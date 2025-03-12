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商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價

12/03/2025

商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價

 

　　央視旗下「玉淵譚天」微博今日發文引述知情人士透露，3月11日，商務部等有關部門約談沃爾瑪。沃爾瑪被約談的原因，是其要求一些中國供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。

 

　　玉淵譚天批評，沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益。此外，沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，有違反商業合同的可能。這樣會擾亂正常的市場交易秩序。玉淵譚天認為，美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手共同應對。如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了。

 

彭博：沃爾瑪要供應商降價最高達10%

 

　　《彭博》日前報道指，特朗普政府對中國加徵關稅，美國零售業龍頭沃爾瑪便以「一對一」方式分別與中國供應商談判，要求他們承擔美方加徵的關稅成本，每波降價幅度最高達10%，形同全部吸收。報道直言，沃爾瑪這一要求，直接將中國供應商的利潤率壓至「生死線」，其中部分供應商的利潤已不到2%，之後任何超過這一幅度的降價都將導致虧損。

 

　　沃爾瑪作為全球最大零售商，每年向中國的採購額超過90億美元，佔其全球採購量的70%，且與1.5萬家中國供應商深度綁定。

 

　　根據供應鏈數據，中國製造業平均淨利潤率長期徘徊在3%至5%。沃爾瑪這次要求的降價幅度已遠遠超過業界承受極限。廣東一名廚具供應商直言，降價10%「等於直接破產」。壓力更正沿著產業鏈向上傳導，在上游原物料商僅接受3%以內降價的情況下，將迫使中國製造商考慮轉用越南低價零部件，但此舉可能引發品質風險，甚至加速中國產業外移，迫使中國製造商將至少30%的訂單分流至越南等國，進而可能導致中國製造業的「空心化」風險。

 

撰文：經濟通中國組

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