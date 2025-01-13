人民幣 | 人行強調穩匯率並上調參數，人幣即期開市升23點

中國人行、國家外匯管理局宣布，即日起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75。同時，中國外匯市場指導委員會會議最新強調，要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌一美元中間價今報7.1885，較上個交易日升6點子，創1月7日以來近一周新高，和市場預測偏離擴至逾1550點。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開23點子，報7.3303，上個交易日即期匯率收盤報7.3326。

人行出手穩匯率，今早在中間價開報前宣布，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，即日實施。分析認為，參數上調有利於增加境內美元流動性，緩和現匯市場人民幣貶值壓力，更重要的是進一步釋放穩匯率信號。

此外，人行網站今早發文指，中國外匯市場指導委員會會議近日在北京召開。會議強調，要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，加強外匯市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。會議並要求外匯市場自律機制成員自覺遵守自律規範，不得擾亂市場秩序，不得推波助瀾加劇順周期行為，共同維護外匯市場有序規範運行。

中金公司外匯團隊最新展望指出，偏強的美元或仍將在中短期內壓制人民幣匯率表現。本周需關注美國最新的通脹數據走向，預計穩匯率政策在本周或繼續保持較強力度，在岸匯率或繼續靠向中間價指示的交易上界。即使本周中間價向上調整，匯率的貶值的空間和速率大概率是偏緩的。

撰文：經濟通中國組

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