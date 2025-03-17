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神州經脈 | 工業等增速勝預期，樓市跌幅續收窄，金融支持擴消費

17/03/2025

　　中國2025年經濟開局平穩，1-2月經濟數據整體優於預期，市場今日（17日）小幅震盪，滬指全天收升0.19%，兩連升，收報3426.13點，深成指跌0.19%，創業板指跌0.52%；滬深兩市全天成交額1.57萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2188億元或12%。

 

神州經脈 | 工業等增速勝預期，樓市跌幅續收窄，金融支持擴消費

中國首2月規模以上工業增加值同比增長5.9%，增速優於預期。（資料圖片）

 

　　中國經濟數據整體好於預期，但未給人民幣帶來明顯提振。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2388，較上個交易日4時30分收盤價跌100點子，全日在7.2220至7.2415之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1688，較上個交易日升50點子，止兩連跌，創2024年11月8日以來逾四個月新高，和市場預測偏離仍超500點。

 

今日新聞精選

 

1. 英國《金融時報》報道，中國邀請跨國企業高管本月與國家主席習近平會晤；會晤可能會在中國發展高層論壇之後，於3月28日舉行。此次會晤和受邀者名單仍在協商，因為中國發展高層論壇將於3月23至24日舉行，而許多CEO不願論壇結束後等在北京。知情人士預計，此次會晤將有大約20名或更多商界領袖出席；而出席論壇的預計初步包括滙豐新任行政總裁艾橋智、高通CEO Cristiano Amon等約72位高管。

 

2. 中國2025年經濟開局平穩，首2月工業增加值同比增長5.9%、固定資產投資同比增長4.1%，均優於預期，同期社會消費品零售總額同比增長4%亦符合預期，但2月城鎮調查失業率升至5.4%，創兩年以來最高水平。統計局新聞發言人付凌暉稱，實現5%左右的經濟增長預期目標，絕非輕而易舉，需要付出艱苦努力，但一季度經濟運行有望保持總體平穩、「穩中有進」的發展態勢。分析人士認為，首2月宏觀數據有喜有憂，降準、降息等寬鬆貨幣政策的緊迫性較低。

 

3. 中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，提出八個方面30項措施，包括拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市；持續用力推動房地產市場止跌回穩；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；開展「人工智能+」行動，促進「人工智能+消費」；鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度等。

 

4. 國家發改委副主任李春臨今日在發布會上就《提振消費專項行動方案》表示，此前的消費政策大多從供給側入手，這次行動方案在需求側加大政策力度，著力促進居民增收減負，還首次在促消費文件中強調穩股市、穩樓市，並提出相應舉措，努力讓老百姓的消費底氣更足、預期更穩、信心更強。他並指，有關育兒補貼、勞動工資等政策，相關職能部門正在積極加緊制定，後續會陸續出台。人行信貸市場司負責人車士義則稱，人行將會同金融監管等部門，研究出台金融支持擴大消費的專門文件，引導金融機構從消費供給和需求兩端，積極滿足各類主體多樣化的資金需求。

 

5. 國家統計局今日公布2月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第四個月縮窄至4.8%；環比下降0.1%，上兩月環比均持平。經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有18個（上月24個）；下跌45個（上月42個）；持平的有7個（上月4個）。

 

6. 據通義千問官方微博消息，今日，阿里通義千問最新開源的推理模型QwQ-32B，在國際權威測評榜LiveBench中，超越OpenAI-GPT-4.5-preview、Google-Gemini2.0、DeepSeek-R1等國內外頂尖模型，衝進全球前五，成為「全球性能No.1的開源模型」。

 

7. 百度發表新一代文心大模型4.5（ERNIE 4.5）和文心大模型X1，並已在文心一言網站上線，昨（16日）起免費向用戶開放，比早前預告4月1日免費開放再提前。據介紹，文心大模型4.5是百度首個原生多模態大模型，其多模態理解、文本和邏輯推理能力顯著提升，在多項測試中表現優於GPT-4o或GPT-4.5，API調用價格僅為GPT4.5的1%；X1為第一個自主運用工具的深度思考模型，效能媲美DeepSeek-R1，並增加多模態、多工具調用能力，API調用價格約為R1的一半。

 

8. 中國信通院數據顯示，2025年1月，國內市場手機出貨量2724.3萬部，同比下降14.3%；其中，5G手機2363.8萬部，同比下降9.7%，佔同期手機出貨量的86.8%。品牌構成方面，當月國產品牌手機出貨量2284.5萬部，同比下降12.9%，佔同期手機出貨量83.9%；上市新機型35款，同比增長25.0%，佔同期手機上市新機型數量97.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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