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神州經脈 | 中小企赴美上市傳嚴控，奔馳中國裁員，滬指升深指跌

27/02/2025

　　A股市場周四（27日）早盤震盪調整，惟消費板塊在政策預期升溫下逐漸走高，帶領滬綜指午後止跌，最終全日收升0.23%，報3388.06點，深成指則跌0.26%，創業板指跌0.52%。滬深兩市全天成交超2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加662億元或3.4%。分析人士認為，全國兩會在下周召開，市場整體或將延續震盪態勢。

 

神州經脈 | 中小企赴美上市傳嚴控，奔馳中國裁員，滬指升深指跌

奔馳中國裁員，稱業務的整合或削減將不可避免地涉及到部分員工的工作安排。(AP圖片)

 

　　臨近兩會，人民幣或延續區間寬幅震盪走勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報7.2710，較上個交易日4時30分收盤價跌163點子，創2月19日以來逾一周新低，全日在7.2590至7.2713之間波動。周四人民幣兌一美元中間價報7.1740，較上個交易日跌8點子，四連跌，續創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離超800點。

 

今日新聞精選

 

1. 英國《金融時報》引述四位接近中國證監會人士報道，中證監今年打算對市值較小、基本面較弱的中國公司在美國首次公開募股（IPO）實施更嚴格的管控，因中證監擔心這類公司容易受到市場操縱。

 

2. 商務部新聞發言人何亞東表示，將加快完善服務消費「1+N」政策措施體系，推動出台支持家政服務消費、數字消費、體育消費等一系列政策，擴大服務領域高質量供給；加強新業態新模式培育，創新服務消費場景。另外，何亞東對於美方發起進口銅232調查指出，世貿專家組早在2022年裁定美232關稅措施違反世貿規則，但美方近期不僅恢復徵收鋼鋁232關稅，還發起新的232調查。何亞東並強調，中國是精煉銅的淨進口國，僅出口少量銅材產品，所謂中國利用補貼和過剩產能破壞競爭的指控完全站不住腳，敦促美方盡快撤銷此次調查。

 

3. 對於有消息指「奔馳中國裁員15%」，奔馳中國周四發聲明指，業務的整合或削減將不可避免地涉及到部分員工的工作安排，奔馳中國將嚴格遵守相關法律法規，為相關員工提供盡可能合情合理合法的跟進方案。奔馳中國並稱，將更加深入地應用新的數字化技術賦能業務運營，提升運營效率，精簡業務流程，也將根據業務需求，整合或削減冗餘重覆的崗位。

 

4. 市傳中金公司和中國銀河將合併成為中國第三大券商，中金、銀河齊發布公告稱，未得到任何來自於政府部門、監管機構或公司控股股東、實際控制人有關合併的書面或口頭信息。

 

5. 據報百度將於3月中旬推出下一代文心（Ernie）人工智能（AI）大模型，該模型在推理等方面的能力將得到改進。升級後的4.5版文心模型還將增強多模態功能。百度本月早些時候曾表示，將在未來幾個月內逐步推出文心4.5系列，並從6月30日起正式將其開源。

 

6. 在英偉達周三（26日）提交的年度報告中，於芯片、雲服務、計算處理和網絡產品等五個類別中的四個類別裏，都把華為列為競爭對手。這是華為連續第二年出現在該名單中，此前華為曾有三年沒出現過在該名單中。英偉達CEO黃仁勳稱，中國市場的競爭相當激烈，華為以及其他公司都非常積極進取，競爭實力極強。英偉達在報告中把阿里和百度列為雲服務領域的競爭對手。

 

7. 為進一步關切台胞台企訴求，福建省日前研究制定了貫徹落實中央《意見》第四批政策措施，共有三個方面17條，當中包括「支持台胞到寧德鋰電行業就業發展」，由寧德時代、新能源科技、廈鎢新能源等企業三年內每年面向台胞提供100個以上就業崗位；對新增大學本科及以上學歷台胞到寧德就業，與用人單位簽訂勞動合同且實際工作滿一年以上，給予個人每年5萬元補助，累計不超過三年。

 

8. 國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示，光伏製造業的內捲式競爭仍未從根本上解決，外貿形勢更趨惡化，企業全面虧損。國家能源局正在配合國家發改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施，包括大力推進大型風電光伏基地建設；制定光伏電站升級改造和退役管理辦法，鼓勵和引導存量光伏發電項目加大更新改造力度等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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