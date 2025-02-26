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神州經脈 | 中金銀河傳合併，港將便利內地科企申請上市，股匯漲

26/02/2025

　　滬深股市今（26日）反彈，市場傳出中金公司與銀河證券合併，券商尾市強勢拉升，滬綜指收升1.02%，報3380.21點，深成指升0.93%，創業板指漲幅1.23%。兩市全天成交1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增416億元或2.2%。個股漲多跌少，滬深超4000隻個股上漲。

 

神州經脈 | 中金銀河傳合併，港將便利內地科企申請上市，股匯漲

（資料圖片）

 

　　香港財政司司長陳茂波今日發表2025至2026年度財政預算案，稱會繼續提升離岸人民幣流動性及提供更多投資產品和風險管理工具。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2547，較上個交易日4時30分收盤價升94點子，全日在7.2450至7.2608之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1732，較上個交易日跌6點子，三連跌，續創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離仍近800點。


今日新聞精選


1. 據《路透》引述5位知情人士表示，中金公司將與同業中國銀河證券合併，這筆交易將締造出一家資產規模達1.4萬億元的券商巨頭，將一躍超過華泰證券成為中國第三大券商。消息人士稱，該合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布；中金和銀河證券計劃通過換股方式進行合併。合併計劃仍需得到監管部門和股東的批准，目前尚不清楚擬議交易的財務細節。



2. 香港財政司司長陳茂波在今日發表的年度財政預算案上提出，為進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作，香港證監會亦會配合，令申請過程更暢順。陳茂波又稱，特區政府會優化與內地互聯互通機制，包括在香港推出離岸國債期貨，以及盡快落實引入股票大宗交易，並將房地產投資信托基金納入互聯互通目標等；同時，極研究推出進一步擴容增量方案，擴展大灣區跨境理財通，提升市場流動性。

 

3. 中國上市公司協會統計月報顯示，2025年1月，境內市場新增首發上市公司12家，首發募資總額71.31億元；轉板上市0家；退市0家。現有境外主要市場中國概念上市公司1774家（少數公司存在多地上市的情形，未做除重處理），境內公司赴海外上市數量連續2個月增長。截至2025年1月31日，境內股票市場共有上市公司5404家。

 

4. 國家金融監督管理總局發布關於香港、澳門金融機構入股保險公司有關事項的通知，自2025年3月1日起，香港、澳門金融機構入股境內保險公司，不再執行「最近一年末總資產不低於二十億美元」的規定。

 

5. 特斯拉的FSD輔助駕駛功能昨在中國正式上線，有微博博主已經使用FSD上路並分享稱，FSD在中國的駕駛環境中表現良好，已展現出對中國交通規則和路況的適應能力。還有博主提到，「這一切的前提都是，沒有大規模的測試車隊，沒有本地大規模的開發團隊，甚至可以推測沒有本地數據的集中訓練」。特斯拉CEO馬斯克在社交平台「X」對相關帖文留言回應稱，特斯拉是利用網絡上公開的中國路況和道路標誌影片來訓練FSD。

 

6. 據燈塔專業版數據，截至2月25日19時04分，國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）累計票房突破137億元。另據內媒《華爾街見聞》引述淘寶內部消息指出，《哪吒2》上映不足1個月，其周邊商品銷售額已超過3億元，打破《流浪地球2》保持兩年的紀錄，成為淘系史上最吸金的國產影視IP；3億元的成交額中，盲盒、手辦、卡牌等潮玩類商品成交超過2億元，並由此湧現出近10家千萬級的店舖。

 

7. 美國周二宣布對進口銅展開調查，考慮對銅進口徵收新的關稅，指中國正利用國家補貼和過剩產能來破壞競爭，並控制全球銅生產。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是各國人民的利益。中方堅決反對美方單方面加徵關稅的做法，雙方應通過平等和相互尊重的對話協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的正當權益。

 

8. 加拿大政府24日宣布對76個向俄羅斯提供軍民兩用物項支持的外國實體和個人實施制裁，其中包括20家中國企業。中國商務部新聞發言人表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促有關國家在處理烏克蘭問題上，不得損害中方企業、機構和個人的正當權益，包括開展正常貿易、投資和金融合作的權利。加方制裁中國企業的單邊做法破壞國際經貿規則和秩序，損害了全球產業鏈供應鏈安全穩定。

 

撰文：經濟通中國組

 

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