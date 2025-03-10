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神州經脈 | 全國政協閉幕，華為發力AI醫療，高盛料牛市將放緩

10/03/2025

　　全國政協十四屆三次會議今日（10日）在北京人民大會堂閉幕。會議由全國政協主席王滬寧主持，通過全國政協常委會工作報告、提案審查情況報告等。而在明日全國人大會議也將閉幕。兩會行情降溫，今日A股整體偏弱，滬綜指收跌0.19%，兩連跌，報3366.16點，深成指跌0.17%，創業板指收跌0.25%。滬深兩市全天成交1.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3127億元或17%。

 

神州經脈 | 全國政協閉幕，華為發力AI醫療，高盛料牛市將放緩

全國政協會議今日閉幕。（AP圖片）

　　

　　特朗普政策反覆，加劇市場對美國經濟擔憂，避險情緒升溫重新施壓人民幣。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2649，較上個交易日4時30分收盤價大跌267點子，止四連升，創3月4日以來近一周新低，全日在7.2370至7.2660之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1733，較上個交易日跌28點子，兩連跌，創3月4日以來近一周新低，與市場預測偏離逾620點子，上個交易日報7.1705。

 

今日新聞精選

 

1. 全國政協十四屆三次會議閉幕會今日上午在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席。會議議程包括將通過政協第十四屆全國委員會第三次會議關於常務委員會工作報告的決議、通過政協第十四屆全國委員會第三次會議政治決議等。全國政協主席王滬寧發表講話稱，要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平。另外，十四屆全國人大三次會議將於明日閉幕。

 

2. 在今年春節錯月疊加翹尾因素拖累加重的影響下，內地2月CPI同比由升轉降，跌0.7%，時隔逾一年再現負值，創下去年1月以來最低水平；撇除食品及能源的核心CPI同比跌0.1%，更是逾四年來首次轉為負值。CPI環比則下降0.2%，亦是三個月來首次轉負。而在去年四季度以來增量政策發力推動部分行業生產需求增加下，2月PPI同比跌幅縮至六個月最小。分析人士認為，數據彰顯國內需求依然疲軟，而國際貿易衝突又令出口面臨下行風險，財政政策確實需要更加積極。

 

3. 中國商務部上周六公布內地及全球首宗反歧視調查裁決結果，宣布由本月20日起對加拿大部分農產品加徵關稅，稅率介乎25%至100%，以反制加拿大去年先後對中國電動汽車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅。其中，對加拿大進口菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會就此事回應稱，加拿大方面不顧中方的多次規勸，執意對部分中國進口產品採取歧視性限制措施，嚴重違反世貿組織規則，干擾正常的貿易秩序，嚴重損害中方合法權益。中方採取必要措施予以反制完全正當，合理合法。

 

4. 據《科創板日報》報道，華為正式組建醫療衛生軍團，該軍團將重點構建AI輔助診斷解決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用。報道又指，該軍團或將整合華為在5G通信、雲計算、邊緣計算等領域的積累，依托昇騰計算架構與盤古大模型的技術底座，打造新一代智能醫療系統。《觀察者網》則引述知情人士稱，華為未對外宣布成立醫療衛生軍團的消息，但內部發文中提到，該軍團的成立主要是為了解決AI在醫療行業落地過程中的技術、生態對接等問題。

 

5. 美國《華爾街日報》引述知情人士報道稱，白宮出於國家安全關切，醞釀限制中國人工智能初創公司深度求索的DeepSeek模型，可能的措施包括將其從美國的應用商店下架。美國官員們還考慮限制美國雲服務供應商，向客戶提供DeepSeek人工智能模型。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技問題政治化，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。

 

6. 由曾是華為天才少年計劃一員「稚暉君」彭志輝聯合創辦的上海機器人初創公司「智元機器人」，今日正式發布中國首個通用具身基座模型--智元啟元大模型GenieOperator-1(GO-1)。智元機器人表示，這款模型具有泛化能力，能夠在極少數據甚至零樣本下泛化到新場景、新任務，降低了具身模型的使用門檻以及後訓練成本。

 

7. 北京市統計局公布，2025年2月，北京居民消費價格(CPI)同比由1月的上升0.3%轉為下降1.3%，遜於全國水平的下降0.7%。其中，食品價格下降5.0%，非食品價格下降0.7%；消費品價格下降1.4%，服務價格下降1.2%。2月，北京居民消費價格環比由1月的升1.2%轉為下降0.6%。其中，食品價格上漲0.3%，非食品價格下降0.8%；消費品價格上漲0.3%，服務價格下降1.6%。

 

8. 高盛最新研究報告指出，中國股市迎來了史上最佳的開局，MSCI中國指數年初至今上漲19%，分別跑贏發達市場和新興市場18和14個百分點。從谷底到峰值的29%漲幅是歷史上第三大漲幅，僅次於後全球金融危機和新冠疫情後的復甦。不過，隨著指數估值逼近高盛設定的合理市盈率目標(12倍)，以及多個積極的國內催化劑已經實現，高盛預計牛市將放緩，並且隨著未來幾周美國-中國政策和地緣政治議程再次活躍起來，獲利回吐的壓力將會顯現。

 

撰文：經濟通中國組

 

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