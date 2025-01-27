  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

澳門酒店新春假期爆滿，「萬元房」再現

27/01/2025

澳門酒店新春假期爆滿，「萬元房」再現

 

　　新春假期將至，內地自1月28日(年廿九)起將有8天年假，澳門博彩及旅遊業界估計，因誘騙到東南亞禁錮個案頻現，加上澳門及珠海之間落實「一周一行」簽注，預計訪澳旅客或比當局預期假期日均旅客18.5萬人還要高，酒店入住率或高達九成以上，而房間供應緊張，也令個別高檔酒店房間出現叫價過萬元的情況。業界又估計，1、2月份合計賭收會有單位數增長。

 

　　旅遊訂房平台網站顯示，由1月29日(年初一)至2月2日(年初五)期間，澳門部分酒店已經爆滿，包括銀河娛樂(00027)旗下澳門銀河酒店、悅榕莊、星際酒店、永利(01128)旗下永利皇宮酒店、永利澳門酒店等，而金沙中國(01928)旗下澳門倫敦人，每晚房價更高見逾1.2萬元，同一房型的價格較淡季期間高出逾1.8倍。威尼斯人的豪華皇室套房折算港元後，今年年初一的房價約3882元，已貼近2018年年初一的3948元水平。

 

　　經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球(00487)副主席馬浩文接受傳媒訪問時預測，農曆新年檔期訪澳人流按年將升10%，賭收升幅約低單位數字。酒店預訂方面，他透露，目前農曆新年期間的旗下酒店預訂率超過九成，形容在預期之內，至於房價則按年持平，約逾2000元，較淡季的每晚房價1000至1200元，增幅大約1倍。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00780

同程旅行

18.760

異動股

01066

威高股份

4.760

異動股

00707

亞洲電視控股

0.103

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00780 同程旅行
  • 18.760
  • 01066 威高股份
  • 4.760
  • 00707 亞洲電視控股
  • 0.103
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.250
  • 02688 新奧能源
  • 52.300
股份推介
  • 02727 上海電氣
  • 2.730
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00005 滙豐控股
  • 79.450
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 274.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.630
  • 00700 騰訊控股
  • 395.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.250
  • 00981 中芯國際
  • 38.150
  • 00941 中國移動
  • 75.900
報章貼士
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 93.400
  • 目標︰--
  • 09992 泡泡瑪特
  • 93.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 34.050
即時重點新聞

27/01/2025 16:48  【外圍經濟】歐洲股市早段下跌，道指期貨跌逾500點

27/01/2025 16:45  《盤後部署》內地製造業成隱憂後市料整固，快手推送禮股價未升完

27/01/2025 16:40  【聚焦人幣】人幣即期收跌238點子報7.265，龍年累貶1%

27/01/2025 16:34  《本港經濟》12月出口按年升5.2%勝預期，全年升8.7%

27/01/2025 16:23  金管局：外匯基金去年賺2190億元，債券投資收益1356億元

27/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

27/01/2025 09:07  【大行炒Ｄ乜】中金普降內房股目標，伯恩斯坦削天齊目標逾一成

27/01/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８９２，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 龍年股漲匯跌，PMI重回收縮，汽車行業利潤降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

特朗普政策未明高息股值博，呢三隻要吼位入新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

羅淑佩促酒店業合理定價，切勿「殺雞取卵」新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

清遠長隆森林王國｜1月25日起試業！乘坐蒸汽小火車看「動物大遷徙」 ！入住長頸鹿主題酒店
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜七師傅用玄學角度 睇蛇年股市運程｜明年環球經濟蛇來運轉？｜咩板塊、股份唔掂得？
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025｜初二煙花匯演：六個可愛熊貓頭焦點、發放23,888枚煙花
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

每日一杯牛奶：英國研究揭示女性減少大腸癌風險的秘密
人氣文章

Fly with Luna．夏月

巴黎必訪餐廳 | Le Train Bleu：奢華法國皇宮體驗與經典法國料理
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

梁佩兒個展「當我抬頭，它已不知去向」：不知道自己在甚麼時候已經忘記了
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本雜誌評測｜13款有色潤唇膏推薦，4款獲A+高評價
人氣文章
南韓天團偶像自爆19年前車禍經歷｜大腿植入7支鋼釘被判殘疾，因1事更積極生活
人氣文章
乳癌 │ 39歲菲傭患乳癌遭解僱 僱主威嚇終止合約，失工作簽證眾籌醫療費 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 19:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事27/01/2025
神州經脈 | 龍年股漲匯跌，PMI重回收縮，汽車行業利潤降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處