億美元，而集團控制超過3000個開發項目，可售合同總面積介乎9000萬至9200萬平方米。

 

　　另外，碧桂園預計將於下周二（14日）補發多份公司業績。

 

撰文：經濟通市場組

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