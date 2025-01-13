神州經脈 | 貿易數據佳，人行出手穩匯人幣止跌，A股成交失萬億

A股三大指數今日（13日）全天走勢分化，滬指收跌0.24%，深成指平收，創業板指收升0.36%。成交縮量，滬深兩市全天成交額9664億元（人民幣．下同），較上個交易日大減1818億元或16%，為去年9月24日以來新低，亦即市場成交回歸到去年當局傾力救市前的水平。外媒引述分析人士觀點，隨著特朗普上任日期臨近，海外風險成為投資者關注的焦點，最新發布的中國進出口數據雖然不俗但未能帶來明顯提振。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3314，較上個交易日4時30分收盤價升12點子，止三連跌，創1月7日以來近一周新高，全日在7.3302至7.3323之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1885，較上個交易日升6點子，創1月7日以來近一周新高，和市場預測偏離擴至逾1550點。

今日新聞精選

1. 海關總署公布，中國2024年12月以美元計價出口、進口增速均超預期，其中出口同比增10.7%，遠勝預期的7.3%，進口由跌3.9%轉為增1%，創7月以來五個月新高；全年計，出口增5.9%，進口增1.1%，貿易順差9921.6億美元創歷史新高。有分析認為，12月出口增速強勁是因為出口商「搶出口」避免在特朗普上台後被加徵更高關稅。

2. 海關總署副署長王令浚指出，中國不追求貿易順差，而中國的貿易順差佔GDP的比重處於合理區間；一些國家濫用出口管制，限制對中國的出口，卻對貿易順差過度焦慮，這本身就是自相矛盾。對於近期出口增速有所提速，海關總署統計分析司司長呂大良指，這既是長期向好趨勢的延續，更是政策落地顯效的體現。

3. 人民銀行公布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，人民銀行、國家外匯局決定今日起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，創歷史新高。不過，市場人士認為，此舉更多是信號意義，維穩匯率仍多靠中間價。

4. 人民銀行網站發文指，中國外匯市場指導委員會會議近日在北京召開。會議強調，要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，人行、外匯局將繼續綜合施策，穩定預期，增強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。外匯市場自律機制成員要自覺遵守自律規範，不得擾亂市場秩序，不得推波助瀾加劇順周期行為，共同維護外匯市場有序規範運行。

5. 第18屆亞洲金融論壇今明兩天（1月13-14日）在香港舉行。中國人民銀行行長潘功勝表示，將大幅提高國家外滙儲備在香港的資產配置，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間；支持更多優質企業到香港上市和發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通。對於人民幣貶值，潘功勝稱，人民幣對美元匯率總體展現出較強的韌性，中國有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

6. 潘功勝又透露，近期人行與香港金管局及證監會密切溝通，將從完善離岸人民幣市場建設、優化金融市場互聯互通及提高支付結算的便利三方面推出有關政策，當中包括支持香港金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，在現有人民幣流動資金安排框架的基礎上，增設人民幣貿易融資流動性資金安排，期限可以為一個月、三個月和六個月，總額初步的設定為1000億元，為在港商業銀行人民幣貿易融資提供穩定且成本較低的資金來源。

7. 中汽協數據顯示，2024年汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產銷量再創新高，繼續保持在3000萬輛以上規模。另外，中汽協副總工程師許海東今日發布《2025年中國汽車市場整體預測報告》，預計今年全年中國汽車總銷量為3290萬輛，同比增長4.7%。其中，乘用車銷量為2890萬輛，同比增長4.9%；商用車銷量為400萬輛，同比增長3.3%；新能源汽車為1600萬輛，同比增長24.4%；出口銷量為620萬輛，同比增長5.8%。

8. 國務院副總理何立峰11日與英國財相李韻晴在北京共同主持第11次中英經濟財金對話，是相隔六年中英政府再度舉行經濟財金對話。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹，今次對話中，雙方達成了69項互利共贏成果。雙方同意減少雙向投資障礙，促進非歧視開放的營商環境。雙方圍繞產業、農業和能源合作達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對話，深化中英現代產業合作夥伴關係等。雙方亦願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果。

撰文：經濟通中國組

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