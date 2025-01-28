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DeepSeek發新模型，遭惡意攻擊僅允內地手機註冊

28/01/2025

DeepSeek發新模型，遭惡意攻擊僅允內地手機註冊

 

　　脫胎於中國私募巨頭幻方量化(High-Flyer)的開源模型初創公司DeepSeek(深度求索)在今日凌晨再發布新的開源多模態人工智能模型Janus-Pro，是去年發布Janus的升級版，其中Janus-Pro-7B在GenEval和　DPG-Bench基準測試中，擊敗OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion圖像模型。

 

　　DeepSeek團隊目前正式發表兩款多模態框架，即Janus-Pro和JanusFlow。

 

　　Janus-Pro是一款統一多模態理解與生成的創新框架，透過去耦合視覺編碼的方式，大幅提升了模型在不同任務中的適配性與表現。

 

　　JanusFlow 是一款透過生成流　(Rectified Flow) 與自迴歸語言模型融合實現統一的框架，不僅在理解任務中表現優異，還能製作高品質影像，同時展現框架設計的極簡與強大。

 

　　公司報告指，Janus-Pro新版本在訓練流程、數據質素和模型大小都有改進，同時添加7200萬張高品質合成影像，令影像穩定性、細節等都有更好的表現。

 

DeepSeek稱受到大規模惡意攻擊

 

　　此外，DeepSeek於服務狀態頁面發表公告，稱近期DeepSeek網上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了地區號碼為「+86」的中國內地手機號碼以外註冊方式。DeepSeek已註冊用戶可以正常登錄，公司稱感謝用戶理解與支持。

 

撰文：經濟通中國組

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