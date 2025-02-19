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神州經脈 | 中國減持美債，螞蟻入局具身智能，70城樓價向好

19/02/2025

　　滬深股市今日（19日）集體低開，然後反彈收升，滬綜指升0.81%，收報3351.54點，深成指揚1.46%，創業板指更漲2.03%。兩市全天成交額1.72萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量781億元或4.3%。個股升多跌少，滬深市場近4400隻個股上漲。

 

神州經脈 | 中國減持美債，螞蟻入局具身智能，70城樓價向好

宇樹科技人形機器人上央視春晚表演扭秧歌後，人形機器人成為DeepSeek外另一熱門話題。（視頻截圖）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2851，較上個交易日4時30分收盤價跌68點子，兩連跌，創2月13日以來近一周低，全日在7.2760至7.2865之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1705，較上個交易日跌8點子，止三連升，創2月14日以來近一周新低，和市場預測偏離擴至1100點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國財政部數據顯示，中國在去年12月重新減持美國國債，涉及金額96億美元，持有美債規模降至7590億美元，但仍為持有美債第二多的國家。2024年1月中國減持186億美元美債並開啟「三連降」，同年2、3月分別減持227億、76億美元美債，4月則增持33億美元美債，為2024年首次加倉；5月，中國減持24億美元美債，6月則增持119億美元美債；7月-10月，中國分別減持美債37億美元、19億美元、26億美元、119億美元；11月，中國則增持85億美元美債；12月，中國重新減持96億美元。

 

2. 國家統計局今日公布2025年1月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第三個月縮窄至5%；環比則再次持平，上月是一年半以來首次「負轉平」。經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有24個（上月23個）；下跌42個（上月43個）；持平的有4個（上月4個）。

 

3. 「中國AI六小虎」之一、總部位於上海的大模型初創公司階躍星辰，昨與吉利汽車集團聯合宣布，將雙方合作的語音交互模型Step-Audio，和視頻生成模型Step-Video-T2V開源，同時這兩個開源模型將上線階躍星辰的App「躍問」。據介紹，階躍Step-Video-T2V為目前全球參數量最大、性能最好的開源視頻生成模型，而階躍Step-Audio是行業內首款產品級開源語音交互大模型。

 

4. 有內媒報道指，螞蟻集團近日開放招聘具身智能人形機器人系統和應用等崗位，包括算法工程師、人形機器人硬件結構、仿真系統開發工程師、人形機器人運動控制等。《上海證券報》引述螞蟻集團官方回應稱，螞蟻集團去年註冊成立了螞蟻靈波科技有限公司，聚焦具身智能技術和產品研發；螞蟻集團持續布局和加大AI投入。

 

5. 中國人形機器人發展迅速，宇樹科技首席執行官王興興參加17日在京舉行的民營企業家座談會後接受內媒採訪時表示，今年年底之前，整個AI驅動人形機器人會達到一個「新量級」，如果順利，到明年或者後年一些基礎的，如服務業或者工業的人形機器人基本可以推起來。至於人形機器人的價格高昂，有內媒引述宇樹科技一位負責人表示，未來四足機器人有望降到三四千元。宇樹官方旗艦店客服則表示，目前不會降價。

 

6. 中國財政部今日在香港招標發行今年首期合共5個期限共125億元的離岸人民幣國債，2年、3年、5年、10年和30年期的中標利率分別為1.75%、1.80%、1.88%、2.08%和2.37%，較在岸國債二級水平分別高出36、37、35、38和51個基點。上述5期債發行規模分別為35億元、30億元、30億元、20億元和10億元，申請額分別為98.99億元、82.49億元、80.55億元、61.85億元、33.36億元。

 

7. 國家市場監管總局表示，將持續優化民營企業發展環境、著力提升發展內生動力、有效破除發展的障礙堵點，支持民營經濟實現高質量發展。努力營造公平公正市場環境，嚴厲打擊惡意比價、虛假宣傳、互黑互踩等市場亂象；加大涉企亂收費整治力度，解決民營企業反映強烈的急難愁盼問題，讓企業輕裝上陣。另外，金融監管總局黨委18日召開會議，要求繼續下大力氣引導督促銀行業保險業將民營企業金融服務做實、做深、做精，保持對民營企業穩定有效的增量信貸供給，加大民營小微企業的首貸、續貸、信用貸支持力度。

 

8. 有媒體引述消息指，山東大型鋼鐵民企--泰山鋼鐵資金鏈斷裂，引發投資者前往公司維權，要求兌付融資資金並結算貨款。當地警方在現場維持秩序。據報萊蕪區政府前兩年要求公司搬遷並承諾補償，但卻未兌現；而當地政府去年又向泰山鋼鐵借了數億元用於發放薪資，導致公司資金鏈斷裂，面臨破產困境。

 

撰文：經濟通中國組

 

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