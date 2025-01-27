澳門酒店新春假期爆滿，「萬元房」再現

新春假期將至，內地自1月28日(年廿九)起將有8天年假，澳門博彩及旅遊業界估計，因誘騙到東南亞禁錮個案頻現，加上澳門及珠海之間落實「一周一行」簽注，預計訪澳旅客或比當局預期假期日均旅客18.5萬人還要高，酒店入住率或高達九成以上，而房間供應緊張，也令個別高檔酒店房間出現叫價過萬元的情況。業界又估計，1、2月份合計賭收會有單位數增長。

旅遊訂房平台網站顯示，由1月29日(年初一)至2月2日(年初五)期間，澳門部分酒店已經爆滿，包括銀河娛樂(00027)旗下澳門銀河酒店、悅榕莊、星際酒店、永利(01128)旗下永利皇宮酒店、永利澳門酒店等，而金沙中國(01928)旗下澳門倫敦人，每晚房價更高見逾1.2萬元，同一房型的價格較淡季期間高出逾1.8倍。威尼斯人的豪華皇室套房折算港元後，今年年初一的房價約3882元，已貼近2018年年初一的3948元水平。

經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球(00487)副主席馬浩文接受傳媒訪問時預測，農曆新年檔期訪澳人流按年將升10%，賭收升幅約低單位數字。酒店預訂方面，他透露，目前農曆新年期間的旗下酒店預訂率超過九成，形容在預期之內，至於房價則按年持平，約逾2000元，較淡季的每晚房價1000至1200元，增幅大約1倍。

撰文：經濟通採訪組

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