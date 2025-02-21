  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | 中美將通話談經貿，滬指連漲三周，證監懲治操縱市場

21/02/2025

　　A股市場今日（21日）放量走高，滬綜指收升0.85%，報3379.11點，深成指收漲1.82%，創業板指漲2.51%。科創50指數漲近6%，創2023年4月26日以來新高。分析人士認為，中國AI（人工智能）的技術突破可以推動盈利和股本回報率增長，幫助提振對科技股乃至整個中國資產的信心。滬深兩市成交額2.19萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量4361億元或25%，為2024年12月10日以來新高。

 

神州經脈 | 中美將通話談經貿，滬指連漲三周，證監懲治操縱市場

（資料圖片）

　　

　　回顧全周，國家主席習近平與民企領袖座談，引市場關注，阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍及宇樹科技王興興等出席會議。座談會邀請企業集中科技行業，顯示中央對產業的大力支持。AI、人形機器人等板塊持續佔領投資市場焦點位置，滬指全周升0.97%，連漲三周共3.9%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2554，較上個交易日4時30分收盤價升62點子，兩連升，創1月24日以來近一個月新高，全日在7.2347至7.2558之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升16點子，止兩連跌，創2月6日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至不足750點，上個交易日報7.1712。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平周一（17日）在北京出席民營企業座談會，聽取6位民企負責人代表發言後發表重要講話。《人民日報》今日在頭版刊文披露座談會上的更多細節，包括華為創辦人任正非在座談會上表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱，「我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起」。「缺芯少魂」最早由時任科技部長徐冠華於1999年提出，「芯」指芯片，「魂」指操作系統。華為目前已克服美國制裁，生產出國產先進芯片和操作系統。中芯國際是華為芯片的主要供應商。

 

2. 國務院20日以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進行第十二次專題學習。國務院總理李強指出，要緊扣居民需要充分挖掘中國巨大消費潛力；要大力促進科技消費，用好中國應用場景豐富、技術迭代能力強等優勢，加快人工智能技術推廣，釋放人工智能終端產品等消費潛力。

 

3. 據內媒引述數據分析平台QuestMobile的數據報道，自1月11日上線以來至2月9日，DeepSeek App累計下載量已超1.1億次，周活躍用戶規模最高近9700萬。另外，DeepSeek今日宣布，接下來一周將陸續開源5個代碼庫，每日都有新內容解鎖。當前在線服務的模塊已經經過測試、部署完備，可以投入生產環境。

 

4. 騰訊AI助手「騰訊元寶」今日有更新，更新後騰訊元寶的DeepSeek能夠理解圖片信息。此前DeepSeek只能掃描圖片中的文字。另騰訊企業微信今日發布多項深度接入DeepSeek的免費AI功能，此前微信已經接入DeepSeek，意味騰訊AI升級至個人社交網絡和產業互聯網雙重布局。此外，百度搜索首頁已經上線DeepSeek-R1滿血版，並可以開啟聯網搜索。

 

5. 階躍星辰最新開源的兩款多模態模型Step-Video-T2V和Step-Audio今日在阿里雲魔搭社區首發，其中Step-Video-T2V是全球參數量最大的開源視頻生成模型，Step-Audio是業界首款產品級開源語音交互模型。兩款模型在階躍星辰與吉利深度合作下誕生。階躍星辰表示，這兩款模型開源後很快獲得廣泛開發群體收藏，目前已位居GitHub同類模型排行榜第一；過去一年公司累計發布了11個模型，覆蓋多個技術節點，預計今年3月，公司還將開源自研的圖生視頻模型。

 

6. 對於美國財長貝森特昨表示將於今日與中方對等官員首次通話，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與貝森特舉行視頻通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通。

 

7. 中證監副主席李明今日在發布會上表示，中證監不斷強化對欺詐發行、財務造假、違規減持、操縱市場等投資者最關切、最痛恨、「最不能忍」的違法行為的打擊懲治。2024年查處包括財務造假在內的信息披露違法案件135件，同比增長17%，居各類案件數量之首；處罰操縱市場案42件，案均罰沒款約1.2億元，居各類案件罰沒金額之首。今後，對這兩類違法的打擊力度還將持續加強。

 

8. 廣州市中心今日開始有得坐小馬智行自動駕駛出租車（Robotaxi），首批專線有5個市中心地點4條路線，分別是廣州花園酒店-廣州白雲國際機場往返，廣州塔-廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站）-廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站）-廣州白雲國際機場往返，營運時間為每天10:00-15:00，19:30-21:30，收費標準按照相關政策要求和計費標準執行。

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,978.44

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,428.02
    -748.63 (-1.695%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,013.13
    -104.39 (-1.706%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,524.01
    -438.36 (-2.196%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升349.257
變動率︰+4.220%
較港股︰-0.44%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升58.061
變動率︰+3.749%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.411
變動率︰-3.359%
較港股︰-0.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.509
變動率︰-5.431%
較港股︰-9.09%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升143.750
變動率︰+5.722%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升131.340
變動率︰+5.570%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.255
變動率︰+3.440%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌44.760
變動率︰-7.711%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌146.070
變動率︰-5.949%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌115.560
變動率︰-6.406%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌466.420
變動率︰-7.165%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌235.380
變動率︰-8.266%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/02/2025 22:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/02/2025 22:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02342 京信通信
  • 1.450
  • 08189 泰達生物
  • 0.530
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 144.600
  • 02512 雲工場
  • 2.250
  • 02440 濠暻科技
  • 3.740
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.080
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 67.950
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 9.310
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.240
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.500
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00388 香港交易所
  • 350.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.400
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
報章貼士
  • 06821 凱萊英
  • 60.150
  • 目標︰$65.00
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
  • 目標︰$100.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 17.180
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

21/02/2025 17:10  《盤後部署》恒指破位聚焦中美財長談話，B站手握重磅遊戲現可買

21/02/2025 18:09  【恒指季檢】恒指成分股沒有變動，國指納中通快遞及百濟神州

21/02/2025 18:12  【恒指季檢】科指納入騰訊音樂、地平線機器人，剔除東方甄選等

21/02/2025 18:03  港交所：股份交收費率調整為每筆交易0.0042%，6月起生效

21/02/2025 18:02  渣打：對未來前景持審慎樂觀態度，香港房地產敞口風險可控

21/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４０億元，買阿里沽小米

21/02/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】阿里績勝預期獲集體升目標，花旗升港交所目標籲買

21/02/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，隔夜拆息較上日插１２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 恒指成分股沒有變動，科指納入騰訊音樂、地平線機器人新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

強積金投資，宜選混合資產基金
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

無人機技術已成商業領域不可或缺部分！掌握Drone Technology 商業應用及必學英文20個詞彙
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門禮記冰室 近百年雪糕「磚」家，承傳三代的古早味道 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

齊人之福不易享！腳踏幾船的人，在情人節時首要學會分身術？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚界流行隨性拍攝風格！隨手在球場拍出假日風情，貼地生活感才是最真實的時尚
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

靠包裝便可以鑑定一件古董文物？搞收藏的人，要戒掉兩個壞習慣！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
在街巿遇上晶瑩剔透閃亮亮的青菜！今期素食譜：三絲炒冰花
人氣文章
腰部伸展5個基本動作，減低肌肉繃緊 腰酸背痛拜拜！新文章
人氣文章
新婚夫婦馬來西亞度蜜月失聯！奇怪行程曝光：7日飛7次，出發前曾玩催眠遊戲
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/02/2025
美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處