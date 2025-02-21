神州經脈 | 中美將通話談經貿，滬指連漲三周，證監懲治操縱市場

A股市場今日（21日）放量走高，滬綜指收升0.85%，報3379.11點，深成指收漲1.82%，創業板指漲2.51%。科創50指數漲近6%，創2023年4月26日以來新高。分析人士認為，中國AI（人工智能）的技術突破可以推動盈利和股本回報率增長，幫助提振對科技股乃至整個中國資產的信心。滬深兩市成交額2.19萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量4361億元或25%，為2024年12月10日以來新高。

（資料圖片）

回顧全周，國家主席習近平與民企領袖座談，引市場關注，阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍及宇樹科技王興興等出席會議。座談會邀請企業集中科技行業，顯示中央對產業的大力支持。AI、人形機器人等板塊持續佔領投資市場焦點位置，滬指全周升0.97%，連漲三周共3.9%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2554，較上個交易日4時30分收盤價升62點子，兩連升，創1月24日以來近一個月新高，全日在7.2347至7.2558之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升16點子，止兩連跌，創2月6日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至不足750點，上個交易日報7.1712。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平周一（17日）在北京出席民營企業座談會，聽取6位民企負責人代表發言後發表重要講話。《人民日報》今日在頭版刊文披露座談會上的更多細節，包括華為創辦人任正非在座談會上表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱，「我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起」。「缺芯少魂」最早由時任科技部長徐冠華於1999年提出，「芯」指芯片，「魂」指操作系統。華為目前已克服美國制裁，生產出國產先進芯片和操作系統。中芯國際是華為芯片的主要供應商。

2. 國務院20日以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進行第十二次專題學習。國務院總理李強指出，要緊扣居民需要充分挖掘中國巨大消費潛力；要大力促進科技消費，用好中國應用場景豐富、技術迭代能力強等優勢，加快人工智能技術推廣，釋放人工智能終端產品等消費潛力。

3. 據內媒引述數據分析平台QuestMobile的數據報道，自1月11日上線以來至2月9日，DeepSeek App累計下載量已超1.1億次，周活躍用戶規模最高近9700萬。另外，DeepSeek今日宣布，接下來一周將陸續開源5個代碼庫，每日都有新內容解鎖。當前在線服務的模塊已經經過測試、部署完備，可以投入生產環境。

4. 騰訊AI助手「騰訊元寶」今日有更新，更新後騰訊元寶的DeepSeek能夠理解圖片信息。此前DeepSeek只能掃描圖片中的文字。另騰訊企業微信今日發布多項深度接入DeepSeek的免費AI功能，此前微信已經接入DeepSeek，意味騰訊AI升級至個人社交網絡和產業互聯網雙重布局。此外，百度搜索首頁已經上線DeepSeek-R1滿血版，並可以開啟聯網搜索。

5. 階躍星辰最新開源的兩款多模態模型Step-Video-T2V和Step-Audio今日在阿里雲魔搭社區首發，其中Step-Video-T2V是全球參數量最大的開源視頻生成模型，Step-Audio是業界首款產品級開源語音交互模型。兩款模型在階躍星辰與吉利深度合作下誕生。階躍星辰表示，這兩款模型開源後很快獲得廣泛開發群體收藏，目前已位居GitHub同類模型排行榜第一；過去一年公司累計發布了11個模型，覆蓋多個技術節點，預計今年3月，公司還將開源自研的圖生視頻模型。

6. 對於美國財長貝森特昨表示將於今日與中方對等官員首次通話，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與貝森特舉行視頻通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通。

7. 中證監副主席李明今日在發布會上表示，中證監不斷強化對欺詐發行、財務造假、違規減持、操縱市場等投資者最關切、最痛恨、「最不能忍」的違法行為的打擊懲治。2024年查處包括財務造假在內的信息披露違法案件135件，同比增長17%，居各類案件數量之首；處罰操縱市場案42件，案均罰沒款約1.2億元，居各類案件罰沒金額之首。今後，對這兩類違法的打擊力度還將持續加強。

8. 廣州市中心今日開始有得坐小馬智行自動駕駛出租車（Robotaxi），首批專線有5個市中心地點4條路線，分別是廣州花園酒店-廣州白雲國際機場往返，廣州塔-廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站）-廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站）-廣州白雲國際機場往返，營運時間為每天10:00-15:00，19:30-21:30，收費標準按照相關政策要求和計費標準執行。

撰文：經濟通中國組

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