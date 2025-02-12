神州經脈 | 國家擬出手救萬科，蘋果AI傳與阿里合作，A股揚

A股三大指數今（12日）早低開午後急漲，滬指全日收升0.85%，報3346.39點，深成指漲1.43%，創業板指揚1.81%。成交回升，滬深兩市全天交易額1.68萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加412億元或2.5%。

外電指中國政府部門正在準備一項方案，以助萬科解決今年500億元人民幣的資金缺口。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3089，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，創1月20日以來逾三周新低，全日在7.3066至7.3123之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1710，較上個交易日升6點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至1261點。

今日新聞精選

1. 據《彭博》引述知情人士表示，中國政府部門正在準備一項方案，有望為萬科解決今年500億元資金缺口提供幫助。方案包括考慮允許地方政府今年利用約200億元的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地。這些資金將幫助萬科支付今年到期的部分債務，萬科和關聯公司也被允許利用新債發行和銀行貸款來還債。方案又表明，政府正在為萬科劃定底線，以免其重蹈恒大和其他民營房企近年來債務違約的覆轍。

2. 據英國《金融時報》報道，涉及中國恒大及恒大地產財務造假的普華永道中國最近有66人退出合夥人行列，致該公司股權合夥人總數降至277名，較此前減少超兩成，離職人數遠超同業。普華永道中國在去年9月被中國財政部及中證監處罰停業半年。報道指，普華永道中國的內地實體普華永道中天在去年12月和今年1月向財政部門提交變更備案申請，披露有66人不再是合夥人。報道又引述財政部的註冊會計師數據庫指，其中65人確認離職。

3. 據外媒報道，蘋果和阿里巴巴已將共同開發的中國AI功能，提交給中國的網絡監管機構審批，表明該合作夥伴關係已取得顯著進展。報道指AI功能為蘋果應對內地iPhone銷售下滑的策略之一。另外，人工智能行動峰會一連兩天在法國巴黎舉行，國務院副總理張國清在峰會致辭時表示，中國願在人工智能領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共同構建人類命運共同體。美國副總統萬斯發表演說時，既反對了歐盟對AI行業的嚴格監管，又不點名批評有國家利用人工智能監控用家及截取外國數據，破壞其他國家安全。

4. 各行各業繼續接入DeepSeek。順豐同城宣布已接入DeepSeek大模型，成為物流行業首批接入DeepSeek的企業。海信電視宣布正式接入DeepSeek，並支持R1和V3版本自由切換。另東風日產宣布，旗下全新車型N7已與DeepSeek深度融合，成為合資車企接入DeepSeek-R1深度推理大模型的首款實車。此外，深圳龍崗區官方政務外網已於2月8日部署上線了Deepseek-R1全尺寸模型，是廣東首個在政務信創環境下成功部署該模型的政府部門。

5. 中國人民銀行及香港金管局今日公告，人行將透過金管局的債務工具中央結算系統發行人民幣央行票據，投標日期為2025年2月14日，期限分別為三個月期和一年期，規模分別為400億元和200億元，2025年2月18日交收。另外，人民銀行昨公告，財政部、人行定於2025年2月14日進行2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（二期）招投標，操作量900億元，期限1個月（28天），起息日為2025年2月14日，到期日為2025年3月14日（遇節假日順延）。

6. 明晟公司（MSCI）公布2月份指數審議結果。其中MSCI全球股票指數（ACWI）新納入23隻股票，剔除107隻股票。MSCI中國指數則新納入極兔速遞、恒玄科技、供銷大集和阿特斯、潤和軟件、晶合集成、四川長虹和永輝超市等8隻股票，剔除安井食品、安圖生物、華熙生物、凱萊英和華陽股份等20隻股票。調整將於2月28日收盤後生效。

7. 錦江國際集團與華納兄弟探索集團全球體驗事業部正式簽署合資框架協議，共同開啟華納兄弟（上海）製片廠之旅--「哈利．波特」的誕生項目。該項目選址上海錦江樂園，佔地面積約5.3萬平方米，預計將於2027年營業。華納兄弟發聲明指，與錦江國際的這個合資項目仍有待監管部門批准。聲明未有提供財務細節。

8. 廣東省省長王偉中2月10日至11日到深圳調研，到訪深圳元戎啟行科技有限公司、騰訊Robotics X實驗室、樂聚機器人、逐際動力、帕西尼感知科技、眾擎機器人等。王偉中在騰訊Robotics X實驗室調研期間，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰陪同。王偉中表示，要大力支持自動駕駛企業加快算法、車載芯片、操作系統等核心技術攻關，推動更多創新成果轉化落地，同時要加快突破機器腦、機器肢、機器體和關鍵核心部件，積極推動智能機器人在養老康復、公共服務等應用場景創新。

撰文：經濟通中國組

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