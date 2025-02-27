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轉戰Ｈ股｜十多家A股公司排隊香港上市，新能源佔比大

27/02/2025

　　近期，A股公司轉戰H股、爭相赴香港二次上市掀起熱潮。據內媒統計，今年以來，已有17家A股籌劃H股發行計劃或更新相關進展，當中新能源公司佔據多數，共計有5家，分別是晶澳科技(深:002459)、中偉股份(深:300919)、寧德時代(深:300750)、先導智能(深:300450)以及格林美(深:002340)，分屬於光伏、鋰電產業鏈。另外還有醫藥、半導體、汽車、食品產業鏈的公司。

 

轉戰Ｈ股｜十多家A股公司排隊香港上市，新能源佔比大

今年已有17家A股公司籌劃H股發行計劃或更新相關進展。（數據來源：21世紀經濟報道統計）

 

　　值得注意的是，申請發行H股的公司多為各行業的頭部企業，這與去年4月中證監發布5項資本市場對香港合作措施中「支持內地行業龍頭企業赴香港上市」相呼應。

 

　　據《21世紀經濟報道》引述業內人士指，新能源公司之所以頻頻「轉戰」H股，一方面在於在當前周期低谷之下，企業需要繼續籌措子彈維持穩健擴張；另一方面，當前A股IPO、再融資趨嚴，赴港股融資的時間成本較小、成功率更高。同時，新能源製造多為資金密集型產業。特別是產業寒冬之下，鋰電、光伏產品價格持續下跌，行業競爭激烈，「儲糧」過冬成為不少企業的共識。

 

轉戰Ｈ股｜十多家A股公司排隊香港上市，新能源佔比大

港交所主席唐家成（中左）、財政司司長陳茂波（中右）在蛇年首個交易日敲鑼開市。（AP圖片）

 

警惕港股估值偏低

 

　　不過，業內人士提醒，內地新能源企業赴港上市可能面臨估值偏低，甚至破發的局面。報導引述一名投行人士指，同一家、同一類公司在A股的估值模型，於港股基本失效。即便公司前期在籌備H股時找到一批資金支持方，但登陸港股後，其也難免會面臨破發局面。

 

　　從解決「近渴」的角度來看，港股的確成為新能源公司目前上佳的選擇去處。除了門檻相對A股低、審批時間短外，港股作為國際資金池的特點，更容易受到國際資本的關注，這對於眼下掀起新一輪「出海」浪潮的新能源產業而言，是最大的吸引點之一。

 

轉戰Ｈ股｜十多家A股公司排隊香港上市，新能源佔比大

寧德時代是赴港第二上市的新能源企業之一。（AP圖片）

 

　　數據顯示，截至目前，「A+H」股公司數量已達151家，總市值約25.34萬億港元。其中，僅工商銀行(01398)(滬:601398)AH股接近平價，A股溢價率僅為0.25%。多達53隻「A+H」股的A股溢價率超過100%。溢價率最高的為浙江世寶(01057)(深:002703)，達301.33%。單單看新能源公司，整體A股溢價率普遍超過50%。例如，金風科技(02208)(深:002202)A股較H股高出90.88%、東方電氣(01072)(滬:600875)溢價率為59.51%。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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